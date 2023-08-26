Последние охотники за головами:Аборигены, следующие кровавым ритуалам, унесут свои традиции в могилу

Там, где Индия граничит с Мьянмой, долгое время жило племя Кониак, известное своей жестокостью. В центре их поселений располагалось так называемое место почета — именно туда складывались окровавленные черепа людей — неприятелей и просто тех, кто случайно попал на территорию племени. И люди, которые обезглавливали своих противников, до сих пор живы.
Последние люди Кониак, которые охотились за головами. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Чтобы запечатлеть головорезов, Виктор Стадниченко отправился в горы на северо-восток Индии, где живет племя. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Сейчас последним членам племени глубоко за 80. Некоторые из них утверждают, что им более 100 лет. Практику обезглавливания других людей они оставили еще в 1960, когда миссионерам удалось убедить их стать христианами. С тех пор родилось уже несколько поколений людей Кониак, которые никогда не убивали и даже не видели убийство людей.
Татуировки у людей Кониак могли заслужить только воины. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Современные люди Кониак не имеют татуировок на лице. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Люди Кониак были последними из местных племен, кто принял христианство. Довольно долго они терроризировали всю округу, нападая на соседние поселения, грабя их и убивая местных жителей. Тех, кто осмеливался сопротивляться Кониак, они обезглавливали и приносили головы в свои собственные поселения как знак военных достижений и побед. Чем больше воин привозил домой голов, тем более уважаемым он был среди своего племени.
Виктор Стадниченко с людьми племени Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Племя было обращено в христианство в 1960-е годы. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Несмотря на воинственность, внутри племени люди Кониак следуют строгим правилам нравственности. Они живут семьями, где добыча пропитания лежит на плечах отца\мужа, а женщина заботится о семье и доме, и при этом имеет равные права в обществе. У этого племени нет вождя, и глава каждой деревни выбирается по демократическим правилам. Несмотря на довольно большую численность племени, ни в одной из деревень Кониак не было замечено социальной дискриминации.
Рога на головных уборах людей Кониак принадлежат животным, которых убили сами аборигены. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Последним головорезам Индии уже глубоко за 80 лет. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Чтобы сделать фотографии уходящего поколения польский фотограф Виктор Стадниченко (Wiktor Stadniczenko) отправился прямо в Индию, чтобы найти это довольно изолированное племя и запечатлеть последних настоящих охотников за головами. На снимках видно, что некоторые из аборигенов имеют татуировки на лице — такие татуировки делались только после того, как мужчина убивал другого человека и отрезал его голову. Чем больше татуировок, тем больше голов он отрезал за свою жизнь. Более молодые члены племени татуировок уже не имеют.
Одежда аборигенов сочетает как современную одежду, так и традиционную. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Последние воины Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Корзина с черепом человека.
Татуировки на лице людей Кониак означают, что эти люди обезглавливали других людей.
Племя Кониак. Фото: Wiktor Stadniczenko.
Племя головорезов, живущее на севере Индии. Фото: Wiktor Stadniczenko.
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