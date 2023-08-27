Самые странные спа-процедуры

Ниже представлен список из 10 самых странных спа-процедур в мире. Мы сочли, что вам будет интересно узнать о них на случай, если вам когда-либо захочется побаловать себя необычным отдыхом или способом релаксации. Сразу предупреждаем, что этот список не для брезгливых и не для слабонервных, так как некоторые пункты довольно жуткие.



Кактусовый массаж

Терапия купания в пиве

Увлажнитель из слизи улиток

Терапия пиявками

Тайский массаж пощёчинами

Педикюр укусами рыбок

Маска из плаценты

Оздоровление волос с помощью спермы быка

Маска для лица из птичьего помёта

Уринотерапия