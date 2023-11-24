Пикассо, Че Гевара и другие известные личности на документальных фотографиях легендарного Рене Бурри

Рене Бурри родился в Цюрихе, где и закончил Школу прикладного искусства. Потом снимал документальное кино, а когда служил в армии, был корреспондентом новостного армейского бюллетеня. Свою камеру он называл «волшебной палочкой», которая помогает ему «запечатлеть пульс жизни». И этот пульс он ловил везде – и в послевоенной разрухе, а в городской стене, и в задумчивости Пикассо.
Один из первых репортажей Рене Бурри был посвящён глухонемым детям. Эта работа попала на страницы журнала «LIFE», и автора сразу заметили. В 1955 году Рене Бурри уже член фотоагентства Magnum.
1. Люди в чёрном
Бразилия, Сан-Паулу, 1960 год.
2. Просто Че
Латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара.
Потом в его фотокарьере было путешествие по Ближнему Востоку и по Европе, потом была Латинская Америка, где он снимал фоторепортаж о гаучо, который был опубликован в 1959 году в журнале «Du magazine». Он фотографировал Джакометти, Ле Корбюзье и Пикассо. Такие именитые издания как «Look», «Stern», «Paris-Match», «Réalités», «Epoca» и «New York Times» буквально в очередь выстраивались за его фотографиями.
3. Крупная выставка Пикассо
Выставка величайших работ Пикассо. Италия, Милан, 1953 год.
4. Военные учения
Масштабные военные учения максимально приближенные к боевой обстановке. Швейцария, 1954 год.
5. Торжественное открытие церкви
Бетонная паломническая церковь, построенная во французском местечке Роншан.
В 1963 году Рене Бурри работа на Кубе. Так он и сделал портреты Эрнесто Че Гевары. Именно его снимок команданте с сигарой разошёлся по миру. Печатали его буквально на всех предметах – от упаковок с презервативами до диванных подушек.
6. Замечательное место для отдыха
Маленький городок на северном побережье Лигурийского моря.
7. Ингрид Бергман
Всемирно известная шведская артистка и звезда Голливуда.
8. Пабло Пикассо
Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.
9. Мария Каллас, Юджином Орманди и Эльзой Максвелл
Во время антракта в Филадельфийской опере. США, Штат Пенсильвания, 1959 год.
10. Архиепископ Макарий
Предстоятель автокефальной православной церкви.
Многие фотографии Бурри сделаны с высокой точки обзора. В одном из интервью он сказал: «Всякий раз, когда было многоэтажное здание, я поднимался, стучал в дверь и говорил: "Можно я пофотографирую?"»
11. Ле Корбюзье
Пионер архитектурного модернизма и представитель архитектуры интернационального стиля.
12. Мемориальная церковь кайзера Вильгельма
Памятник архитектуры. Германия, Западный Берлин, 1959 год.
13. В перерыве между репетициями
Отдых после репетиции пьесы «Зимняя битва».
14. «Золотой ангел»
Постоялый двор в городе Баумхольдер. Германия, 1959 год.
15. Руины Сузы
Археологические раскопки одного из древнейших городов мира.
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