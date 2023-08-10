Ошибки в интерьере, которые делают комнату тесной и неуютной

Даже просторная комната может выглядеть темной и тесной, если при ее обустройстве совершить ряд ошибок. Рассказываем, на что следует обратить внимание при оформлении интерьера, чтобы визуально не уменьшить помещение и всегда чувствовать себя комфортно в собственной квартире.







Ошибка 1: Перегруженные стены

Ошибка 2: Чересчур яркие цвета

Ошибка 3: Неверное освещение

Ошибка 4: Слишком много мебели

Ошибка 5: Непропорциональная мебель

Ошибка 6: Перебор с декором

Ошибка 7: Неправильная организация пространства

Полки в совокупности с картинами перегружают стены.С украшением стен всегда все непросто: если переборщить – возникнет ощущение хаоса и беспорядка, если ограничиться одной картиной или маленьким зеркалом – интерьер будет выглядеть унылым и незавершенным. Также важное значение имеет размер декора. Так, непропорционально большие постеры зрительно уменьшают высоту стен, из-за чего комната кажется крохотной.Важно соблюдать меру и не переходить тонкую грань. Попробуйте подобрать несколько выразительных элементов «с характером» и расположите их таким образом, чтобы они гармонично дополняли, а не перегружали обстановку. Важный нюанс – соразмерность площади помещения: не стоит вешать слишком большие или, наоборот, крупные картины, так как они нарушат целостность картинки. Отдавайте предпочтение средним полотнам или составляйте композиции из нескольких разных по размеру постеров.Зеленый цвет слишком яркий и интенсивный.Большое количество ярких цветов в интерьере вызывает ощущение не только дискомфорта, но также тесноты, особенно если использовать их «чистые» оттенки. К тому же они быстро приедаются и лишают квартиру такого желанного уюта.Чтобы этого не произошло, выбирайте в качестве основы спокойные и приглушенные тона, которые не будут перегружать пространство и смогут создать дома приятную, ненавязчивую атмосферу. Хотите добавить в интерьер ярких ноток? Используйте акцентные вещи, но делайте это дозированно. Например, на кухню можно подобрать яркие подушки на стулья и посуду в тон, которая будет стоять на открытых полках. А в гостиную – контрастный ковер и шторы.На заметку: При грамотном подходе даже черный цвет способен добавить комнате желанного простора и глубины, а не сузить ее, как все привыкли думать. Темные детали прекрасно выглядят на контрасте со светлой нейтральной палитрой или в хорошо освещенной комнате. Присмотритесь к черной фурнитуре, светильникам, ножкам мебели и прочим элементам.Недостаток освещения, как и неоновый свет – неудачные решения для интерьераАтмосфера в интерьере очень сильно зависит от освещения. Наверняка вы обращали внимание, что одна и та же комната днем может выглядеть тепло и уютно, благодаря солнечному свету, а вечером превращаться в тесную кладовку из-за того, что из светильников присутствует одна люстра по центру потолка. Слишком тусклый свет делает пространство унылым и мрачным, лишает его «воздуха», подчеркивает темные оттенки. В то же время, если сделать освещение слишком ярким, комната станет неуютной, а если добавить неоновых светильников – будет раздражать и утомлять.К вопросу освещения необходимо подходить максимально грамотно. Сразу откажитесь от тусклых или, наоборот, чересчур ярких источников света. Если в интерьере присутствуют темные, глубокие оттенки, постарайтесь предусмотреть несколько сценариев освещения, чтобы сбалансировать цветовую гамму.Кроме непосредственно светильников можно задействовать светоотражающие поверхности, например, глянцевые, а также стеклянные и зеркальные предметы. При выборе лампочек обращайте внимание на температуру: холодный свет подойдет для рабочих зон, а теплый – для зон отдыха.Журнальный столик мешает передвижению по комнате.Перед тем, как заниматься непосредственным обустройством комнаты, составьте список мебели, которая вам действительно нужна. На картинке в интернете красиво может выглядеть и диван, и стеллаж, и журнальный столик и рабочее место в углу гостиной, но соответствуют ли все эти предметы вашим потребностям? Очень важно, чтобы интерьер был индивидуальным и полностью соответствовал вашим потребностям.Если вы попытаетесь втиснуть в комнату всю мебель, которая здесь «должна» быть, вы перегрузите даже просторное помещение, из-за чего возникнет нежелательное ощущение тесноты. Кроме того, вы не оставите себе места для маневров, и будете постоянно цепляться за уголки мебели, передвигаясь по комнате.Поэтому обязательно подумайте, какие функции вы хотите реализовать в комнате, а затем подбирайте обстановку в соответствии с ними. Делайте ставку не на количество, а на качество, обращайте внимание на многофункциональные предметы, например, на журнальный столик, который трансформируется в обеденный, или пуфики, способные складываться друг в друга.Количество и размер мебели непропорциональны площади комнаты.Мебель должна не только быть комфортной, но также соответствовать размерам комнаты. Слишком широкий остров на маленькой кухне или чересчур крупный диван в маленькой гостиной займут практически всю ценную площадь и сильно усложнят передвижение по комнате. В то же время обилие мелких предметов создаст ощущение хаоса и вечного беспорядка.По этой причине при покупке мебели важно тщательно оценивать не только внешний вид, удобство, функциональность, но также габариты. Даже если она помещается в то место, куда вы планировали ее поставить, подумайте, не будет ли она загромождать пространство и выглядеть слишком массивно?Обилие декора на полках создает визуальный шум.Несмотря на то, что основной «удар» касательно декора обычно принимают на себя стены, у нас часто появляется непреодолимое желание украсить и другие поверхности. Но здесь важно быть осторожным: большое количество декоративных элементов создаст визуальный шум и сделает пространство тесным.Чтобы не переборщить, ограничьтесь несколькими яркими деталями. Большинство поверхностей в комнате оставьте пустыми, чтобы пространство выглядело более воздушным, легким и спокойным. Соблюдайте принципы минимализма – так вы сможете создать гармоничный интерьер.Стол посреди кухни-гостиной загораживает проход.Даже если вы правильно подобрали мебель и другие предметы интерьера, работа не завершена. Важно правильно разместить их в комнате, иначе она станет тесной и малофункциональной. Например, если установить большой шкаф около двери, вам может быть сложно открывать и закрывать ее, а мини-кабинет у всех на виду, без минимальной перегородки, повлияет на вашу продуктивность и качество работы.Что делать в этом случае? Решите, в каких функциях мебели вы нуждаетесь больше всего и подбирайте обстановку, отталкиваясь от них. Не пытайтесь разделить помещение на бесчисленное количество зон, лучше ограничиться самыми нужными и практичными. В этом случае пространство будет более мобильным и трансформируемым под ваши требования.