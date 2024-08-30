Как использовать маринад из-под овощей, который обычно выливают в раковину

Если вы любите хрустеть маринованными огурчиками или есть картофельное пюре в компании с консервированными помидорами, тогда у нас есть вопрос: что вы делаете с жидкостью из банки, когда в ней заканчиваются овощи? Только не говорите, что выливаете в раковину!

Рассказываем, как использовать этот маринад на кухне, чтобы улучшить вкус стандартных блюд.

Способ 1: Замаринуйте курицу

Способ 2: Разбавьте вкус соуса

Способ 3: Приготовьте еще маринованных овощей и не только

Способ 4: Сделайте коктейль

Способ 5: Запейте маринадом алкоголь

Способ 6: Сварите в маринаде овоще или картофель

Способ 7: Замените уксус

Способ 8: Используйте для деглазирования

Залейте куриное филе рассолом.Обычно в маринадах из-под огурцов содержится очень много специй, причем неважно, покупаете вы их в магазине или консервируете сами. А еще в его составе обязательно присутствует сахар. Вот и получается идеальное комбо для приготовления нереально вкусных карамелизированных крылышек. Вы можете начать с чистого маринада, оценить результат, а потом уже добавлять в него другие специи и ингредиенты по своему вкусу.Вот рецепт, которым пользуются многие профессиональные повара: возьмите миску, слейте в нее маринад из банки, добавьте хлопья чили и мелко нарезанный свежий укроп. Хорошо перемешайте ингредиенты, а затем залейте куриные крылышки готовым маринадом. Оставьте примерно на час, чтобы курица напиталась вкусами и ароматами, а затем выложите крылышки на гриль или отправьте в духовку.Соус тартар с маринадом получится очень вкусным.Если вы часто используете один и тот же соус, и он уже порядком надоел, можете попробовать разнообразить его вкус с помощью маринада. Например, тот же майонез от такого «соседства» лишь выиграет. Также с маринадом отлично звучит классический тартар – жидкость из-под овощей подчеркивает вкус ингредиентов, которые входят в соус. К тому же это прекрасный способ сделать традиционный соус более легким и менее калорийным.Лук удобно мариновать в банке.Как насчет того, чтобы замариновать новые овощи в рассоле от старых? Это отличная возможность не только сэкономить на ингредиентах, но и значительно ускорить процесс приготовления. Например, если у вас осталась половинка луковицы, и вы не знаете, что с ней делать, просто положите ее в банку с маринадом и отправьте в холодильник. Позже туда можно будет добавлять и остатки других овощей, которые вы не планируете использовать в свежем виде. Они не только сохранятся, но также станут прекрасной закуской.А вот несколько рецептов для приготовления потрясающих закусок, которые можно поставить даже на праздничный стол:• натрите морковь на крупной терке или нарежьте тонкой и длинной соломкой, после чего переложите ее в глубокую миску и залейте маринадом. Уберите морковь в холодильник на два-три дня, чтобы она хорошо пропиталась вкусами рассола. Если маринад слишком острый или соленый, можете добавить немного растительного масла – он сделает его более мягким;• нарежьте репчатый лук полукольцами, положите в стеклянную банку или контейнер, добавьте несколько веточек кинзы (при желании можно измельчить) и залейте маринадом. Уберите лук в холодильник примерно на час, а затем добавьте его к мясу, салатам или бургерам. Овощ станет менее резким и более пряным;• смешайте маринад с измельченным чесноком и кусочками свежего корня имбиря, положите в него яйца, сваренные вкрутую, а затем уберите в холодильник на несколько дней. В результате у вас получится потрясающая самостоятельная закуска. А еще такие яйца отлично подойдут для приготовления мясного рулета с начинкой внутри.Положите в рассол шарики моцареллы.На заметку: Замариновать можно еще и сыр. Для этого смешайте рассол, небольшое количество оливкового масла, измельченный чеснок, итальянские травы и другие специи по вкусы. Положите в готовый маринад несколько шариков моцареллы и оставьте на ночь. Когда утром вы попробуете сыр, то удивитесь, насколько интересным и многогранным стал его вкус.Коктейль «Кровавая Мэри»Любите готовить коктейли? Тогда советуем обязательно взять этот лайфхак на заметку. Добавляйте рассол в напитки по типу «Кровавой Мэри» – он придаст им особую пикантность и сделает вкус более оригинальным. А для украшения можно использовать помидоры черри, замаринованные в этом же рассоле. Просто положите их в банку с маринадом на некоторое время, а когда они приобретут насыщенный вкус, декорируйте коктейли.Также советуем сделать коктейль «Грязный Мартини». В основе традиционного рецепта лежит жидкость от оливок, но ее можно заменить любым другим маринадом – вкус напитка от такого апгрейда хуже не станет.Возьмите шейкер, наполните его наполовину льдом, добавьте 75 миллилитров водки или джина, 15 миллилитров вермута и столько же маринада. Аккуратно перемешайте ингредиенты (удобнее всего это делать барной ложкой, так как она длинная), а затем вылейте охлажденную смесь в бокал. Обратите внимание, что этот коктейль подается без льда – он должен остаться в шейкере. Для декора используйте оливки.Подаются два шота: с крепким алкоголем и рассолом.Знаете ли вы, что такое пиклбэк? Он считается коктейлем, но по факту – это лишь грамотная последовательность употребления напитков. Его состав прост: один шот виски и один шот маринада. Сначала нужно пить крепкий алкоголь, а затем – рассол. Таким образом, вы получаете удивительную возможность устранить неприятный привкус крепкого алкоголя. А еще ходит слух, что рассол позволяет пить без страха получить на следующее утро жуткое похмелье.Если вы заинтересовались этим способом употребления напитков, советуем грамотно сочетать составляющие пиклбэка. Так, текилу лучше пить вместе с маринадом от арбуза, а водку – с рассолом от свеклы.Добавьте в кастрюлю с картофелем немного рассолаВ зависимости от сорта картофеля, он может развариться даже через пять минут после начала приготовления. Чтобы избежать таких последствий и сохранить идеальную консистенцию овоща (целый снаружи и мягкий внутри), добавляйте в кастрюлю, где варится картофель, немного маринада. Кстати, он еще и добавит блюду пикантную вкусовую изюминку. Также маринадом можно полностью заменять воду, и варить в нем овощи либо готовить рыбу на пару – получится вкусно и ароматно.Используйте маринад вместо уксусаЕсли по рецепту вам нужен уксус, но его, как назло, не оказалось под рукой, можете смело использовать вместо него огуречный рассол. Только обратите внимание, что маринад является альтернативой классическому уксусу, а не бальзамическому. Добавляйте рассол в зажарку для борща, чтобы свекла не потеряла свой насыщенный оттенок, используйте для приготовления различных салатных заправок. А еще можно просто мелко нашинковать капусту, смешать ее с нарезанным укропом и щепоткой сахара и заправить все небольшим количеством маринада. Получится невероятно вкусный и легкий салат.Приготовьте соус на основе маринада.Что такое деглазирование? Это кулинарная техника, которая предполагает приготовление соуса из темной густой подливы, оставшейся на дне сковороды после приготовления мяса. Обычно в основе деглазирования лежит вино, бульон или уксус, но для вываривания соуса прекрасно подойдет и маринад. Поэтому если в холодильнике осталась баночка с парой маринованных огурчиков, советуем быстро их съесть, а жидкость вылить в сковороду и приготовить соус.