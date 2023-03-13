5 вещей, которые крокодилы делать не умеют и вряд ли научатся

Крокодилы являются опасными хищниками, у которых по сути нет в естественной природе врагов. В некоторых случаях им приходится сталкиваться с теми же львами, только серьезные сражения между ними возникают очень редко. Чаще всего они просто делают попытки забрать добычу у себе подобных. Крокодилы многое умеют. Например, они прекрасные маскировщики, плавают быстро, кусаются больно и сильно. Есть такие, которые и по деревьям лазят. Но существуют и недоступные для них вещи, которым они, скорее всего, уже никогда не научатся. Хотя в результате эволюции все возможно.
Иногда крокодилам приходится столкнуться с теми же львами или леопардами, только серьезные сражения между ними возникают очень редко / Фото: wallhere.com
1. Не могут жевать
Действительно, крокодилам не дано пережевывать пищу, они просто глотают ее целиком / Фото: imgur.com
Действительно, крокодилам не дано пережевывать пищу. Они просто глотают ее целиком. Минус в данном случае только один – если кусок мяса слишком большой, то переваривается он гораздо дольше обычного. Чтобы ускорить процесс пищеварения и облегчить своему организму задачу, крокодилы после проглатывания еды, глотают камешки. Скорее всего, ощущения они получают не очень приятные.
2. Не могут под водой дышать
Крокодилы дышать под водой не могут, а вот задержать дыхание на продолжительный срок – это легко / Фото: ex3m.com.ua
Эти хищники в основном проводят свое время в водной среде. Несмотря на этот факт, дышать под водой они не могут, а вот задержать дыхание на продолжительный срок – это легко. Без потребления кислорода, крокодил способен продержаться минут тридцать, конечно, если активность у него максимальная. Если же крокодил в этот момент находится в состоянии спокойствия, то под водой без кислорода может пробыть и два часа.
3. Не умеют потеть
Пока крокодил охлаждается на берегу с широко открытой пастью, птички чистильщики устраивают себе пир / Фото: mnogo-krolikov.ru
Потовых желез у крокодилов нет. В связи с этим, чтобы быстрее охладиться, они выползают на берег и лежат там с открытой пастью. И так они могут лежать очень долго. Ну а маленькие птички в этот момент устраивают себе пир у них в пасти.
4. Не употребляют соленую воду
Крокодилы вообще не пьют морскую воду, даже те, для которых море является их родной стихией / Фото: w-dog.ru
Крокодилы вообще не пьют морскую воду, даже те, для которых море является их родной стихией (крокодил гребнистый). Пить ее они не станут, даже если наступит полное обезвоживание. Нужную им влагу хищники получают из пищи – своей добычи.
5. Не способны плакать
Конечно, у этих хищников вытекает из глаз жидкость, но к эмоциям это явление отношения не имеет / Фото: animaljournal.ru
Конечно, у этих хищников вытекает из глаз жидкость, но к эмоциям это явление отношения не имеет. Выделяют данную жидкость железы. Вместе с ней из организма уходит избыток соли.
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