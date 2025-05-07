Как определить качество красной икры в магазине

Совсем недавно произошел вопиющий инцидент: более полумиллиона банок с имитированной красной икрой завезли в магазины под видом настоящей. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы.







Но такие акты мошенничества — не редкость. И как покупателям обезопасить себя? Как точно быть уверенным, что платишь за натуральную икру, а не за смесь водорослей и желатина?

1. Просто встряхните банку

2. Читаем упаковки правильно

3. Дата производства

4. Смотрим на цену

5. Эффективные проверки

Мы подробно расскажем о том, как выбрать качественную икру, даже не открывая банки.Бульканья не должно быть слышно.Первый и самый простой способ определить качество икры – это встряхнуть банку. Если вы услышите булькающий звук – это плохой знак. Скорее всего, в упаковке находится совсем мало икры и много жидкости. Такое чаще всего встречается в подделках.Натуральная икра скорее суховата. Это становится следствием всех этапов засолки и скатки. Так что, услышав бульканье внутри банки, смело возвращайте икру на полку. Такой вариант нам не подходит.Внимательно читаем упаковку.Вторым способом определить качественный продукт является чтение упаковки, а именно состава. Если перед вами хорошая красная икра, то в составе непременно будет указан вид рыбы. Это может быть горбуша, нерка, семга или кета. Название будет указано на русском и на латыни.А в том случае, если на упаковке написана лишь фраза Икра рыб лососевых пород, то перед вами точно подделка. Еще хуже, если будет написано просто икорный продукт. Это верный знак, что в упаковке вы не найдете натуральной икры.Помните о месеца нерестаЕще один критерий качества – дата производства. Дело в том, что у лососевых пород нерест идет с июня по октябрь. Если на упаковке именно эти месяцы, то, скорее всего, перед вами качественная икра.А вот если указан иные даты производства – это плохо. Скорее всего, икра лежала долгое врем в замороженном состоянии, что, безусловно, повлияло на ее качество. Или и вовсе вы нарвались на подделку.Красная икра не может стоить дешево.Давайте будем честными, красная икра не может стоить дешево. И как бы нам всем не хотелось, но при виде на баночку икры за двести рублей стоит задуматься о ее качестве.Минимальная цена за икру горбуши составляет три с половиной тысячи за килограмм. Вот и считайте, сколько должен стоить даже небольшой объем любимого лакомства. А если в магазинах представлены супер акции и невероятные скидки на икру, то, скорее всего, вас пытаются обмануть. Либо срок изготовления прошлогодний, либо и вовсе перед вами подделка. Так что выбирайте продукт по адекватной для него цене и не экономьте на качестве.Всматриваемся в икринки и опускаем их в содуЕсли же вы уже купили икру и теперь хотите убедиться в ее качестве, у нас есть для вас парочка советов. Для начала вооружитесь телефоном. Наведите на икринку камеру и включите режим лупы. В центре икринки должен быть пузырек, окруженный другими маленькими пузырьками. Если все так, перед вами качественная икра. В имитированном варианте будет лишь один пузырек.Еще один способ проверить качество икры – достать соду. Размешайте соду с водой и опустите в раствор икру. Натуральный продукт сразу же пойдет ко дну. А вот имитированная икра окрасит воду и останется на поверхности. Если это случится, то значит, вам попался вариант подделки из водорослей и желатина. Они гораздо легче по плотности и из-за этого легко всплывают на поверхность. Надеемся, наши советы помогут вам выбирать только качественную красную икру и не дать себя обмануть.