Поврежденные и уничтоженные культурные памятники

Архитектурные памятники, картины, скульптуры, созданные много лет назад, считаются бесценным культурным достоянием всего человечества. Но порой случается так, что люди невольно или намеренно портят или уничтожают их. Кое-что специалистам удается восстановить, но чаще всего историческое наследие утрачивается безвозвратно. Какие именно культурные памятники пострадали от рук вандалов – далее в обзоре.









Уничтоженная Троя

Статуи Будды в Афганистане

Военная база на руинах древнего Вавилона

Отломанная борода Тутанхамона

Облитая кислотой «Даная»