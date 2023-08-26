Последние охотники за головами:Аборигены, следующие кровавым ритуалам, унесут свои традиции в могилу

Последние люди Кониак, которые охотились за головами. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Чтобы запечатлеть головорезов, Виктор Стадниченко отправился в горы на северо-восток Индии, где живет племя. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Татуировки у людей Кониак могли заслужить только воины. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Современные люди Кониак не имеют татуировок на лице. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Виктор Стадниченко с людьми племени Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Племя было обращено в христианство в 1960-е годы. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Рога на головных уборах людей Кониак принадлежат животным, которых убили сами аборигены. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Последним головорезам Индии уже глубоко за 80 лет. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Одежда аборигенов сочетает как современную одежду, так и традиционную. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Последние воины Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Корзина с черепом человека.

Татуировки на лице людей Кониак означают, что эти люди обезглавливали других людей.

Племя Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.

Племя головорезов, живущее на севере Индии. Фото: Wiktor Stadniczenko.