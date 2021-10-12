7 верных и простых способов избавиться от раздражения после бритья

Как поступить с раздражением после бритья.
Когда мужчина бреется, он хочет сделать все максимально быстро и оперативно. Именно поэтому представителей сильного пола так выводит из равновесия одна лишь мысль о возможности заработать раздражение на коже. Конечно, на помощь приходят средства после бритья, но что делать, если и они не эффективны. Специально для таких случаев мы подобрали проверенные рецепты борьбы с зудом и воспалением.
1. Аспирин
Средство от всех проблем.
Сложно поверить, но снять раздражение с кожи после бритья можно обычным аспирином. Продается чудо-средство в любой аптеке и отпускается без рецепта. Для того, чтобы побороть раздражение, следует взять две таблетки и растолочь их в порошок. Делать это следует в стеклянной посуде. В получившийся порошок добавляем глицерин. Полученный состав втираем в пораженные участки и слегка массируем.
2. Хозяйственное мыло
Абсолютно безопасно.
Растительное масло и животный жир – вот два основных компонента хозяйственного мыла. Изготавливают его преимущественно из натуральных ингредиентов, а потому не стоит удивляться тому, что хозяйственное мыло прекрасно справляется с раздражением на коже после бритья. Главное достоинство этого средства в том, что такое мыло полностью безопасно для человека.
3. Детский крем и детская присыпка
Детские средства для взрослых.
Первое из этих средств предназначено для лечения пеленочных дерматитов и опрелостей у младенцев. Несмотря на это, использовать его можно и взрослым по другому назначению, а именно для снятия раздражения после бритья. Важным моментом в выборе этого средства является его полная безопасность. Тоже самое касается и обычной детской присыпки.
4. Салициловая кислота
Неплохо помогает.
Популярный антисептик для местного применения. Использовать эту кислоту можно и в качестве средств для снятия раздражения после бритья. Наносится на кожный покров два-три раза в день. Однако, средство не рекомендуется женщинам, особенно во время периода кормления или беременности!
5. Кокосовое масло
Популярное средство для волос и кожи.
Возможно, в вашем доме есть кокосовое масло. Им часто пользуются девушки, ведь оно оказывает благотворное воздействие на волосы. Дело в том, что масло также увлажняет и восстанавливает кожу. Использовать его можно не только при раздражении после бритья, но так же и в случае получения солнечных ожогов. Средством можно смело использовать каждый день.
6. Ромашка и мята
Варим чай из ромашки и мяты.
Ложка сухой измельченной ромашки и еще столько же мяты, разбавленные в двух стаканах воды, сваренные и настоянные 2 часа в термосе, прекрасно снимают зуд и раздражение после бритья. Наносить состав лучшего всего при помощи ватного тампона. Наносить на кожу можно в небольшом количестве.
7. Алоэ
Проверенное средство.
Несколько листов алоэ вера также помогут снять раздражение. Измельчаем их при помощи блендера, после чего смешиваем с любым растительным маслом. Главное хорошо перемешать оба ингредиента. Лучше всего средство помогает снять раздражение с ног, после депиляции волосяного покрова.
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