10 самых могущественных и богатых людей в истории человечества

Николай II.

1. Корнелиус Вандербильт

Из грязи да в князи по Ж/Д.

2. Василий II

Василий Болгаробойца.

3. Марк Лициний Красс

Преобразовал Римскую республику в Римскую империю.

4. Генри Форд

Ford Motor Company, конвейер, Модель Т.

5. Эндрю Меллон

Бизнесмен, банкир, промышленник... Министр финансов США.

6. Осман Али Хан, Асаф Джах VII

Низам княжества Хайдарабад (Индия).

7. Уильям Генри Вандербильт

Управленец, кризис-менеджер.

8. Николай II

Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, прочая, прочая...

9. Эндрю Карнеги

Основатель Carnegie Steel Corporation.

10. Джон Д. Рокфеллер

Отец нефтяного мира.