С 1950 до 2005: Книги, которые становились бестселлерами в разные годы

Читали ли вы книгу, которая была бестселлером в год вашего рождения?

В современном мире не так уж просто следить за трендами в литературе. Книг ежегодно выходит огромное количество, широкая публика узнаёт только о тех , в раскрутку которых были вложены немалые деньги. И всё же среди огромного количества чтива есть книги, которые были отмечены критиками и завоевали популярность среди читателей. Если хотите узнать, какая книга была бестселлером в год вашего рождения, загляните в этот список. Ведь, возможно, именно эта книга будет следующей, которую вы захотите прочитать.1950 – «Лев, колдунья и волшебный шкаф», Клайв Стейплз Льюис1951- «Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер1952 – «Старик и море», Эрнест Хемингуэй1953 – «451 градус по Фаренгейту», Рэй Бредбери1954 – «Властелин Колец», Джон Р.Р. Толкин1955 – «Лолита», Владимир Набоков1956 – «Падение», Альбер Камю1957 – «Как Гринч Рождество украл», Доктор Сьюз1958 – «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте1959 – «Жестяной барабан», Гюнтер Грасс1960 – «Убить пересмешника», Харпер Ли1961 – «Чужак в стране чужой», Роберт Хайнлайн1962 – «Излом времени», Мадлен Л’Энгл1963 – «Под стеклянным колпаком», Сильвия Плат1964 – «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль1965 – «Ариэль», Сильвия Плат1966 – «Цветы для Элджернона », Дэниэл Киз1967 – «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсия Маркес1968 – «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», Филип К. Дик1969 – «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», Курт Воннегут1970 – «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах1971 – «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Хантер С. Томпсон1972 – «Обитатели холмов», Ричард Адамс1973 – «Принцесса невеста», Уильям Голдман1974 – «Шпион, выйди вон!», Джон Ле Карре1975 – «Сёгун», Джеймс Клавелл1976 – «Песни Перна», Энн Маккефри1977 – «Сияние», Стивен Кинг1978 – «Мир глазами Гарпа», Джон Ирвинг1979 – «История, конца которой нет», Михаэль Энде1980 – «Имя розы», Умберто Эко1981 – «Дети полуночи», Салман Рушди1982 – «Дом духов», Исабель Альенде1983 – «Цвет волшебства», Терри Пратчетт1984 – «Невыносимая легкость бытия», Милан Кундера1985 – «Парфюмер», Патрик Зюскинд1986 – «Оно», Стивен Кинг1987 – «Хранители», Алан Мур1988 – «Алхимик», Паоло Коэльо1989 – «Клуб радости и удачи», Эми Тан1990 – «Парк юрского периода», Майкл Кричтон1991 – « Мир Софии», Юстейн Гордер1992 – «Тайная история», Донна Тартт1993 – «Девственницы-самоубийцы», Евгенидис Джеффри1994 – «Хроники Заводной Птицы», Харуки Мураками1995 – «Слепота», Жозе Сарамаго1996 – «Игра престолов», Джордж Р.Р. Мартин1997 – «Гарри Поттер и философский камень», Дж.К. Роулинг1998 – «Часы», Майкл Каннингем1999 – «Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски2000 – «Жизнь Пи», Янн Мартел2001 – «Тайная жизнь пчел», Сью Монк Кидд2002 – «Милые кости», Элис Сиболд2003 – «Жена путешественника во времени», Одри Ниффенеггер2004 – «Облачный атлас», Дэвид Митчелл2005 – «Книжный вор», Маркус ЗусакЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: