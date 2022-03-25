«Боишься? И я боюсь!» или несколько жутких историй о встрече тет-а-тет со сверхъестественными силами

В Великобритании можно найти массу местных жутких легенд, сказаний и рассказов о паранормальных явлениях. Каждая веха в истории изобилует на леденящие душу повести о приведениях, демонах и полтергейстах, и 17 век не был тому исключением. Писатели того времени, такие как демонолог Ричард Бовет и философ Генри Море, собрали довольно много таких рассказов. В настоящее время они могут показаться крайне смешными, но многие из них, безусловно, заслуживают внимания.









1. Призрак Дороти Дюрант

2. Дети Мередит

3. Энн Джеффрис и ее феи

4. Полтергейст Изабель Хериот