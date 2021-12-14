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Неоднозначные картины с увлекательными сюжетами из жизни людей, прожигающих жизнь


Округ Рэйнтри. Автор: Jennifer R A Campbell.

Округ Рэйнтри. Автор: Jennifer R A Campbell.

При помощи кистей и красок Дженифер Кэмпбэлл (Jennifer R A Campbell) рассказывает увлекательные истории, где повествование – ось, вокруг которой вращается вереница событий и сюжетов картин. В своих ярких и сочных работах с чётко поставленным светом, тенью и бликами, она воспроизводит выдуманные сцены из жизни убегающих от реальности персонажей, придающихся веселью и безделью.

Несмотря на иронию, присутствующую в работах канадской художницы, её картины как нельзя кстати отражают ту самую действительность, с которой человек сталкиваясь ежедневно, старается от неё убежать. Живя в постоянном стрессе, усталости и мирской суете, с головой окунаясь в проблемы и работу, люди, напрочь, забывают о себе и отдыхе. И в один из таких дней приходит если и не апатия, то уж точно безразличие, когда хочется банально лежать и ничего не делать, или же наоборот – прожигать жизнь, ни о чём не думая.
Мин и Билл. Автор: Jennifer R A Campbell.

Мин и Билл. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Пара бутылок пива. Автор: Jennifer R A Campbell.

Пара бутылок пива. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Река.

Река.

 
Хорошая гражданская лига. Автор: Jennifer R A Campbell.

Хорошая гражданская лига. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Досуг. Автор: Jennifer R A Campbell.

Досуг. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Один час с тобой. Автор: Jennifer R A Campbell.

Один час с тобой. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
В автобусе. Автор: Jennifer R A Campbell.

В автобусе. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Майское время. Автор: Jennifer R A Campbell.

Майское время. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Воспоминания о забытом человеке. Автор: Jennifer R A Campbell.

Воспоминания о забытом человеке. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Георгиевская гора. Автор: Jennifer R A Campbell.

Георгиевская гора. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Причитание. Автор: Jennifer R A Campbell.

Причитание. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Любовь и останки человека. Автор: Jennifer R A Campbell.

Любовь и останки человека. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Соль земли. Автор: Jennifer R A Campbell.

Соль земли. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Седьмая жертва. Автор: Jennifer R A Campbell.

Седьмая жертва. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Поцелуи. Автор: Jennifer R A Campbell.

Поцелуи. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Свадьба. Автор: Jennifer R A Campbell.

Свадьба. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Ограбление. Автор: Jennifer R A Campbell.

Ограбление. Автор: Jennifer R A Campbell.

 
Незнакомка. Автор: Jennifer R A Campbell.

Незнакомка. Автор: Jennifer R A Campbell.

 

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Неоднозначные картины с увлекательными сюжетами из жизни людей, прожигающих жизнь

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Неоднозначные картины с увлекательными сюжетами из жизни людей, прожигающих жизньПодписаться на мой Instagram
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