Как определить качество красной икры в магазине

Совсем недавно произошел вопиющий инцидент: более полумиллиона банок с имитированной красной икрой завезли в магазины под видом настоящей. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы.
Но такие акты мошенничества — не редкость. И как покупателям обезопасить себя? Как точно быть уверенным, что платишь за натуральную икру, а не за смесь водорослей и желатина?
1. Просто встряхните банку
Бульканья не должно быть слышно.
Первый и самый простой способ определить качество икры – это встряхнуть банку. Если вы услышите булькающий звук – это плохой знак. Скорее всего, в упаковке находится совсем мало икры и много жидкости. Такое чаще всего встречается в подделках.
Натуральная икра скорее суховата. Это становится следствием всех этапов засолки и скатки. Так что, услышав бульканье внутри банки, смело возвращайте икру на полку. Такой вариант нам не подходит.
2. Читаем упаковки правильно
Внимательно читаем упаковку.
Вторым способом определить качественный продукт является чтение упаковки, а именно состава. Если перед вами хорошая красная икра, то в составе непременно будет указан вид рыбы. Это может быть горбуша, нерка, семга или кета. Название будет указано на русском и на латыни.
А в том случае, если на упаковке написана лишь фраза Икра рыб лососевых пород, то перед вами точно подделка. Еще хуже, если будет написано просто икорный продукт. Это верный знак, что в упаковке вы не найдете натуральной икры.
3. Дата производства
Помните о месеца нереста
Еще один критерий качества – дата производства. Дело в том, что у лососевых пород нерест идет с июня по октябрь. Если на упаковке именно эти месяцы, то, скорее всего, перед вами качественная икра.
А вот если указан иные даты производства – это плохо. Скорее всего, икра лежала долгое врем в замороженном состоянии, что, безусловно, повлияло на ее качество. Или и вовсе вы нарвались на подделку.
4. Смотрим на цену
Красная икра не может стоить дешево.
Давайте будем честными, красная икра не может стоить дешево. И как бы нам всем не хотелось, но при виде на баночку икры за двести рублей стоит задуматься о ее качестве.
Минимальная цена за икру горбуши составляет три с половиной тысячи за килограмм. Вот и считайте, сколько должен стоить даже небольшой объем любимого лакомства. А если в магазинах представлены супер акции и невероятные скидки на икру, то, скорее всего, вас пытаются обмануть. Либо срок изготовления прошлогодний, либо и вовсе перед вами подделка. Так что выбирайте продукт по адекватной для него цене и не экономьте на качестве.
5. Эффективные проверки
Всматриваемся в икринки и опускаем их в соду
Если же вы уже купили икру и теперь хотите убедиться в ее качестве, у нас есть для вас парочка советов. Для начала вооружитесь телефоном. Наведите на икринку камеру и включите режим лупы. В центре икринки должен быть пузырек, окруженный другими маленькими пузырьками. Если все так, перед вами качественная икра. В имитированном варианте будет лишь один пузырек.
Еще один способ проверить качество икры – достать соду. Размешайте соду с водой и опустите в раствор икру. Натуральный продукт сразу же пойдет ко дну. А вот имитированная икра окрасит воду и останется на поверхности. Если это случится, то значит, вам попался вариант подделки из водорослей и желатина. Они гораздо легче по плотности и из-за этого легко всплывают на поверхность. Надеемся, наши советы помогут вам выбирать только качественную красную икру и не дать себя обмануть.
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