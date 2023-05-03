Темнокожий Щелкунчик, Русалочка-мулатка и другие герои, изменившие цвет кожи

Когда несколько месяцев назад в сети появилась подробная информация о будущем фильме «Мулан», особенно язвительные зрители шутили: «Как это создатели упустили возможность сделать главную героиню темнокожей?» Основания для подобного юмора есть: Гермиона, принц-Щелкунчик, Русалочка, новые «Зачарованные» - за последние пару лет такие сюрпризы, как смена расы давно устоявшихся персонажей, происходят все чаще. И если раньше зрители просто не понимали, откуда взялись, например, темнокожие рыцари при дворе Короля Артура, то последние примеры голливудской толерантности вызывают резкую критику и массовые споры. Особенно удивила информация о том, что в будущем мюзикле «Золушка» фею-крестную сыграет темнокожий мужчина-гей.
Если говорить об удачных примерах подобных смелых экспериментов, то надо обязательно вспомнить про Уилла Смита. Как ни странно, но все герои, сыгранные этим актером, принимаются зрителем «на ура». Если честно, то сегодня уже мало кто помнит, что Роберт Нэвилл в фильме «Я-легенда» и Джей из «Людей в черном» имели когда-то другой цвет кожи. В последнем случае речь шла о комиксах 90-х годов, а в первом – об одноименном романе Ричарда Мэтисона. Причем до 2007 годы книга экранизировалась дважды, и тот факт, что главный герой – белый был уже давно устоявшимся.
Уилл Смит и Чарльтон Хэстон в роли последнего выжившего на Земле человека в экранизациях романа «Я - легенда»
Приняли зрители этого прекрасного актера и в роли Джинна в новой версии «Алладина», хотя незадолго до премьеры находились критики такого решения.
Уилл Смит стал новым Джинном
Среди удачных примеров смены цвета кожи персонажей называют всегда Моргана Фримана в фильме «Побег из Шоушенка» - в исходном литературном источнике его герой был ирландцем. Вызывала удивление в 2004 году и Холли Бэрри в роли женщины-кошки, однако очарование актрисы сумело победить критику.
Женщина-Кошка впервые появилась на страницах комиксов в 1940-м году. Авторы описывали ее как жгучую брюнетку
Первые по-настоящему возмущенные голоса начали раздаваться после неожиданной смены имиджа Гермионы в 2016 году. К счастью, речь шла только о театральной постановке новой пьесы «Проклятое дитя», иначе мирового скандала было бы не избежать. Сама Джоан Роулинг выбор режиссера одобрила и назвала всех возмущающихся расистами и идиотами. Впрочем, «литературная мама» Гарри Поттера вообще в последнее время сильно увлеклась толерантностью, она готова поменять своим персонажам не только расовую принадлежность, но и сексуальную ориентацию.
Нома Думезвени — чернокожая Гермиона Грейнджер - вызвала яростный протест
Несмотря на скандал, а может быть, как раз благодаря ему, театральная постановка продолжения «Гарри Поттера» себя оправдала – зрители валом повалили посмотреть на необычную Гермиону. А вот с недавней экранизацией «Щелкунчика» все получилось не так удачно. Конечно, перекладывать вину за провал фильма на смену расовой принадлежности принца было бы слишком смело, так как большую часть нареканий вызвал слабый сюжет. Но, тем не менее, отсутствие харизмы главного героя тоже отмечалось. По мнению некоторых критиков, парень, похоже, и сам был удивлен, что его занесло в сказочное королевство.
«Щелкунчик» 2018 года не окупил себя в прокате
Ремейк любимого многими сериала «Зачарованные» тоже стал провальным, причем во многом из-за неудачного подбора актрис на главные роли. После ярких и стилистически разных сестер-ведьм в старой версии новые волшебницы выглядят просто однообразно – политкорректности ради скоро, похоже, придется защищать права белокожего населения нашей планеты. Тот факт, что одна из девушек к тому же стала активной лесбиянкой, уже даже не удивляет. Поклонники оригинального сериала были так возмущены, что одна из актрис вынуждена была открыто обратиться к зрителям, однако это мало помогло.
Старые и новые «Зачарованные» - предмет горячих споров о расовой принадлежности героинь
Однако последний скандал, разразившийся из-за чернокожей Ариэль, превзошел все, виденное до сих пор. Новая экранизация «Русалочки» еще не вышла в свет, но часть зрителей уже готова бойкотировать фильм. Основная претензия возмущающихся понятна: речь идет вовсе не о расизме, а о резкой и неоправданной смене любимого всеми образа. Зачем, собственно, превращать ярко-рыжую и светлую русалочку в темнокожую, когда есть огромное количество актрис и певиц подходящего типажа. Хэштег #NotMyAriel (не моя Ариэль) набирает обороты в соцсетях.
Холли Бэйли – будущая Ариэль
Впрочем, ответ на вопросы «Зачем?» и «Что происходит?» все прекрасно понимают. Новые стандарты толерантности в Голливуде настолько высоки, что количество темнокожих актеров в каждой новой постановке – величина сегодня очень значимая. Не дай бог она окажется ниже определенной отметки – на создателей очередного шедевра выльется ведро грязи. Вот и приходится им населять средневековую Англию рыцарями, которые на самом деле вызвали бы шок у самого Короля Артура (в экранизации Гая Ричи, например).
Темнокожие средневековые рыцари уже сегодня никого не удивляют
Обычной отговоркой становятся рассуждения об условности восприятия искусства. Ну, или: «Нигде же не сказано, что Гермиона - белая». Однако подобные издержки толерантности, похоже, раздражают зрителей все больше. Многие разумно замечают, что ведь, если бы речь шла о фильме про Африку в старину, то белокожие актеры в роли местного населения тоже вызвали бы удивление.
Билли Портер – будущая фея-крестная из «Золушки» на церемонии вручения «Оскара» в 2019 году
Однако разбушевавшихся защитников прав недавно угнетаемых народов и меньшинств, похоже, уже не остановить. Поэтому скоро нам всем придется наблюдать за игрой открытого гомосексуалиста Билли Портера, которому досталась роль феи-крестной в будущем мюзикле «Золушка».
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