Последний полет Амелии Эрхарт: тайна гибели первой леди Атлантики

Первая леди Атлантики Амелия Эрхарт | Фото: foto-history.livejournal.com
Ее называли «первой леди Атлантики» – Амелия Эрхарт была первой женщиной, совершившей трансатлантический перелет (17 июня 1928 г.), а также выдающимся авиатором, поставившим несколько мировых рекордов, оратором, журналисткой и популяризатором авиации. До сих пор остается загадкой причина ее гибели: самолет Амелии бесследно исчез над океаном. Сегодня выдвигают несколько версий случившегося.
Амелия и ее первый инструктор Анита Снук | Фото: foto-history.livejournal.com
Амелия Мэри Эрхарт с детства увлекалась мальчишечьими хобби: стреляла из винтовки, охотилась на крыс и занималась верховой ездой. В 23 года она увидела авиашоу и твердо решила, что будет летать сама. Близкие подняли ее на смех – женщины-пилоты в те времена были большой редкостью. Амелия нашла в Лос-Анджелесе летного инструктора, Аниту Снук, которая была довольна ученицей, за исключением ее склонности к авантюризму: несколько раз приходилось удерживать Амелию от того, чтобы пролететь под проводами линии электропередач при заходе на посадку.
Амелия Эрхарт, Лос-Анджелес, 1928 | Фото: womantory.livejournal.com
Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: peoples.ru и womantory.livejournal.com
В 1922 г., в 25-летняя Амелия заявила журналистам о своем намерении побить в воздухе все мужские рекорды – и уже в октябре 1922 г. установила рекорд высоты среди женщин: 4200 м. В 1928 г. богатая американская феминистка-аристократка предложила Амелии возглавить экипаж самолета, совершающего трансатлантический перелет. 17 июня этот полет успешно состоялся, и Амелия Эрхарт стала первой женщиной, пересекшей Атлантику на борту самолета, хотя управляла им не она, а мужчина-пилот. После посадки она с досадой сказала репортерам: «Меня просто везли, как мешок с картошкой». В 1932 г. она повторила перелет, на этот раз в одиночку.
Первая леди Атлантики | Фото: alex-mandel.dreamwidth.org
Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: foto-history.livejournal.com и womantory.livejournal.com
В 1930-е гг. она стала самой знаменитой женщиной-пилотом в мире, ее фото появлялись в журналах чаще, чем фото кинозвезд. Амелия воспользовалась обрушившейся на нее славой для борьбы за равноправие женщин и привлечение их в мужские профессии. В 1929 г. Амелия сформировала международную организацию женщин-пилотов «99» и стала ее первым президентом.
Амелия Эрхарт во время женской воздушной гонки, 1929 г. | Фото: foto-history.livejournal.com
Амелия Эрхарт и самолет Вега, на котором она установила мировой рекорд скорости в 1929 г. | Фото: peoples.ru и foto-history.livejournal.com
Но Амелия мечтала о новом рекорде – кругосветном перелете по самому протяженному маршруту. Перелет не задался с самого начала: при старте с Гавайских островов лопнула покрышка шасси, и самолет получил серьезные повреждения. Но упрямая Эрхарт не отказалась от своей затеи. К началу июля экипаж преодолел 80% маршрута, некоторые из 28 этапов перелета были зарегистрированы как мировые рекорды.
Первая леди Атлантики | Фото: foto-history.livejournal.com
Амелия Эрхарт выпускала собственную линию одежды | Фото: foto-history.livejournal.com
2 июля 1927 г. Амелия Эрхарт и пилот Фред Нунан вылетели из Папуа-Новой Гвинеи, направляясь к острову Хоуленд в центральной части Тихого океана. Но до пункта назначения они так и не добрались. Связь с самолетом неожиданно прервалась, и ВМС США начали поисковую операцию, самую масштабную в своей истории. Поиски были безуспешными. В 1939 г. летчики были признаны погибшими, хотя точной информации об их судьбе так и не появилось.
Амелия и ее муж, Джордж Путнам | Фото: foto-history.livejournal.com и peoples.ru
Амелия Эрхарт после одиночного перелета через Атлантику, 1932 г. | Фото: foto-history.livejournal.com
Выдвигают несколько версий о том, что случилось в последнем полете Эрхарт: по одной из них, закончилось топливо, и самолет рухнул в океан; по другой – Амелия посадила его на одном из островков, но при посадке экипаж лишился связи, получил тяжелые ранения и погиб; есть даже версия о том, что Эрхарт и Нунан, совершив аварийную посадку, оказались в плену у японцев, строивших в этой части Тихого океана свои военные базы, и затем были казнены. До сих пор ни одна из версий не была доказана, и загадка последнего полета Эрхарт остается неразгаданной.
Амелия Эрхарт, 1931 г. | Фото: foto-history.livejournal.com
Амелия Эрхарт и Фред Нунан во время кругосветного перелета, Бразилия, июнь 1937 г. | Фото: alex-mandel.dreamwidth.org
Сегодня в США Амелия Эрхарт – национальная героиня и культовый персонаж многочисленных фильмов и книг для детей. На родине летчицы, в г. Атчисон в штате Канзас ежегодно проводят фестиваль-авиашоу, собирающий до 50 тысяч гостей.
Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: peoples.ru
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