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Дешёвое органическое средство для удобрения растений

Одним из самых популярных органических удобрений, которое используют практически все огородники является навоз.
Однако его стоимость за последние годы очень сильно возросла. Путем проб и ошибок огородникам удалось найти прекрасную бюджетную альтернативу навозу, которая дает не меньше пользы. Этой альтернативой является горчичный жмых, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Дешевое органическое средство для удобрения растений

Внесение горчичного жмыха в почву обогащает ее большим количеством питательных веществ, нормализует ее состав и улучшает структуру. Более того, горчичный жмых — отличное средство для защиты почвы и растений от болезней и вредителей.

Дешевое органическое средство для удобрения растений

Жмых вносится в почву при перекопке огорода весной и осенью из расчета 3 ст.л на 1 кв.м земли. Горчичный жмых можно добавлять и при посадке основных культур, в особенности картофеля, томатов и перца. В этом случае в каждую лунку вносится 1 ст.л продукта. Вносите это бюджетное средство вместо навоза, чтобы урожай был на зависть соседям.

Дешевое органическое средство для удобрения растений
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