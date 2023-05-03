Темнокожий Щелкунчик, Русалочка-мулатка и другие герои, изменившие цвет кожи

Уилл Смит и Чарльтон Хэстон в роли последнего выжившего на Земле человека в экранизациях романа «Я - легенда»

Уилл Смит стал новым Джинном

Женщина-Кошка впервые появилась на страницах комиксов в 1940-м году. Авторы описывали ее как жгучую брюнетку

Нома Думезвени — чернокожая Гермиона Грейнджер - вызвала яростный протест

«Щелкунчик» 2018 года не окупил себя в прокате

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Темнокожие средневековые рыцари уже сегодня никого не удивляют

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