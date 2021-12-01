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Как быстро почистить грецкие орехи

Осень — сезон сбора грецких орехов. Удивительно, но многие из тех, кто годами ходит за урожаем самостоятельно не знают, как, оказывается, просто извлекаются ядра из скорлупы.
Те же, кто не собирает орехи самостоятельно, отправляются на рынок и значительно переплачивают за уже почищенные орехи. Способ, описанный ниже, используют те, кто занимается коммерческой продажей орехов. Попробуйте сами и получите на выходе аккуратные целые ядра.
Как быстро почистить грецкие орехи
Положите орехи в любую удобную ёмкость и залейте водой.
Как быстро почистить грецкие орехи
Чтобы плоды полностью погрузились в воду, накройте их сверху плоской тарелкой и поставьте на неё гнёт. Оставьте на 30 минут, после этого воду слейте.
Как быстро почистить грецкие орехи
Теперь вам понадобится пустая бутылка из-под шампанского и молоток. Вставьте орешек в бутылочное горлышко острым кончиком вниз. Придерживая  пальцами, несильно ударьте молотком по тыльной стороне.
Как быстро почистить грецкие орехи
После этого вы с лёгкостью очистите плод от скорлупы.
Как быстро почистить грецкие орехи
И получите цельное аккуратное ядро.

Как быстро почистить грецкие орехи
Весь процесс в деталях — в видео ниже.

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