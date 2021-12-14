Неоднозначные картины с увлекательными сюжетами из жизни людей, прожигающих жизнь

Округ Рэйнтри. Автор: Jennifer R A Campbell.
При помощи кистей и красок Дженифер Кэмпбэлл (Jennifer R A Campbell) рассказывает увлекательные истории, где повествование – ось, вокруг которой вращается вереница событий и сюжетов картин. В своих ярких и сочных работах с чётко поставленным светом, тенью и бликами, она воспроизводит выдуманные сцены из жизни убегающих от реальности персонажей, придающихся веселью и безделью.
Несмотря на иронию, присутствующую в работах канадской художницы, её картины как нельзя кстати отражают ту самую действительность, с которой человек сталкиваясь ежедневно, старается от неё убежать. Живя в постоянном стрессе, усталости и мирской суете, с головой окунаясь в проблемы и работу, люди, напрочь, забывают о себе и отдыхе. И в один из таких дней приходит если и не апатия, то уж точно безразличие, когда хочется банально лежать и ничего не делать, или же наоборот – прожигать жизнь, ни о чём не думая.
Мин и Билл. Автор: Jennifer R A Campbell.
Пара бутылок пива. Автор: Jennifer R A Campbell.
Река.
Хорошая гражданская лига. Автор: Jennifer R A Campbell.
Досуг. Автор: Jennifer R A Campbell.
Один час с тобой. Автор: Jennifer R A Campbell.
В автобусе. Автор: Jennifer R A Campbell.
Майское время. Автор: Jennifer R A Campbell.
Воспоминания о забытом человеке. Автор: Jennifer R A Campbell.
Георгиевская гора. Автор: Jennifer R A Campbell.
Причитание. Автор: Jennifer R A Campbell.
Любовь и останки человека. Автор: Jennifer R A Campbell.
Соль земли. Автор: Jennifer R A Campbell.
Седьмая жертва. Автор: Jennifer R A Campbell.
Поцелуи. Автор: Jennifer R A Campbell.
Свадьба. Автор: Jennifer R A Campbell.
Ограбление. Автор: Jennifer R A Campbell.
Незнакомка. Автор: Jennifer R A Campbell.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии