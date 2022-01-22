10 открытий, которые были сделаны на базе древних инновационных технологий

Открытия, которые были сделаны на базе древних инновационных технологий.
Часто люди восхищаются развитием современных технологий и не задумываются о том, что у каждого времени были свои инновации, которые порой становились базой для дальнейшего развития. Сегодня старинные лампочки кажутся чем-то незначительным в сравнении с космическими полётами и беспилотниками, но именно они сыграли важную роль в развитии прогресса. В этом обзоре «десятка» древних технологий, которые стали основой для развития цивилизации.
1. Неандертальские инструменты
Неандертальские инструменты.
В Поджетти Векки в южной Тоскане рабочие рыли котлован для новых термальных ванн. Неожиданно они наткнулись на кости доисторического мамонта вместе с необычными деревянными инструментами. Останкам и артефактам было около 171 000 лет, т. е. они датировались тем временем, когда в Тоскане появились первые неандертальцы. Хотя артефакты были найдены в 2012 году, только в 2018 году ученые более внимательно присмотрелись к инструментам. Все они были сделаны из прямых палок длиной около 100 сантиметров. Ручки были закруглены, а наконечники были испещрены точками.
Тип древесины был выбран не случайно. Самшит считается одной из самых прочных пород дерева в Европе. Это соответствовало целям данных инструментов, которые, скорее всего, использовались для выкапывания корней и другой еды. Анализ подтвердил, что древесина была очищена каменными орудиями и обожжена огнем. Коллекция из Поджетти Векки является свидетельством работы мастеров своего дела, а также доказывает, что неандертальцы использовали огонь.
2. Орошение западного типа в древнем Китае
Орошение западного типа в древнем Китае.
Когда китайские исследователи недавно пролетали над пустыней, они заметили что-то неожиданное. В области, где уже в течение столетия велись археологические исследований были обнаружены огромные неизвестные руины. У подножия Тянь-Шаня были фермерские дома, могилы и оросительная система с каналами, водоемами и плотинами. Эта область относится к одной из самых сухих пустынь на Земле, даже 1700 лет назад, когда процветала местная община. Как пастухи получили оросительную технологию для превращения бесплодной земли в сельскохозяйственные угодья, неизвестно. Предыдущие теории предполагали, что знания были принесены солдатами из династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н. э.). Но новые руины доказывают обратное — что технологии орошения появились раньше и пришли с Запада через Шелковый путь (кстати, эти торговые маршруты частично проходили через горы Тянь-Шань).
Подобные системы были обнаружены в древних Туркменистане и Иране. Однако развитая ирригация сообщества Тянь-Шаня была неожиданностью, потому что считалось, что здесь жили мелкие фермеры. Однако, их ирригационная система оказалась более устойчивой, чем у более крупной династии Хань.
3. Стрела из рога
Стрела из рога.
Во время съемок документального фильма в Юконе члены съемочной группы заметили выступы на льду. Это оказался новый вид артефакта возрастом около 936 лет. Найденная в 2016 году стрела была уникальной. Она была сделана из рога, а на ее поверхности были вырезаны зазубрины, наконечник же был из меди. Современные ледовые поля Юкона когда-то были охотничьими угодьями. Со временем исследователи обнаружили в этом месте много оружия. Эти потерянные инструменты показали, как изменялась технология охоты. Около 8000 лет охотники использовали метательные дротики.
Необъяснимо, но около 1100 лет назад они начали предпочитать стрельбу из лука. Стрела из рога предназначалась как раз для лука. Видимо, ее потеря огорчила владельца, ведь тогда это была редкая вещь. Тот, кто создал наконечник, использовал медный самородок, вероятно, найденный в местном ручье и почти на 100 процентов чистым. Этот артефакт также является одним из старейших примеров луков со стрелами и медной металлургии в Юконе.
4. Производители стекла в Африке
Производители стекла в Африке.
Когда в Игбо Олокуне на юго-западе Нигерии нашли бусинки, это заставило переписать историю производства стекла. Предыдущие находки в регионе предположили, что это было импортное стекло, поскольку не было доказательств того, что страны Африки к югу от Сахары делали свое собственное стекло до прибытия европейцев. Когда в Игбо Олокун нашли более 12 000 стеклянных бусинок и большое количество шлака от производства стекла, анализ показал, что все было сделано «на месте».
Впервые химический состав соответствовал местным материалам, а не обычному импорту из Азии, Египта, восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Стекло такого же состава находили и на других западноафриканских археологических объектах. Судя по всему, стекло местного производства довольно повсеместно продавалось, в том числе в Европе. Мастера по работе со стеклом в Игбо Олокун создали свое производство в XI веке н.э. и продолжали свою торговлю в течение еще 400 лет.
5. Доисторический карандаш
Доисторический карандаш.
В 2018 году самый старый в мире карандаш был найден в Северном Йоркшире. Крошечный артефакт был в длину 22 мм, а в ширину 7 мм. Он был сделан из охры. Но у 10 000-летней пишущей принадлежности было интересная история. Карандаш достали из торфа, который в каменном веке был озером, и в этом месте нередко встречаются примеры наскальной росписи. Один конец карандаша был заострен, и, вероятно, инструмент использовался для добавления ярко-красного рисунка на камень или кожу. Красный цвет очень ценился в каменном веке, и данная находка подтвердила то, что уже знали исследователи, - это место было чем-то вроде священного место собраний охотников-собирателей. На другом конце озера археологи обнаружили еще один кусок охры, на этот раз в виде гальки.
