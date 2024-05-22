Как легко очистить решётку от нагара после шашлыков

После приготовления мяса и рыбы на шампурах и решетках остается знатный слой жира и нагара. Если кулинарный инвентарь своевременно не чистить, то уже совсем скоро готовить на нем будет физически невозможно.









Благо, существует один проверенный «дедовский» способ, который позволит легко отчистить даже тот инвентарь, который уже успел «зарасти» слоем застарелого нагара, образовавшегося после многочисленных готовок.

И что особенно важно, описываемый способ очистки не потребует от хозяина каких-либо серьезных капиталовложений.Оттереть будет не просто.Сегодня на рынке можно отыскать тьму-темную моющих средств, специализированных устройств и аксессуаров призванных сделать процесс очистки посуды проще и быстрее. Производители подобных штуковин утверждают, что помогут сделать жизнь хозяев и хозяек проще. И надо признать, лукавят создатели спецсредств далеко не всегда. Однако, как показывает практика, с приспособлениями для жарки мяса и рыбы ситуация обстоит совершенно особым образом. Увы, но в этом случае всевозможные «навороты» чаще всего оказываются бессильны, а потому бесполезны.Помогут сода и уксус.Поэтому придется прибегнуть к проверенным «дедовским» средствам. Хочешь очистить решетку, гриль даже скромный шампур от жира и нагара? В первую очередь запасись терпением и прими для себя простую истину: лучшие средства против нагара – это грубая физическая сила, металлическая щетка и сода с белым уксусом. Если гриль или любые другие приспособления для жарки имеют слой из нержавеющей стали, то настоятельно рекомендуется использовать специализированные чистящие составы для работы с нержавейкой.Другой важный помощник — металлическая щетка.Настоятельно рекомендуется использовать в процессе очистки только тёплую воду, а также как следует обработать поверхность посуды уже упомянутым раствором из соды и белого уксуса. После смешивания последний должен выглядеть как достаточно густая белая кашица. Наносить соду с уксусом скорее всего придется не раз. После каждого такого нанесения настоятельно рекомендуется тереть гриль проволочной щеткой на протяжении нескольких минут.Пусть всегда будет чистым!Смывать пасту из пищевой соды и уксуса рекомендуется сначала теплой мыльной водой, а затем еще раз теплой проточной. После такого «банного дня» металлическую посуду следует обязательно хорошенько вытереть и высушить. Сделать это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать образования ржавчины в дальнейшем. Также настоятельно рекомендуется мыть решетки и гриль сразу же после использования. Подобный подход позволит сохранить немало времени и сил.