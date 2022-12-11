В руке сабля, в ухе брошь: зачем пираты носили в ушах серьги

Образ пиратов в представлении современного человека неразрывно связан с многочисленными ювелирными украшениями. Хотя в действительности пираты не выглядели и в половину от того, как их рисует современная художественная культура, серьги пираты действительно носили. Самое интересное же заключается в том, что делали они подобное не украшения ради.
Художественная, в частности романтическая культура исказила образ пиратов до невозможности. |Фото: veralline.com.
На самом деле обычай носить серьги среди пиратов был не просто желанием нацепить на себя-любимого красивую побрякушку. В первую очередь украшения, которые носили на себе пираты, были «финансовой страховкой». Данный обычай Нового времени красноречиво перекликается с многими современными воровскими субкультурами.
Серьги носили затем же, зачем делают золотые зубы. |Фото: 3dtoday.ru.
Например, с традицией уголовников устанавливать себе настоящие золотые зубы. Считается, что это одно из тех «капиталовложений», которое всегда будет при тебе, даже если ты останешься голым. Таким образом, представитель криминальных кругов рассчитывает на то, что ему всегда будет чем расплатиться за свою жизнь или честь.
Кроме того, серьги служили для переноски шариков из воска. |Фото: иллюстраторы.рф.
Аналогичным образом, судя по всему, мыслили и многочисленные морские разбойники Золотого века пиратства в карибском море. Украшения на одежде и теле – это не только способ показать свою авторитетность и состоятельность, но еще и обеспечить себя запасом на черный день. Тем более, что подавляющее большинство украшений во все времена делалось из драгоценных или полудрагоценных металлов.
А еще это красиво. ¦Фото: sci-hit.com.
Помимо этого, у круглых крупных сережек было еще одно назначение. В них многие пираты вставляли шарики из воска. Во время морских боев, данные шарики извлекались из сережек и вставлялись в уши в качестве берушей. Таким нехитрым образом морские разбойники защищали свой слуховой орган от пушечного грохота.
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