6. Месопотамская странность
Месопотамская странность.
Примерно 4000 лет назад кто-то сделал необычный глиняный предмет. Форма и материал артефакта, найденного в Тель-Асмаре в Ираке, приводят всех в недоумение сегодня. Когда его выкопали из земли в 1930-х годах, копатели заметили быка, ибиса и льва на каждой грани треугольного объекта. Они предположили, что артефакт мог использоваться для предсказания. Музей каталогизировал его как «вращающуюся игрушку с головами животных» и отправил в хранилище на следующие 85 лет. В 2017 году в социальных сетях снова всплыл этот артефакт из-за его названия в музейном каталоге и сходства с трендовой игрушкой, спиннером.
В наши дни музейные кураторы считают, что артефакт был оружием — наконечником булавы. Он был найден вблизи храма, что укрепило новую теорию. Во втором тысячелетии до нашей эры булава рассматривалась как оружие богов. Но глина - не лучший материал для наконечника булавы, и его обычно делали из камня. Возможно, это было игрушечное оружие. Среди артефактов Месопотамии встречается много игрушек из глины. Тем не менее, исследователи не верят, что это было сделано для детей.
7. Пустынные ловушки
Пустынные ловушки.
Странные груды камней разбросаны по всей пустыне Негева в Израиле. Сегодня исследователи знают, что эти структуры не являются естественными, а были ловушками для плотоядных. В 2013 году была найдена пара таких «куч», стоящих вместе. Возраст одной из них составлял около 1600 лет, а второй, похожей на ловушки бедуинов, использовавшиеся в течение последних 100 лет, был несколько старше... она была создана 5000 лет назад. В это время появились первые одомашненные овцы и козы. Ловушки ставили вблизи древних загонов для животных.
Скорее всего, с их помощью стада защищали от хищников. Кусок мяса использовался для заманивания плотоядных внутрь. Как только животное заходило внутрь, соблазнившись на приманку, падал камень, закрывая вход, и хищник оказывался в ловушке. Самым неожиданным был возраст технологии и то, как мало она изменилась за тысячи лет.
8. Равноденствие в Гизе
Равноденствие в Гизе
В 2016 году простой эксперимент в Коннектикуте, возможно, предоставил разгадку инженерного подвига в Египте. Наблюдая за осенним равноденствием, исследователи обнаружили идентичную ошибку в размещении Великой пирамиды Гизы. Пирамида почти идеально совмещена с основными точками компаса. Как это делали древние египтяне, это загадка. Они не оставили никаких документов, объясняющих строительство памятника около 4500 лет назад. Если эксперимент верен, то египтяне получали столь точные измерения довольно легко.
Существуют и другие методы, но они сложнее. В день осеннего равноденствия (22 сентября) исследователи отмечали положение тени прута на деревянной доске в разное время суток. Результатом стала почти идеальная линия, идущая с востока на запад. Т.е. древним египтянам нужна была определенная дата, солнечный день и тень на земле.
9. Древнее поддельное золото
Древнее поддельное золото.
В 2018 году испытания различных сплавов показали, что поддельное золото появилось на Балканах 6 500 лет назад. В 2013 году в Сербии был обнаружен самый старый в мире бронзовый артефакт. Кусок фольги, датируемый серединой пятого тысячелетия до н.э., «отодвинуло» историю производства сплавов на 1 500 лет. Это привело к исследованию 2018 года, в ходе которого пытались воссоздать все возможные сплавы из комбинации медь-олово-мышьяк.
Полученная диаграмма, показывающая 64 медных сплава, показала, что найденная фольга однажды сверкала, как золото. Большинство древних сплавов были жесткими и их использовали для производства оружия. Но доисторическая Сербия, похоже, была так очарована редким драгоценным металлом, что там просто подделывали золото, чтобы удовлетворить спрос.
10. Римские врата Ада
Римские врата Ада.
По всему древнему Средиземноморью римляне проводили сложные жертвоприношения животных таким образом, который в ту пору казался чудом. Жрецы проводили здоровых быков через каменные ворота под названием Плутоний. Люди при этом выживали, но животные всегда умирали, казалось бы, без причин. В последнее время исследователи заметили, что птицы падали замертво, когда они пролетали вблизи Плутония, расположенного в Турции. Найденные в древнем городе Иераполис, Врата привели к гроту. Когда смертельный храм был исследован в 2018 году, сказки оказались правдой, но магии здесь вовсе не было.
Ворота были построены над вулканической трещиной, из которой сочился моноксид углерода. Солнце рассеивало газ, однако на рассвете смертельное «озеро» угарного газа собиралось примерно на уровне колен, что было достаточно, чтобы ослепить животных. Бык, когда его проводили через «озеро» газа во вратах, терял сознание и умирал от удушья. Публика считала это чудом, но жрецы понимали, что они достаточно высокие, чтобы избежать подобной участи. Несмотря на то, что они скрывали этот факт, жрецы, как и все остальные, считали, что Плутоний вел в подземный мир, а окись углерода была ядовитым дыханием адской собаки Цербер.
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