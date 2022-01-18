С 1950 до 2005: Книги, которые становились бестселлерами в разные годы

Читали ли вы книгу, которая была бестселлером в год вашего рождения?
В современном мире не так уж просто следить за трендами в литературе. Книг ежегодно выходит огромное количество, широкая публика узнаёт только о тех, в раскрутку которых были вложены немалые деньги. И всё же среди огромного количества чтива есть книги, которые были отмечены критиками и завоевали популярность среди читателей. Если хотите узнать, какая книга была бестселлером в год вашего рождения, загляните в этот список. Ведь, возможно, именно эта книга будет следующей, которую вы захотите прочитать.
1950 – «Лев, колдунья и волшебный шкаф», Клайв Стейплз Льюис
1951- «Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер
1952 – «Старик и море», Эрнест Хемингуэй
1953 – «451 градус по Фаренгейту», Рэй Бредбери
1954 – «Властелин Колец», Джон Р.Р. Толкин
1955 – «Лолита», Владимир Набоков
1956 – «Падение», Альбер Камю
1957 – «Как Гринч Рождество украл», Доктор Сьюз
1958 – «Завтрак у Тиффани», Трумен Капоте
1959 – «Жестяной барабан», Гюнтер Грасс
1960 – «Убить пересмешника», Харпер Ли
1961 – «Чужак в стране чужой», Роберт Хайнлайн
1962 – «Излом времени», Мадлен Л’Энгл
1963 – «Под стеклянным колпаком», Сильвия Плат
1964 – «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль
1965 – «Ариэль», Сильвия Плат
1966 – «Цветы для Элджернона», Дэниэл Киз
1967 – «Сто лет одиночества», Габриэль Гарсия Маркес
1968 – «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», Филип К. Дик
1969 – «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», Курт Воннегут
1970 – «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Ричард Бах
1971 – «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Хантер С. Томпсон
1972 – «Обитатели холмов», Ричард Адамс
1973 – «Принцесса невеста», Уильям Голдман
1974 – «Шпион, выйди вон!», Джон Ле Карре
1975 – «Сёгун», Джеймс Клавелл
1976 – «Песни Перна», Энн Маккефри
1977 – «Сияние», Стивен Кинг
1978 – «Мир глазами Гарпа», Джон Ирвинг
1979 – «История, конца которой нет», Михаэль Энде
1980 – «Имя розы», Умберто Эко
1981 – «Дети полуночи», Салман Рушди
1982 – «Дом духов», Исабель Альенде
1983 – «Цвет волшебства», Терри Пратчетт
1984 – «Невыносимая легкость бытия», Милан Кундера
1985 – «Парфюмер», Патрик Зюскинд
1986 – «Оно», Стивен Кинг
1987 – «Хранители», Алан Мур
1988 – «Алхимик», Паоло Коэльо
1989 – «Клуб радости и удачи», Эми Тан
1990 – «Парк юрского периода», Майкл Кричтон
1991 – «Мир Софии», Юстейн Гордер
1992 – «Тайная история», Донна Тартт
1993 – «Девственницы-самоубийцы», Евгенидис Джеффри
1994 – «Хроники Заводной Птицы», Харуки Мураками
1995 – «Слепота», Жозе Сарамаго
1996 – «Игра престолов», Джордж Р.Р. Мартин
1997 – «Гарри Поттер и философский камень», Дж.К. Роулинг
1998 – «Часы», Майкл Каннингем
1999 – «Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски
2000 – «Жизнь Пи», Янн Мартел
2001 – «Тайная жизнь пчел», Сью Монк Кидд
2002 – «Милые кости», Элис Сиболд
2003 – «Жена путешественника во времени», Одри Ниффенеггер
2004 – «Облачный атлас», Дэвид Митчелл
2005 – «Книжный вор», Маркус Зусак
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