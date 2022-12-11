В руке сабля, в ухе брошь: зачем пираты носили в ушах серьги

Художественная, в частности романтическая культура исказила образ пиратов до невозможности. |Фото: veralline.com.

Серьги носили затем же, зачем делают золотые зубы. |Фото: 3dtoday.ru.

Кроме того, серьги служили для переноски шариков из воска. |Фото: иллюстраторы.рф.

А еще это красиво. ¦Фото: sci-hit.com.