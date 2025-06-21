Это не ВАЗ-21093-99 "Спутник" (в общем-то неплохой автомобиль своего времени). Это другое. Вот и поговорим об этом.



Почти 63 года назад с производственной линии в городе Цвиккау сошел первый "Трабант". В переводе с немецкого языка "трабант" – спутник. Машину назвали в честь запущенного в том же году первого советского спутника.





В разгар холодной войны



Выход вскоре нашелся – дуропласт. Это материал, который получают, размачивая хлопковые отходы в фенольной смоле и пропуская их потом через горячий пресс. Дуропласт был твердым, легким и годами сохранял цвет – не как стеклопластик, который со временем желтеет на солнце.



В разгар холодной войны Восточная Германия столкнулась с проблемой. Вернее, проблем у нее было много, но нехватка сырья была из них самой насущной. Поскольку стали (металла) катастрофически не хватало, инженерам, перед которыми поставили задачу создать "народный автомобиль", пришлось задействовать всю свою изобретательность.Выход вскоре нашелся – дуропласт. Это материал, который получают, размачивая хлопковые отходы в фенольной смоле и пропуская их потом через горячий пресс. Дуропласт был твердым, легким и годами сохранял цвет – не как стеклопластик, который со временем желтеет на солнце.





У "Траби" был металлический каркас, к которому и крепились панели из дуропласта (это синтетические материалы, которые в затвердевшем состоянии и при сильном нагревании не размягчаются и не плавятся). Характерной чертой машины было отсутствие бензонасоса – топливо само текло в карбюратор силой притяжения Земли.



И как только власти



У "Траби" был металлический каркас, к которому и крепились панели из дуропласта (это синтетические материалы, которые в затвердевшем состоянии и при сильном нагревании не размягчаются и не плавятся). Характерной чертой машины было отсутствие бензонасоса – топливо само текло в карбюратор силой притяжения Земли.И как только власти ГДР одобрили дизайн, завод приступил к массовому производству.





Конструкция машины, скрытая дуропластовыми панелями, была простой до гениальности. В ней было всего пять движущихся частей. Мотор с воздушным охлаждением весил всего 40 килограммов.



Конструкция машины, скрытая дуропластовыми панелями, была простой до гениальности. В ней было всего пять движущихся частей. Мотор с воздушным охлаждением весил всего 40 килограммов.





Весила машина всего чуть более 600 килограммов. С двухтактным, двухцилиндровым двигателем при таком весе "



К середине 1960-х "Трабанты" разных оттенков заполонили восточногерманские улицы.



Весила машина всего чуть более 600 килограммов. С двухтактным, двухцилиндровым двигателем при таком весе " Трабант " был весьма юркой и приемистой "игрушкой" на городских улицах.К середине 1960-х "Трабанты" разных оттенков заполонили восточногерманские улицы.





А некоторые пошли даже на экспорт, причем не только в страны, закрытые "железным занавесом" (то есть не по вине Советского Союза, если знать и понимать откуда вообще изначально возник этот самый, пресловутый, так называемый "железный занавес").



Всего же, до остановки производства в 1991 году, было выпущено более 3,5 миллионов машин



А некоторые пошли даже на экспорт, причем не только в страны, закрытые "железным занавесом" (то есть не по вине Советского Союза, если знать и понимать откуда вообще изначально возник этот самый, пресловутый, так называемый "железный занавес").Всего же, до остановки производства в 1991 году, было выпущено более 3,5 миллионов машин .





"Трабанты" получили известность ещё и благодаря синему выхлопному дыму, шлейф которого они оставляли за собой. Многие водители добавляли в бак моторное масло, полагая, что смесь продлит жизнь двухтактного двигателя. А чем больше масла, тем больше выхлоп.









К концу 1980-х "Трабанты" стали европейским символом коммунистической империи. По мере того как контроль Кремля ослабевал (под влиянием предательской сволочи горбачёва, с клеймом-пятном на башке), ослабевал и пограничный контроль. Вереницы "Трабантов" устремились на Запад из Восточной Германии.









Когда рухнула



Когда рухнула Берлинская стена , запах выхлопных газов на улицах Берлина прозвали "духами свободы".





Но для многих в Восточной Германии "Трабанты" стали символом! Символом социальной системы! Системы где Человек был превыше всего. И профсоюзы.



Социалистической системы! Без признаков национализма. Системы, где Человек, прежде всего, был защищён социально! И знал наперёд, о своём социально-защищённом будущем



Отвлечёмся.



Теперь про Западную Германию немного. "Защищённую" от "красной угрозы" военными базами. Рамштайн, например. Самая известная... Вот это и называется оккупация Германии американскими вооружёнными силами. До сих пор оккупация штатами Германии происходит. Это многие понимают???...



И эта "партия" под аббревиатурой NSDAP была больше националистической, чем социалистической, а в общем говоря нацистской и преступной организацией! Чем и подтвердил Нюрнбергский процесс...



А потомкам тех немцев что творили у нас, на нашей территории в 1941-1944 годах, ещё не скоро забыть придётся... Потому что поделом! И заслужили они!...



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А "Трабант" и сейчас, в двадцать первом веке, представляет огромный интерес для коллекционеров, любящих и понимающих историю людей (в разных странах), и,.. для просто человека, вашего покорного слугу, который пишет и делает этот пост сейчас (в данный момент) для прямых потомков того Времени...



Чтобы Помнили и Понимали!!!



Да и просто так! :)



Так как надо! ;))



Но для многих в Восточной Германии "Трабанты" стали символом! Символом социальной системы! Системы где Человек был превыше всего. И профсоюзы.Социалистической системы! Без признаков национализма. Системы, где Человек, прежде всего, был защищён социально! И знал наперёд, о своём социально-защищённом будущем . А так же и своих детей...Отвлечёмся.Теперь про Западную Германию немного. "Защищённую" от "красной угрозы" военными базами. Рамштайн, например. Самая известная... Вот это и называется оккупация Германии американскими вооружёнными силами. До сих пор оккупация штатами Германии происходит. Это многие понимают???...И эта "партия" под аббревиатурой NSDAP была больше националистической, чем социалистической, а в общем говоря нацистской и преступной организацией! Чем и подтвердил Нюрнбергский процесс...А потомкам тех немцев что творили у нас, на нашей территории в 1941-1944 годах, ещё не скоро забыть придётся... Потому что поделом! И заслужили они!...А "Трабант" и сейчас, в двадцать первом веке, представляет огромный интерес для коллекционеров, любящих и понимающих историю людей (в разных странах), и,.. для просто человека, вашего покорного слугу, который пишет и делает этот пост сейчас (в данный момент) для прямых потомков того Времени...Чтобы Помнили и Понимали!!!Да и просто так! :)Так как надо! ;))

Вот история маленькой пластиковой машины из ГДР.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: