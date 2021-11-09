7 самых худших фильмов индийского кинематографа

Сегодня мы решили снова затронуть тему индийского кино, но, с другой стороны. Обычно говорят обо всем лучшем, интересном, радующем глаз. Но в тени остается то, что не попадает в фокус внимания. А ведь оно тоже существует. Мнения могут отличаться и быть субъективными, но, собрав мнения разных экспертов в области кинематографа, представляем вам подборку фильмов индийского производства, которые называют самыми неудачными и худшими.
1. «Скажи что-нибудь»
Уже само название говорит о том, что этот фильм не о чем-то конкретном, а о «чем-нибудь». Очевидно, и рассчитан он на «кого-то». Вышел на экраны в 2003 году. Это очередная история о любовном треугольнике, страстных чувствах, горечи разочарования, ну и все такое в том же духе.
Хоть кино и индийское, но имена героинь, можно сказать, русские. Каран, студент колледжа, решил приударить за девушкой по имени Таня, которая учится с ним на одном потоке. Чего только не сделает мужчина, чтобы добиться взаимности приглянувшейся особы, и со временем Карану удается завоевать сердце девушки. У них любовь, все хорошо, они счастливы вместе. Но жизнь – не сказка, и ситуация складывается так, что Таня вынуждена уйти из колледжа.
Пройдет пару лет, и она вернется на учебу, но ее парень – не промах, зря времени не терял и уже нашел себе некую Наташу. Таня, конечно, расстроена, все, мол, мужики козлы и все такое. Впрочем, на каждый товар есть свой покупатель. Может кому-то подобное и понравится.
2. «Любить и не сдаваться»
Фильм Викрама Бхатта за 2005 год. Вы не поверите, это снова история о Каране и Тане. Хотя бы имена поменяли, но, видимо, с фантазией у авторов не очень. Молодые люди влюблены друг в друга, но за девушкой кто-то следит, считая, что она что-то знает, обладает каким-то секретом. События складываются так, что Таня едет в Дубай, а Каран, по совету друга, следует за ней по пятам. В фильме появляется еще какой-то Роки, которого нанимает Каран, чтобы Таню разыскать, так как утратил ее след. Но любовь – непредвиденная вещь, и Роки, увидев Таню, по уши в нее влюбляется.
3. «Сердце говорит: «Вперед!»»
Фильм Анурага Сингха от 2009 года. Главная героиня – Вира Каул – девушка жизнерадостная, родом из Пенджаба. У каждого свои увлечения, для Виры – это крикет, в который играет она великолепно. Но в Индии, особенно в деревне, сильны предубеждения относительно женщин, и Вире не позволяют войти в состав команды по крикету. Но девушка оказалась находчивой и решила переодеться под мужчину. Назвавшись Виром Пратапом Сингхом, она идет на отборочный этап для набора в команду. Фильм на любителя.
4. «Странная парочка»
Другое название фильма – «Чокнутая и придурок». В общем, и фильм тоже несколько странный. Двухчасовой фильм 2009 года выпуска.
Рассказ идет о странной парочке – Кабире и Куху, которые вместе учатся и дружат. Кабир уже четвертый раз идет на пересдачу экзаменов, но не сильно переживает за такую мелочь. А девушка по имени Куху тоже не блещет знаниями и желанием учиться. Она любительница выпивки и тусовок. По натуре Куху командир, а Кабир – человек мягкого характер, так что она во всю заправляет парнем, может даже постоянно бить его по лицу. Силы для терпения всего этого Кабиру придает любовь к своей девушке. Он понимает, что она неадекватная, но все равно любит ее.
5. «Грустная история о любви»
Человек по имени Ананд болен амнезией, совершил преступление, но ничего не помнит. Его лечат в специальной клинике, и врачам удается вернуть Ананду память о прошедшем. Он влюбляется в одну из своих докторов – девушку Танви. Между ними возникают сильные чувства и страсть. Но у Танви есть отец, который является еще и ее начальником в клинике. Узнав о чувствах дочери, он категорически противится такому сценарию. Отец хочет подыскать лучшую партию для Танви. Ананд теперь не в безопасности, отец его возлюбленной может пойти на все, чтобы осуществить свои планы и разрушить союз любящих друг друга врача и пациента.
6. «Чужой среди своих»
Фильм 2002 года Санджая Гупты. Шесть человек собрались вместе и решили совершить преступление. Но среди них оказался предатель, и все пошло не по плану.
7. «Узник прошлого»
Это тоже фильм Санджая Гупты, только за 2006 год. Человек по имени Баладжит, казалось бы, имеет все для счастья и покоя: дом у моря, жену-красавицу. Но однажды его похищают, держат в одиночной камере, кормят пельменями низкого качества, а потом выпускают на свободу.
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