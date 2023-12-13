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Бесподобные кабачки в сырной панировке: рецепт, который выведет овощ на новый уровень


Бесподобные кабачки в сырной панировке.

Бесподобные кабачки в сырной панировке.

Наконец-то наступило лето, а это значит, что сезонные овощи уже начали созревать. Взять, к примеру, кабачок. Этот овощ, как правило, поджаривают на сковороде или же отправляют в рагу. Мы же сегодня попытаемся удивить вас кабачками в сырной панировке. Получается бесподобно!

Нарезать кабачки брусочками.

Нарезать кабачки брусочками.

 

Необходимые ингредиенты:

• Кабачки – 2 шт;
• Мука – 200 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Твердый сыр – 200 гр;
• Панировочные сухари – 3-4 ст. л;
• Соль по вкусу;
• Черный перец, специи по вкусу.

С предварительно помытых кабачков снять кожицу и порезать на брусочки. Яйцо взбить и добавить в него соль и черный перец.
Натертый сыр перемешать с панировочными сухарями.

Натертый сыр перемешать с панировочными сухарями.

 

Сыр необходимо натереть на крупной терке, а затем смешать его с панировочными сухарями. Туда же добавьте специи (это могут быть прованские травы).
Обвалять брусок в муке, яйце и панировке.

Обвалять брусок в муке, яйце и панировке.

 

Берем кабачок, обваливаем его в муке, яйце и панировке с сыром. Выкладываем брусочки на противень, предварительно застелив его пищевой бумагой. В разогретую до 180 градусов духовку отправляем наши кабачки на 20-25 минут.
Выложить кабачки на противень.

Выложить кабачки на противень.

 
Кабачки с хрустящей корочкой.

Кабачки с хрустящей корочкой.

 

При желании можно приготовить соус к кабачкам. Для этого нужно смешать сметану или майонез с мелконарубленной зеленью и чесноком.
Кабачки с хрустящей корочкой.

Кабачки с хрустящей корочкой.

 

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