Как дочка норвежского короля нарушила все традиции и привела в семью первого темнокожего мужчину

Дочь норвежского короля Харальда V Марта Луиза вряд ли когда-то станет королевой, в очереди на престол она уже четвертая. Она живет яркой жизнью, не обремененная потребностью строго следовать протоколу и беречь свою репутацию. Она уже была замужем, стала мамой троих детей и развелась. А потом в ее жизни появилась настоящий шаман, за которого она вышла замуж в последний день лета.
Настоящая принцесса, которой не стать королевой
Новорожденная принцесса Марта Луиза со своими родителями королем Харальдом V и королевой Сони, 26 сентября 1971 года. / Фото: marieclaire.ru
Марта Луиза родилась 22 сентября 1971 года в семье Ее Величества королевы Сони и Его Величества короля Харальда V. Она стала их долгожданным первенцем. Через два года у нее появился брат, которого назвали Хокон. И как только он родился стало ясно, что королевой Марте Луизе уже не стать.
Возможно, это и к лучшему. Принцесса никогда особо не была в восторге от того, чем занимались ее родители и была равнодушна ко всему, что связано с короной. В одном из интервью она как-то призналась, что в то время, как дети мечтают стать принцессами, она мечтала об обычной жизни и нормальных родителях.
В 1990 году в Норвегии начались важные конституционные изменения. В основной закон страны внесли важную поправку, согласно которой право на корону получал старший ребенок, независимо от того, какого он был пола. Но закон обратной силы не имеет, поэтому мужчины, которые родились до принятия изменений, имели приоритет над женщинами. Но учитывая характер и взгляды Марты Луизы, вряд ли она сильно расстроилась.
Принцесса Марта Луиза и принц Хокон, 1993 год. / Фото: marieclaire.ru
Девочка с братом росли в поместье Скаугум, недалеко от столицы. Родители сделали многое, чтобы они выросли самостоятельными, далекими от жизни праздных аристократов. Да, сильно их не баловали, зато они росли как самые простые дети.
Принц и принцесса ходили в обычный детский сад, начальное образование получали в местной школе. Марта Луиза играла на флейте, пела в хоре, занималась народными танцами. В общем, была самой простой норвежской девчонкой.
Из многочисленных хобби лишь одно выдавало в ней аристократку. Марта обожала скачки.
Метания принцессы в выборе профессии
Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest
Родители желали дать детям лучшее образование. Поэтому по их рекомендации Марта Луиза большое внимания уделяла изучению иностранных языков. Позже это очень сильно помогло ей: она с блеском сдала вступительные экзамены в Оксфорд. Попасть в такое учебное заведение мечтают миллионы абитуриентов по всему миру. Принцесса решила изучать английскую литературу, но быстро поняла, что чтение классики не так и интересно, как конный спорт.
В итоге Марта Луиза решила бросить обучение в одном из лучших университетов мира, променяв его на оттачивание навыков верховой езды на Arena UK.
Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest
Спустя два года после начала обучения принцесса Марта Луиза решила вернуться в Норвегию. На родине она поступила в университетский колледж в Осло, где изучала медицину. Позже принцесса продолжила учебную практику в Маастрихте в Нидерландах.
В конце 1997 года она получила квалификацию физиотерапевта. Но даже отучившись на врача, конный спорт все равно занимал главное место в жизни принцессы. Она была членом национальной конной команды и была довольно успешна в этом деле. Лишь 2000 году Марта Луиза поняла, что конный спорт стал для нее пройденным этапом. Тогда-то она и смогла сконцентрироваться на медицинской практике. Вряд ли принцесса не знала, что пройдет всего год и ее жизнь, как и приоритеты, кардинально поменяется.
Кто завоюет сердце принцессы
Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest
Несмотря на то, что Марта Луиза вряд ли займет трон, ее родители ещё до её восемнадцатилетия думали о её судьбе. И это нормально, учитывая статус, в котором она пребывала. В королевских семьях нередко мужья и жёны подбираются очень прагматично и хладнокровно, история знает немало таких примеров. Да и Марта Луиза из сорванца превратилась в очень красивую молодую женщину, которая могла очаровать с первого взгляда. Но если внешне она была настоящей принцессой, то характер у нее был сложный и непростой.
Принцесса часто посещала светские рауты, приемы и балы, ее знакомили с мужчинами из аристократичных кругов. От принцессы они были в восторге, но ни один из женихов так и не смог покорить сердце голубоглазой дочки короля.
Марта Луиза человек довольно прямой и своим родителям сразу сказала, что будущий муж должен быть интересным и они должны друг друга любить.
Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest
Король и королева на свою дочь решили не давить и просто наблюдали за тем, как перспективные потенциальные женихи проходили мимо. Через несколько лет многим казалось, что Марта Луиза уже не найдет себе никого в мужья.
Но чудо случилось. Сердце строптивой принцессы покорил писатель. Его звали Ари Бен и он был довольно известным в литературных кругах, получив популярность благодаря сборнику рассказов под забавным названием «Грустно, как в аду».
Марта-Луиза и Ари, 2002 года. / Фото: Marieclaire.ru
Между Мартой Луизой и Ари сразу вспыхнула искра. В 2001 году он сделал дочке короля предложение, и она его приняла. Свадьба состоялась в мае 2002 года. Они были очень красивой парой и невооруженным глазом было видно, как они влюблены.
