17 удивительных вещиц из прошлого, о предназначении которых сложно догадаться

Необыкновенные приспособления из прошлого, которые, к счастью, больше не используют.

1. Сибирская кольчуга для охоты на медведя

Шипованный костюм сибирского охотника на медведей, который защищал владельца от медвежьих укосов, царапин и ударов.

2. Пороховой тестер

Бельгийский вариант порохового тестера был изобретен Берном в 1578 году. Данное устройство использовалось для измерения силы пороха.

3. Уксусница

Миниатюрная коробочка, внутри которой хранили нюхательный порох или ватку, смоченную нашатырным спиртом. Дамы 19 века, которые часто теряли сознание из-за тесных корсетов, всегда носили с собой такие укусницы, чтобы при первых симптомах недомогания, открыть коробочку и сделать вдох.

4. Почтовый ящик

Такие почтовые ящики использовали моряки в 16 веке. Отправляясь в путь, мореходы писали короткие записки о количестве людей на судне, направлении и цели путешествия. Обычно, подобные почтовые ящики прятали в укромных местах, чтобы посторонние не могли найти записки.

5. Жетоны

Жетоны для оплаты сексуальных услуг. Такими жетонами расплачивались в борделях США в 19 веке.

6. Позорная флейта

Этот инструмент, похожий на флейту, использовали в Германии в 16-17 веке для публичных наказаний за незначительные нарушения законов. Нарушителя выставляли на площади у позорного столба, ему на шею надевали кольцо а пальцы вставляли в зажимы. Чем сильнее было правонарушение, тем сильнее сжимали кольцо на шее несчастного.

7. Чемодан охотника на вампиров

Большой набор всевозможных средств, которые помогут убить вампира.

8. Слезница

Миниатюрные бутылочки с узкими горлышками, которые следовало прижимать к уголкам глаз для сбора слез. В Персии мужчины, вернувшись с войны, проверяли бутылочки своих жен, чтобы проверить насколько сильно они скучали.

9. Оборонительный перстень

Перстень с двумя выдвижными лезвиями, которые откидывались путем нажатия миниатюрной кнопки на кольце. Такой перстень использовали в Викторианскую эпоху для защиты от воров.

10. Имитатор пения птиц

Механические шкатулки, которые имитировали пение птиц. Первые шкатулки начали производить во Франции в конце 19 века.

11. Ловушка для блох

Небольшие деревянные блохоловки носили под париками, на шее, как кулон или клали возле постели. Внутрь этого устройство клали небольшой кусочек ткани, пропитанный кровью или медом. Когда блоха садилась на ткань она прилипала.

12. Куклы для диагностики

В прошлом веке врачами были исключительно мужчины и им не разрешалось обследовать женщин и касаться их тела. Поэтому, для диагностики заболеваний использовались небольшие куклы, сделанные из слоновой и мамонтовой кости, дерева или перламутра, высотой 10–25 см. Именно на таких куклах, женщины показывали докторам места, которые их беспокоили.

13. Стригиль

Такой скребок использовали древние римляне для удаления пыли, пота и грязи с кожи.

14. Тостер

Предшественник современного тостера. В 19 веке он представлял собой жестяную пирамиду с дырочками в боковых панелях, под которой тлели угли и поджаривали хлеб прислоненный к этим панелям.

15. Держатель для мелочей

Приспособление, похожее на брошь с множеством цепочек, которое дамы носили на поясе. На цепочки вешали все необходимые вещи: ключи, наперстки, часы, ножницы, печать, уксусницу и многое другое.

16. Предсказатель бурь

Прибор из 12 бутылочек с пиявками, крышки которых при помощи китового уса соединялись с молоточками и колокольчиками. Ощущая приближение бури, пиявки ползли вверх, когда они касались крышек, колокольчики начинали звенеть.

17. Сигнализация

Механическая сигнализация 19 века. Устройство клали по дверь, подпирая ее штырем. Когда дверь открывалась, штырек падал на звонок, который громогласно оповещал хозяев о вторжении .