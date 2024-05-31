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«Вкусняшки» из 90-х, которые никогда не забудут те, кто рос в эпоху перемен


Любимые лакомства из 90-х.

Любимые лакомства из 90-х.

90-е стали эпохой, когда к неизбалованному потребителю бывших советских республик хлынуло невероятное разнообразие западных продуктов. И неважно, что во многих «вкусняшках» содержалась лошадиная доза красителей и усилителей вкуса, тогда это казалось безумно привлекательным.

1. Жевательные сигареты


Сладкие жевательные сигареты.

Сладкие жевательные сигареты.

Многие мальчишки, да и девчонки, чье детство выпало на 90-е, помнят, как сидели во дворе и «курили» сладкую жевательную сигарету. В то время это казалось круто и так по-взрослому, а сигарету потом можно было съесть. И плевать, что вскоре жевательные сигареты сменились на настоящие.

2. «Галина Бланка»


Бульонные кубики «Галина Бланка».

Бульонные кубики «Галина Бланка».

 


Волшебный кубик, способный превратить даже самый жидкий скудный суп в аппетитный и наваристый. В состав бульонных кубиков «Галина Бланка» входили усилители вкуса, ароматизаторы и растительные жиры, но это совсем не смущало хозяек.

3. «Рама»


Маргарин «Рама».

Маргарин «Рама».

 


Любому взрослому человеку знаком солоноватый вкус легендарного маргарина «Рама». Маргарин щедро мазали на хлеб, иногда на печенье, а коробочку потом использовали для различных бытовых нужд.

4. Чай Pickwick


Ароматный чай Pickwick.

Ароматный чай Pickwick.

 


В рекламе чай Pickwick наливали из большого яркого заварника в виде апельсина или клубники. В те времена из одного пакетика, который заваривали не один раз, получался поистине божественный напиток.. Горячий напиток отличался ярко-выраженным ароматом. Конечно, это объяснялось наличием мощной дозы химических ароматизаторов.

5. Center Shock


Конфеты Center Shock.

Конфеты Center Shock.

При одном только виде этой конфетки у каждого кто пробовал ее хоть раз сводит челюсть. Конфетками Center Shock баловались все дети без исключения. Они представляли собой круглую жевательную резинку с очень кислой оболочкой и сладким сиропом внутри.

6. Растворимый напиток Yupi


Растворимые напитки Yupi, Zuko и Invite.

Растворимые напитки Yupi, Zuko и Invite.

 


Сейчас 90-е можно смело назвать эпохой сладких порошковых напитков. Первым на рынке появились яркие пакетики Yupi, затем Invite, а позднее уже Zuko. Принцип приготовления вкусной воды был предельно прост: яркий сахар из пакетика нужно было высыпать в бутылку и добавить воды. Побочными явлениями чрезмерного увлечения напитками были цветные языки и аллергия, но кого это волновало? Кстати, баловались сладким «лимонадом» не только дети, но и взрослые. К примеру Zuko был одним из ингредиентов коктейля «отвертка».

7. Жвачки Love is


Жевательные резинки Love is.

Жевательные резинки Love is.

Яркие жвачки Love is были любимым лакомством не только детей, но и взрослых. Несмотря на то, что они ужасно портили зубы и вытягивали все пломбы, из них получались самые большие пузыри, а из фантиков собирали целые альбомы и активно менялись ими.

8. Драже Bonibon


Цветные драже Bonibon.

Цветные драже Bonibon.

Цветные драже Bonibon с шоколадной начинкой - настоящий хит 90-х. Их производили в Литве и после развала Советского Союза успешно экспортировали в страны бывшего СНГ. Конфетки пользовались огромной популярностью у детишек, но мало кто из родителей мог часто баловать такими своих чад.

9. Жевательная резинка Turbо


Жвачка Turbо.

Жвачка Turbо.

Если фантики из жвачек Love is больше интересовали девчонок, то резинка Turbо пользовалась успехом у парней. Все мальчишки активно собирали фантики, играли на них, а самые редкие из них можно было обменять на что-то более ценное.

10. Леденцы Altoids


Фруктовые леденцы Altoids.

Фруктовые леденцы Altoids.

Небольшие фруктовые леденцы Altoids появились в продаже немного позднее других продуктов, но быстро стали фаворитами у детей и взрослых. Они были значительно вкуснее привычных дюшесок или барбарисок, а небольшую жестяную баночку, предприимчивые хозяйки использовали в бытовых целях.

11. Сушеные бананы


Упаковка сушеных бананов.

Упаковка сушеных бананов.

Пожалуй, в из всего этого списка сушеные бананы являются самым полезным лакомством. Стоит отметить, что в советские времена бананы были в жутком дефиците. Сушеные бананы появились на прилавках гораздо позже. Они продавались в полупрозрачных упаковках по 10-15 штук, а по вкусу немного напоминали финики.

12. ColaCao


Какао ColaCao.

Какао ColaCao.

 


«Кола Као — сила твоя и успех! Кола Као — чемпион среди какао!» Любимый напиток всех детишек. Его рекламу и шоколадный вкус до сих пор помнят многие, а большая банка оставалась на кухне даже после того, как какао-порошка уже и в помине не было.

13. Волшебный сундучок Milky Way


Сундучок Milky Way.

Сундучок Milky Way.

В свое время Milky Way объединился с Lego, в результате чего появился картонный сундучок со сладостями и конструктором. О таком мечтали абсолютно все мальчишки 90-х, но получить его был шанс только на Новый год или день рождения.

БОНУС: Шоколадка Аленка


Шоколадка Аленка.

Шоколадка Аленка.

Из всех вышеперечисленных лакомств шоколадка Аленка являлась самой доступной. Она появилась сравнительно давно и даже сумела перешагнуть порог 90-х, что удалось далеко не всем отечественным продуктам.

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