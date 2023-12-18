Почему дети едят мел?

Бывало ли у вас такое, когда запах свежей побелки вызывает непреодолимое желание погрызть кусочек мела? А видели ли вы деток, которые с невероятным удовольствие грызут мел и не могут оторваться от этого «деликатеса»? Возможно, у вас растет такой малыш, который с радостью променяет шоколадную конфетку на кусочек белого или цветного мелка?







Задумывались ли вы когда-нибудь о причинах таких вкусовых предпочтений? Что делать, если ребенок готов закатить истерику лишь бы заполучить заветный кусочек мела?







Впервые столкнувшись с таким явлением, родители чаще всего просто посмеются, наблюдая за своим чадом. Последующие попытки, на которых может быть пойман ребенок, ставят перед родителями задачу в виде вопроса: что случилось, что мой сын/дочь проявляет такие странные гастрономические предпочтения. Что такое мел? В понимании родителя – это кальций. Если ребенок кушает мел (то есть, кальций), это означает, что его организм испытывает нехватку данного вещества. Что нужно сделать? Восполнить недостаток кальциесодержащими препаратами. Поэтому мама или папа отправляются в аптеку за пузырьком детских витамин с высоким содержанием кальция.







При этом мало кто из родителей задумывается о настоящих причинах такой неистовой любви к мелу. А виновником такого состояния является совершенно не недостаток кальция, а нехватка железа. Таким образом начинает проявляться анемия. Если внимательно проанализировать периоды, когда ребенок особенно увлекается мелками, то можно сделать выводы, что такие вкусовые пристрастия проявляются в тот момент, когда организм стремительно растет и формируется. А также в период полового созревания, что особенно выражается на девочках. Детская анемия спровоцирована недостатком железа. Относительно кальция, то и его недостаточно в растущем детском организме. Однако, пытаясь восполнить недостаток кальция, вы занимаетесь бесполезным делом. Он просто не усваивается нормально за счет того, что присутствует нехватка железа.







Заметили, что ребенок стал активно кушать мел, при этом часто жалуется на усталость и сонливость. Наблюдаете бледность кожных покровов, малыш стал жаловаться на звон в ушах, «двигающиеся» предметы, частую головную боль – незамедлительно сдайте общий анализ крови. Если в полученных результатах будет отмечен заниженный гемоглобин, ребенка необходимо показать врачу, а также пересмотреть его рацион питания и режим дня. Таким детям просто необходимо много свежего воздуха. Независимо от погодных условий и времени года, прогулки на свежем воздухе должны быть ежедневно, а еще лучше, если они будут несколько раз в день.



Также важно пересмотреть рацион питания малыша. Сегодня стало модным питаться правильно. Если вы не готовы настолько радикально сменить свои взгляды на жизнь, то пересмотрите их хотя бы частично. В первую очередь, подумайте над раздельным питанием для вашего ребенка. Ведь некоторые продукты не стоит кушать вместе. Например, яйца, рыбу и мясо лучше употреблять отдельно от макаронных изделий, каш и даже хлеба. Дневной рацион ребенка должен быть богат на железосодержащие продукты питания: гречка, печень, телятина, гранат, киви, свекла, шпинат, яблоки и прочее.







Помните: бесконтрольное и чрезмерное поедание мела не только не принесет пользу детскому организму, но и способно вызвать плохое самочувствие, а также риск возникновения различных заболеваний. Ведь попадая в желудок, мел контактирует с кислотной средой и превращается в кашицу, которая напоминает гашенную известь, негативно влияющую на слизистую органов пищеварительной системы.



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