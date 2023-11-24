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Пикассо, Че Гевара и другие известные личности на документальных фотографиях легендарного Рене Бурри




Рене Бурри родился в Цюрихе, где и закончил Школу прикладного искусства. Потом снимал документальное кино, а когда служил в армии, был корреспондентом новостного армейского бюллетеня. Свою камеру он называл «волшебной палочкой», которая помогает ему «запечатлеть пульс жизни». И этот пульс он ловил везде – и в послевоенной разрухе, а в городской стене, и в задумчивости Пикассо.


Один из первых репортажей Рене Бурри был посвящён глухонемым детям. Эта работа попала на страницы журнала «LIFE», и автора сразу заметили. В 1955 году Рене Бурри уже член фотоагентства Magnum.



1. Люди в чёрном


Бразилия, Сан-Паулу, 1960 год.

Бразилия, Сан-Паулу, 1960 год.

 

2. Просто Че


Латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара.

Латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара.

 

Потом в его фотокарьере было путешествие по Ближнему Востоку и по Европе, потом была Латинская Америка, где он снимал фоторепортаж о гаучо, который был опубликован в 1959 году в журнале «Du magazine». Он фотографировал Джакометти, Ле Корбюзье и Пикассо. Такие именитые издания как «Look», «Stern», «Paris-Match», «Réalités», «Epoca» и «New York Times» буквально в очередь выстраивались за его фотографиями.

3. Крупная выставка Пикассо


Выставка величайших работ Пикассо. Италия, Милан, 1953 год.

Выставка величайших работ Пикассо. Италия, Милан, 1953 год.

 

4. Военные учения


Масштабные военные учения максимально приближенные к боевой обстановке. Швейцария, 1954 год.

Масштабные военные учения максимально приближенные к боевой обстановке. Швейцария, 1954 год.

 

5. Торжественное открытие церкви


Бетонная паломническая церковь, построенная во французском местечке Роншан.

Бетонная паломническая церковь, построенная во французском местечке Роншан.

 

В 1963 году Рене Бурри работа на Кубе. Так он и сделал портреты Эрнесто Че Гевары. Именно его снимок команданте с сигарой разошёлся по миру. Печатали его буквально на всех предметах – от упаковок с презервативами до диванных подушек.

6. Замечательное место для отдыха


Маленький городок на северном побережье Лигурийского моря.

Маленький городок на северном побережье Лигурийского моря.

 

7. Ингрид Бергман


Всемирно известная шведская артистка и звезда Голливуда.

Всемирно известная шведская артистка и звезда Голливуда.

 

8. Пабло Пикассо


Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.

Величайший художник XX века и самый дорогой художник современности.

 

9. Мария Каллас, Юджином Орманди и Эльзой Максвелл


Во время антракта в Филадельфийской опере. США, Штат Пенсильвания, 1959 год.

Во время антракта в Филадельфийской опере. США, Штат Пенсильвания, 1959 год.

 

10. Архиепископ Макарий


Предстоятель автокефальной православной церкви.

Предстоятель автокефальной православной церкви.

 

Многие фотографии Бурри сделаны с высокой точки обзора. В одном из интервью он сказал: «Всякий раз, когда было многоэтажное здание, я поднимался, стучал в дверь и говорил: "Можно я пофотографирую?"»

11. Ле Корбюзье


Пионер архитектурного модернизма и представитель архитектуры интернационального стиля.

Пионер архитектурного модернизма и представитель архитектуры интернационального стиля.

 

12. Мемориальная церковь кайзера Вильгельма


Памятник архитектуры. Германия, Западный Берлин, 1959 год.

Памятник архитектуры. Германия, Западный Берлин, 1959 год.

 

13. В перерыве между репетициями


Отдых после репетиции пьесы «Зимняя битва».

Отдых после репетиции пьесы «Зимняя битва».

 

14. «Золотой ангел»


Постоялый двор в городе Баумхольдер. Германия, 1959 год.

Постоялый двор в городе Баумхольдер. Германия, 1959 год.

 

15. Руины Сузы


Археологические раскопки одного из древнейших городов мира.

Археологические раскопки одного из древнейших городов мира.

 

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