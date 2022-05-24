Территории, купленные США

Соединенные Штаты Америки по размеру своей площади занимают 4 место. Но мало кто знает, что более половины территории США было в разное время куплено.
Аляска
Еще в XVIII веке Аляска безраздельно принадлежала Российской империи. Однако владеть удаленной и неприспособленной территорией, коей оказались северные земли, стало обременительно. «Продать – самый верный способ!» Долго не думали… Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Многие наши граждане сокрушаются относительно продажи колонии. Дескать, это было одной из крупнейших ошибок в истории государства российского: за «золотой кладезь» запросили «всего-то» 7,2 миллионов долларов. Впоследствии на Аляске было найдено золото, началась знаменитая золотая лихорадка и добытые ископаемые превысили стоимость покупки многократно. Это, конечно, досадно, но главный провал сделки все же в другом: «вырученные» от продажи деньги так и не попали в Россию. 7 миллионов долларов было переведено в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки. Но случилась беда — барк Orkney, на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу. Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Англии, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.
Луизиана
Луизианская покупка стала самой крупной территориальной сделкой в истории. Благодаря ей США стали одной из крупнейших стран мира. Луизианская покупка уникальна ещё и тем, что она стала неожиданностью для США, её можно назвать ещё и самой удачной сделкой в истории.
В 1731 году Луизина официально стала французской колонией, через 30 лет, в ходе войны она перешла к испанцам, но франкоговорящее население не желало смиряться с испанским проекторатом. В итоге, в 1800 году Луизина вновь стала французской. Правда, ненадолго. Американский президент Томас Джефферсон в 1802 году дал указание Джеймсу Монро и Роберту Ливингстону начать переговоры с Францией о покупке Нового Орлеана и некоторых других участков луизианских территорий. Сложно представить удивление американцев, когда вместо продажи Нового Орлеана Наполеон предложил Джефферсону купить всю Луизиану целиком. Это была огромная территория (828 км2), вдвое превосходившая по площади тогдашние Соединенные штаты, сегодня на её месте расположены штаты Айова, Арканзас, Луизиана, Миссури и Небраска, части штатов Вайоминг, Канзас, Колорадо, Миннесота, Монтана, Оклахома, Северная и Южная Дакота. Сумма сделки была просто смехотворной и составила 15 миллионов долларов. Цена одного акра земли по результатам сделки составила 3 цента (7 центов за гектар). Такая поспешность Наполеона была вызвана тем, что ему был нужен флот для войны с Англией. К тому же он понимал, что удержать заокеанские территории под контролем у него не получится, а ждать, пока их отнимут силой, он не хотел.
Договор Гваделупе-Идальго
Договор Гваделупе-Идальго можно считать ещё одной сверхудачной сделкой правительства США. Он был заключен после окончания американо-мексиканской войны в марте 1848 года. По факту этот договор являлся типичным примером аннексионистского мира. Документ о сделке состоял из 23 статей и дополнительного протокола. Соединенные штаты получили Новую Мексику, Техас, часть Аризоны и Верхнюю Калифорнию. Эта территория (более 1 300 тыс. км2) составляла почти 40 % довоенной территории Мексики. США выплатили по договору 15 миллионов долларов, а также брали на себя оплату финансовых претензий своих граждан к мексиканскому правительству (3250 тысяч долларов). Кроме территориальных выгод США, его подданные также получили свободного плавания по реке Колорадо и Калифорнийскому заливу.
Покупка Гадсдена
Через 6 лет после заключения договора Гваделупо- Идальго Мексике пришлось вновь пойти на значительные территориальные уступки. На этот раз США выкупили за 10 миллионов долларов у сопредельного государства 120 тыс. км2 территорий между реками Колорадо, Хила и Рио-Гранде. Сегодня это южная часть американских штатов Аризона и Нью-Мексико. Сделка названа по имени американского посланника Джеймса Гадсдена, который по поручению президента США Франклина Пирса заключал договор с мексиканских диктатором Санта-Аной. Обмен ратификационными грамотами состоялся 30 июня 1854. Необходимость заключения договора объяснялась строительством США трансокеанской железной дороги, которая должна была пройти по территории купленных земель. Интересно, что по условиям договора США планировали также строительство на Теуантепекском перешейке (на территории Мексики) трансокеанского канала, но это условие США так и не было выполнено.
Виргинские острова
Соединенные штаты не раз приценивались к Виргинским островам, которые с 1733 года принадлежали Дании. Ещё перед Первой мировой войной они хотели купить острова, так как были обеспокоены возможностью размещения на островах немецких подводных лодок, однако прийти к соглашению странам удалось прийти только в 1917 году. Сделали, что называется, красиво. В 1916 году в Дании был проведен референдум, на котором 64,2 % граждан проголосовали за продажу островов. Неофициальный референдум, проведенный на островах, дал ещё более впечатляющие результаты: за присоединение к США проголосовало 99,8 % граждан. Сделка состоялась через год, 17 января 1917 года. Америка выплатила Дании 25 миллионов долларов, что было сопоставимо с половиной годового бюджета европейской страны. Американское гражданство виргинцы начали получать только через 10 лет.
Флорида
Флорида была приобретена США у Испании по договору Адамса-Ониса 22 февраля 1819 года. Эта сделка уникальна тем, что формально огромная территория досталась США бесплатно. Госсекретарь США Джон Куинси Адамс заключил соглашение, по которому Америка обязывалась выплатить оплатить претензии американских граждан к испанскому правительству. Вашингтон создал комиссию, которая с 1821 по 1824 годы собрала 1859 претензий, касающихся 720 инцидентов. По этим искам правительством было выплачено 5,5 миллионов долларов.
Филиппины
В 1896 году на Филиппинах началось восстание против испанского владычества. Жители Филиппин хотели независимости, но в одиночку одолеть Испанию не могли. Им необходима была поддержка крупного государства. На горизонте оказались США, которые обещали филиппинцам независимость и начали с Испанией войну. За два месяца до её окончания Филиппинская республика объявила о своей независимости, однако она была не признана США, которые 10 декабря 1898 года купили Филиппины у Испании за 20 миллионов долларов и оставили на островах свои военные базы. 4 февраля 1899 года американским солдатом был убит филиппинец, зашедший на территорию военной базы. Это стало детонатором к американо-филиппинской войне, продлившейся до 1903 года и обошедшейся США в «кругленькую сумму» — 600 миллионов долларов, в 30 раз больше, чем было заплачено за Филиппины Испании.
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