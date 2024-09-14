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Что нужно сделать на дачном участке до конца сентября

Дача – это место для души. Большинству дачников хочется, чтобы их участок «ушёл на зимний покой» в должным образом подготовленном состоянии. Этот материал расскажет о том, что необходимо обязательно сделать на участке во второй половине сентября.


1. Убрать все плоды с деревьев




Убираем все плоды с деревьев, особенно гнилые важно убрать.

Здесь речь идёт не только о том, что нужно собрать все осеннеспелые яблочки и груши для хрустящего витаминного лакомства и подготовки джемов. Здесь речь ещё о том, что нужно сбить с веток все сгнившие плоды. А именно в конце сентября таких вот почивших плодов бывает в достатке. Оставлять их не стоит, потому что они забирают у дерева питательные вещества, которые очень нужны дереву зимой.

2. Подкормить корни кустарников и деревьев




Осуществляем прикорневую подкормку деревьев и кустарников, которые зимуют. 

Под зиму на все прикорневые круги кустарников и деревьев необходимо внести калийно-фосфорную подкормку. Это может быть полив жидким удобрением в комбанации с посыпкой на прикорневые круги удобрение сухого. Так деревья встретят весну во всеоружии.

3. Насекомым – бой




Инсектицид. 

Необходимо обработать ветки и листву всех растений, которые зимуют, распыляемым дезинсектором. Жизненный цикл мелких вредителей довольно примитивен, так что тут даже медный купорос подойдёт, если хотите очень сэкономить, а также подойдёт любой садовый жидкий дезинсектицид по акции в магазине поблизости.

4. Мульча




Мульча — это сила! 

Мульчирование – это обработка прикорневых кругов кустарников и деревьев, которые зимуют, любым дышащим биоразлагаемым материалом. Это может быть щепа и сосновый опад, которого в лесу в сентябре более чем в достатке. Собирать опад и щепу не запрещено законом.

5. Обрезка веток




Оле, оле, оле, оле! Кусторезы — вперёд! 

Кусторез вам в помощь. Перед зимой – самое лучшее время для нещадной обрезки всех веток деревьев и кустарников, которые чувствуют себя НЕ ОЧЕНЬ. Поверьте, такая радикальная обрезка в сентябре – самый лучший способ сделать так, чтобы весной кустарники и деревья себя почувствовали ОЧЕНЬ ДАЖЕ!
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