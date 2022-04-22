Последний полет Амелии Эрхарт: тайна гибели первой леди Атлантики

Первая леди Атлантики Амелия Эрхарт | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия и ее первый инструктор Анита Снук | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия Эрхарт, Лос-Анджелес, 1928 | Фото: womantory.livejournal.com

ru и womantory.livejournal.com Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: peoples.ru и womantory.livejournal.com

Первая леди Атлантики | Фото: alex-mandel.dreamwidth.org

Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: foto-history.livejournal.com и womantory.livejournal.com

Амелия Эрхарт во время женской воздушной гонки, 1929 г. | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия Эрхарт и самолет Вега, на котором она установила мировой рекорд скорости в 1929 г. | Фото: peoples.ru и foto-history.livejournal.com

Первая леди Атлантики | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия Эрхарт выпускала собственную линию одежды | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия и ее муж, Джордж Путнам | Фото: foto-history.livejournal.com и peoples.ru

Амелия Эрхарт после одиночного перелета через Атлантику, 1932 г. | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия Эрхарт, 1931 г. | Фото: foto-history.livejournal.com

Амелия Эрхарт и Фред Нунан во время кругосветного перелета, Бразилия, июнь 1937 г. | Фото: alex-mandel.dreamwidth.org

Легендарная летчица Амелия Эрхарт | Фото: peoples.ru