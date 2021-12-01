Как быстро почистить грецкие орехи

Осень — сезон сбора грецких орехов. Удивительно, но многие из тех, кто годами ходит за урожаем самостоятельно не знают, как, оказывается, просто извлекаются ядра из скорлупы.

Те же, кто не собирает орехи самостоятельно, отправляются на рынок и значительно переплачивают за уже почищенные орехи. Способ, описанный ниже, используют те, кто занимается коммерческой продажей орехов. Попробуйте сами и получите на выходе аккуратные целые ядра.



Положите орехи в любую удобную ёмкость и залейте водой.



Чтобы плоды полностью погрузились в воду, накройте их сверху плоской тарелкой и поставьте на неё гнёт. Оставьте на 30 минут, после этого воду слейте.



Теперь вам понадобится пустая бутылка из-под шампанского и молоток. Вставьте орешек в бутылочное горлышко острым кончиком вниз. Придерживая пальцами, несильно ударьте молотком по тыльной стороне.



После этого вы с лёгкостью очистите плод от скорлупы.



И получите цельное аккуратное ядро.





Весь процесс в деталях — в видео ниже.

