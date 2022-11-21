Публикуем подборку в стиле «ретро-фото». На этих редких фотографиях, которые собирает сообщество HistoryPorn, запечатлены самые красивые, элегантные, восхитительные и популярные женщины, девушки и даже девочки, чьи имена всем знакомы.
Лив Тайлер и Биби Бьюэлл, начало 90-х
Нена фон Шлеебрюгге (мама Умы Турман), 1958 год
18-летняя Брижит Бардо, фотосессия на крыше, 1952 год
Татьяна Самойлова и Джейн Мэнсфилд, Канны, 1958 год
Анджелина Джоли, 1990 год
Клаудия Шиффер, 1987 год
Софи Лорен, Рим, 1955 год
Наташа Гусева и Марьяна Ионесян во время съемок фильма «Гостья из будущего», Москва, 1984 год
Мэрилин Монро и ее муж драматург Артур Миллер, сентябрь 1957 года
Кейт Мосс, 1994 год
Наталья Варлей, Крым, 1966 год
Британская суфражистка Шарлотта Деспард в 88 лет, Лондон, 1933 год
Сигурни Уивер, США, 1986 год
Актрисы Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1957 год
Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, 1961 год
Анатолий Собчак с дочерью Ксюшей, Ленинград, СССР, 1989 год
Императрица Александра Фёдоровна Романова, 1876 год, Дармштадт, Германия
Хиллари Родэм (Клинтон), 1969 год, Колледж Уэллсли, Массачусетс
Фрэнсис Фармер, 1936
Первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР, 1989 год, Москва
Топ-модели, 1990 год, Великобритания
Грейс Келли и новорожденный принц Альбер, 1958 год, Монако
Журнал Vogue, ноябрь 1977 года, США
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20 ретро-фото потрясающих женщин, которыми мы восхищаемся
Публикуем подборку в стиле «ретро-фото». На этих редких фотографиях, которые собирает сообщество HistoryPorn, запечатлены самые красивые, элегантные, восхитительные и популярные женщины, девушки и даже девочки, чьи имена всем знакомы.
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