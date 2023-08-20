Как правильно целоваться: 10 культурных традиций из разных уголков мира, связанных с поцелуями

При поцелуе используются 34 лицевые мышцы и 112 постуральных мышц. Если поцелуй действительно страстный, он может сжигать две калории в минуту. В любом случае, в первую очередь ценность поцелуя определяется его эмоциональной значимостью для целующихся людей. Но он также имеет культурный контекст, который зачастую различается в разных уголках мира.
1. Ужасный грех (Азия)
Грех по-азиатски.
Как и в случае с многими другими культурными убеждениями, мнения о поцелуях меняются со временем. К примеру, в XIX веке он считался отталкивающим в некоторых азиатских культурах. По словам антрополога XIX века Поля д'Энжуа, люди в Таиланде и других азиатских странах вообще не любили целоваться. Причиной являлось то, что в этих культурах поцелуй воспринимался как что-то мерзкое и подобное каннибализму (ведь рот одного человека касается кожи другого).
2. Поцелуи под омелой (кельтская традиция)
Поцелуи под омелой.
Поскольку омела может бурно разрастаться даже холодной зимой, друиды полагали, что она обладает способностью даровать плодовитость. К XVIII веку представители английского среднего класса (и их слуги) уже вовсю целовались под рождественской омелой, считая это хорошей приметой вечной любви и плодородия. У англичан было любопытное поверье. Они считали, что если женщина отказывалась от предложения руки и сердца, которое мужчина делал ей в то время, когда она стояла под омелой, то ей не будет везти в дальнейшем. Существовала еще одна традиция. Когда парочка стояла под омелой, то каждый раз, когда мужчина срывал ягодку омелы, женщина целовала его.
3. Поцелуи на Хогманай (шотландская традиция)
Целуемся по-шотландски.
Романтический новогодний поцелуй является символом синглизма (клеймления одиноких людей) в культурах Северной Америки и Европы, поскольку здесь огромное значение придается поиску партнера для поцелуя при бое курантов на Новый год. Одинокие люди могут чувствовать себя более некомфортно на новогодних вечеринках, но, возможно, они просто празднуют их не в той стране. К примеру, во время празднования шотландского Нового года во время Хогманай (праздник последнего дня в году) каждый человек целует по очереди всех в комнате. Согласно шотландской традиции, празднование нового года должно объединять как друзей, так и незнакомцев.
4. XO (Древняя Греция и Римская империя)
Хо-хо.
В древней Греции и Римской империи поцелуй мог служить вместо подписи. Греческий или римский гражданин, который не умел читать, мог оставить отпечаток губ в конце документа, написанном писцом (вместо того, чтобы ставить крестик). Документ после этого считался юридически действительным. Сегодня все еще можно запечатать любовное письмо поцелуем, поскольку X все еще может символизировать поцелуй.
5. Запретный поцелуй (Египет)
В Египте целовать кого-то в губы - это одна из форм прелюдии.
В Египте целовать кого-то в губы - это одна из форм прелюдии. На публике здесь запрещается совершать любые эротические действия, включая поцелуи. Причем, это не просто культурный обычай, подобный запрет также закреплен юридически. Тот, кто целует свою возлюбленную на египетской улице, может быть оштрафован или даже заключен в тюрьму за публичную непристойность. При этом два человека, которые публично целуют друг друга в щеки по очереди, демонстрируют свое взаимное уважение, согласно культурной традиции в Египте и других арабских странах.
6. Никаких публичных поцелуев (Китай, Гонконг и Япония)
Чтобы никто не видел!
Как упоминалось ранее, поцелуи не являются физическим выражением эмоциональной близости в некоторых азиатских странах. Хотя публичные проявления любви набирают популярность среди японских «миллениалов», японцы традиционно считают поцелуи в губы интимными и настолько же личными, как и занятия любовью. В Китае и Гонконге мягкое (по крайней мере, по нашим стандартам) рукопожатие является предпочтительной формой приветствия, в то время как целование в щеку считается наглостью. Как и в Японии, миллениалы в Китае и Гонконге не всегда придерживаются таких формальных стандартов физического поведения. Однако, в отличие от поцелуев, китайцы традиционно рассматривают плевки вполне вежливым публичным актом, хотя в некоторых китайских городах это было запрещено после эпидемии атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром) в 2003 году.
7. Свадебные поцелуи (христианская традиция)
Горько!
Традиция первого поцелуя пары после бракосочетания существует с времен Римской империи. Как отмечалось ранее, для римлян целование контракта был юридически обязательным способом его заключения. До XIX века брак не был символом взаимной любви и сексуального желания между двумя людьми. Это был по сути контракт между двумя людьми, который они заключали для того, чтобы принести пользу своим семьям и общинам. Поэтому, новобрачные римские пары закрепляли брак поцелуем, так же, как и любой другой юридически обязательный договор.
Христианские пары, напротив, вступали в брак с Богом, когда женились, тем самым обещая, что их союз будет добродетельным и даст детей. Христианский священник символизировал роль Бога в браке, предоставляя «святой поцелуй» жениху, который затем целовал невесту.
8. Поцелуи на красной ступеньке (Мексика)
Поцелуи по-мексикански.
Согласно местным легендам, двое влюбленных в мексиканском городе Гуанахуато жили по разные стороны переулка. Когда богатая испанка Ана и обедневший шахтер Карлос поцеловались, стоя в узком пространстве между двумя балконами, отец Аны, который не одобрял новую пассию дочери, застукал их. Он предупредил Ану, что если еще хоть раз увидит, что она снова целует Карлоса, то убьет ее. Вопреки всему, влюбленные снова встретились в том же месте. Когда они поцеловались, отец Аны смертельно ранил свою дочь, ударив ее кинжалом. Когда Карлос бросился на защиту Аны, он упал с красной лестницы, которую влюбленные использовали для своих свиданий, сломав шею на третьей ступени.
Согласно мифу, дух Карлоса с тех пор следит за любыми любовниками, которые стоят на ступеньке, где он умер. Если они целуются, стоя на этой ступеньке, он благословит их на 15 лет удачи. Если же они встанут на другой ступеньке этой лестницы, он проклянет их семью годами неудачи.
9. Французские поцелуи (Англия и США)
Целуемся по-французски.
Репутация Франции как романтической нации возникла благодаря популяризации куртуазной любви в XII веке. Куртуазная любовь - это страстная, целомудренная любовь между рыцарем и (обычно женатой) дворянкой. К XVI веку куртуазная любовь уже встречалась гораздо реже, но романтическая репутация Франции только укрепилась. После Второй мировой войны эта репутация стала распространяться по всему миру. Когда британские и американские солдаты из войск союзников вернулись на родину после пребывания во Франции, они в разговорной речи начали называть поцелуи с языком французскими поцелуями. Хотя французы фактически не изобрели подобную технику поцелуев, их пример якобы популяризировал ее среди британских и американских солдат.
10. Маскарад поцелуев (итальянский Ренессанс)
Чистой воды маскарад.
В эпоху Возрождения в Италии балы-маскарады были весьма популярным времяпрепровождением для знати, которая хотела устраивать анонимные эротические свидания. Два самых известных персонажа Шекспира, Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти, впервые встретились на бале-маскараде в итальянской Вероне. Однако не все поцелуи во время такого бала символизировали тайную страсть. В полночь пары снимали маски и целовались.
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