С нами не соскучишься!

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса
    И при чем здесь французы?чушь.А в России лучше......Секреты, которые ...
  • света снегирева Снегирева
    Спасибооооо!!!!!!5 вкуснейших пиро...
  • sunrise_sunshine
    знакомая, заболев ковидом и потеряв обоняние восстановила его смазав Звездочкой на ватной палочке ноздри изнутри. На ...Скрытые возможнос...

Как правильно выращивать жимолость

Жимолость — одна из самых интересных ягод. Она не только очень полезна, но ещё и вкусна. Жимолость — довольно неприхотливое растение, но, тем не менее, нужно знать ключевые моменты, как её правильно выращивать, чтобы получить хороший урожай.

Как правильно выращивать жимолость

Хотя считается, что жимолость — это северная ягода, сегодня есть сорта, которые спокойно растут даже в тёплых регионах. Для хорошего плодоношения нужно сажать и выращивать несколько разных сортов рядом, для переопыления.

Как правильно выращивать жимолость

Кусты сильно разрастаются со временем, поэтому их нужно сажать минимум через 1,5 м друг от друга. Место жимолости лучше подобрать на открытой территории, так как она любит много солнца. Также она не любит сквозняков, поэтому хорошо высаживать её рядом с чем-то, например, теплицей.

Как правильно выращивать жимолость

Предпочтения в почве и подкормках у жимолости сильно похожи с чёрной смородиной. В период активного роста жимолость нужно хорошо поливать — до 3 вёдер воды в неделю на взрослый куст. Почву обязательно нужно мульчировать, например, хвойным опадом. Также жимолость любит подкисленный грунт, поэтому можно внести немного кислого торфа под растение.

Как правильно выращивать жимолость

Подкормку можно выбрать уже готовую, специальную для растений, которые любят подкисленный грунт (гортензия, голубика, черника, брусника, клюква и т. д). Внесите её по инструкции, и жимолость будет радовать вас отличным урожаем!

Как правильно выращивать жимолость
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Жимолостьвыращивание

Картина дня

наверх