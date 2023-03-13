5 вещей, которые крокодилы делать не умеют и вряд ли научатся

Иногда крокодилам приходится столкнуться с теми же львами или леопардами, только серьезные сражения между ними возникают очень редко / Фото: wallhere.com

1. Не могут жевать

Действительно, крокодилам не дано пережевывать пищу, они просто глотают ее целиком / Фото: imgur.com

2. Не могут под водой дышать

Крокодилы дышать под водой не могут, а вот задержать дыхание на продолжительный срок – это легко / Фото: ex3m.com.ua

3. Не умеют потеть

Пока крокодил охлаждается на берегу с широко открытой пастью, птички чистильщики устраивают себе пир / Фото: mnogo-krolikov.ru

4. Не употребляют соленую воду

Крокодилы вообще не пьют морскую воду, даже те, для которых море является их родной стихией / Фото: w-dog.ru

5. Не способны плакать

Конечно, у этих хищников вытекает из глаз жидкость, но к эмоциям это явление отношения не имеет / Фото: animaljournal.ru