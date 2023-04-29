Как правильно выращивать жимолость

Жимолость — одна из самых интересных ягод. Она не только очень полезна, но ещё и вкусна. Жимолость — довольно неприхотливое растение, но, тем не менее, нужно знать ключевые моменты, как её правильно выращивать, чтобы получить хороший урожай.







Хотя считается, что жимолость — это северная ягода, сегодня есть сорта, которые спокойно растут даже в тёплых регионах. Для хорошего плодоношения нужно сажать и выращивать несколько разных сортов рядом, для переопыления.







Кусты сильно разрастаются со временем, поэтому их нужно сажать минимум через 1,5 м друг от друга. Место жимолости лучше подобрать на открытой территории, так как она любит много солнца. Также она не любит сквозняков, поэтому хорошо высаживать её рядом с чем-то, например, теплицей.







Предпочтения в почве и подкормках у жимолости сильно похожи с чёрной смородиной. В период активного роста жимолость нужно хорошо поливать — до 3 вёдер воды в неделю на взрослый куст. Почву обязательно нужно мульчировать, например, хвойным опадом. Также жимолость любит подкисленный грунт, поэтому можно внести немного кислого торфа под растение.







Подкормку можно выбрать уже готовую, специальную для растений, которые любят подкисленный грунт (гортензия, голубика, черника, брусника, клюква и т. д). Внесите её по инструкции, и жимолость будет радовать вас отличным урожаем!





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