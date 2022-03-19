10 самых опасных мест на карте, от посещения которых стоит воздержаться

Множество живописных уголков Земли остаются недоступными для туристов из-за нестабильной политической обстановки, боевых действий, угрозы терактов и опасного местоположения.







Пальмира – это памятник древнеримской архитектуры в Сирии, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала войны в 2011 году Пальмиру ежегодно посещали около 150 тысяч туристов. В 2015 году Пальмира была захвачена боевиками ИГИЛ, которые уничтожили несколько ключевых монументов.









Живописные озёра в Банди-Амире, первом и единственном национальном парке Афганистана, манят своей красотой, но посещение этой страны в Центральной Азии стоит отложить до более спокойных времён.







Заброшенная деревня в Кавказских горах в Дагестане, Северо-Кавказский федеральный округ. Последние жители деревни умерли в 2015 году.







Вид, открывающийся с Каракорумского шоссе, самой высокогорной международной трассы в мире, пролегающей через Хунджерабский перевал на высоте 4693 метров. Дорога соединяет Китай и Пакистан и является одной из самых опасных в мире.







Живописные саванны Мали способны очаровать любого туриста, однако, путешествие в это государство в Западной Африке представляет большую опасность из-за высокой угрозы терактов и похищений.

Посещение Бейрута, столицы Ливана , может представлять опасность из-за угрозы терактов.Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, в котором собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур на случай экологической катастрофы, тщательно охраняется. Доступ к семенохранилищу имеют немногие . Военный на вершине вулкана Пэктусан в Северной Корее, которая является одной из самых закрытых стран мира. Иностранцы могут путешествовать по Северной Корее лишь под постоянным наблюдением гидов.На фото: департамент Ликуала в Демократической Республике Конго.Непрекращающиеся гражданские конфликты в Конго делают эту страну непривлекательным и опасным туристическим направлением.61-километровая Дорога смерти в регионе Юнгас в Боливии ежегодно уносит около 300 жизней, но это не останавливает любителей экстремального велоспорта. Дорога, ведущая из Ла-Паса в Коройко, пролегает на высоте более 4,5 тысячи метров.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)