Марта-Луиза и Ари, 2002 года. / Фото: marieclaire.ru
Чтобы быть рядом с любимым человеком, принцесса отказалась от многого, что полагалось ей по праву рождения. Королевские привилегии и содержание в размере 1 миллиона долларов были для нее менее важны, чем любовь. И она об этом решении не пожалела.
В браке принцесса и писатель были счастливы. Прошел год и у пары родился первенец – дочь Мод Ангелика. Затем родилось еще две дочки - Леа Айседора и Эмма Таллула.
Сказки принцессы
Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest
Марта Луиза хоть и отказалась от королевских привилегий и обязанностей, но не собиралась сосредотачиваться только на своей семье и детях. Активная по характеру женщина хотела куда-то деть свою энергию и заниматься тем, что несло бы в мир добро.
Медицина со временем ей надоела, и принцесса решила, что культурная деятельность подойдет ей больше. Марта Луиза начала с распространения норвежских сказок на широкую аудиторию. Принцесса договорилась со студией звукозаписи и они начали совместное создание соответствующего проекта.
Принцесса принимала во всем непосредственное участие: она озвучивала эти самые народные сказки. Проект получился успешным не только в просветительском, но и в коммерческом плане. Немного позже принцесса начала сама сочинять сказки. В 2002 году совместно с мужем-писателем они выпустили сборник историй, который повествовал об их жизни до брака.
В 2004 году Марта Луиза выпустила сказку про молодого принца.
Поиски истины и развод
Марта Луиза с мужем Ари в 2016 году. / Фото: parismatch.com
В 2007 году принцесса анонсировала свой новый проект. Она запустила образовательную детскую платформу под названием Astarte Education.
Но обычной школой это назвать сложно. На сайте образовательного центра утверждалось, что курсы дают возможность узнать, как открыть свой внутренний источник истины и возобновить контакт с божественной вселенной и ангелами. На самом деле эта школа и ее направление не сильно удивили, тех кто знал принцессу давно. По словам самой дочери короля, она с детства общалась с ангелами и с их помощью даже могла предвидеть будущее.
Принцесса Марта Луиза. / Фото: Vanity Fair
Но вот пресса как местная, так и зарубежная к новому проекту принцессы Марты Луизы отнеслись более чем скептично. Журналисты обрушились на нее с критикой, но она была непреклонна и равнодушна. У нее было главное - её во всём поддерживал муж. Ари говорил, что ее дар уникален и она может помочь людям. Марта Луиза выстояла нападки прессы и в итоге от нее отстали.
Неприятная ситуация с журналистами много чему научила норвежскую принцессу. Когда разговоры улеглись, она полностью изменила концепцию общения с журналистами. Принцесса продолжала заниматься благотворительностью, дальше писала книги и занималась образовательным проектом. С прессой теперь она общалась как можно меньше. Они с мужем вели довольно закрытый образ жизни, мало что демонстрируя напоказ, и только выиграли от этого. Зато их имена ни разу не фигурировали в скандалах светской хроники. Уж они точно могут дать пару уроков приватности.
Но в 2016 году как гром среди ясного неба появилась новость о том, что Марта Луиза и Ари Бен после 14 лет счастливой семейной жизни решили развестись. Их развод было первым за всю современную историю королевской семьи Норвегии.
Марта Луиза с дочками на похоронах их отца Ари Бена. / Фото: histoiresroyales.fr
До сих пор никто не знает точно, почему развелась эта пара, которая могла служить примером взаимопонимания, любви и поддержки. Но даже после расторжения брака им удалось сохранить теплые отношения, они дружили и по-прежнему много общались.
Это продолжалось до 25 декабря 2019 года, когда бывший муж норвежской принцессы Марты Луизы свел счеты жизнью. Поговаривали, что у него было много психологических проблем, а ещё в последние годы своей жизни он начал злоупотреблять спиртными напитками.
Шаман
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: newmyroyals.com
После развода жизнь Марты Луизы не стала какой-то унылой или скучной. Она дальше изучала духовные практики, много ездила по миру, посещала благотворительные мероприятия и важные спортивные соревнования. И вскоре в ее сердце освободилось место для нового мужчины. Им стал тот, кого она позже назвала своей родственной душой.
В мае 2019 года принцесса выложила в своем аккаунте фото с своим новым молодым человеком. Она назвала его своей второй половинкой и рассказала, что он изменил ее жизнь, помог понять что безусловная любовь существует. Марта Луиза написала, что чувствует себя настоящей счастливицей, зная что у нее такой возлюбленный. Свое послание она закончила признанием в любви.
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: cnews
Мужчина, который пленил сердце необычной норвежской принцессы, стал Дурек Верретт. Это очень известный духовный наставник американских знаменитостей, среди его клиентов Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу. Журналистам удалось узнать, что Марта Луиза брала у него частные уроки, но позже их связь из профессиональной переросла в романтическую. Инсайдеры сообщили, что Дурек верит, что в прошлой жизни был королем, а они с Мартой они много раз встречались и много раз были мужем и женой.
В конце 2019 года самопровозглашенный голливудский шаман прибыл к своей девушке в норвежскую столицу, вместе они поехали в тур по 5 городам Норвегии и Дании. Там они рассказывали людях не только о своей любви, но и о духовных практиках. После тура они продолжали проводить семинары, но онлайн.
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: pointdevue.fr
Журналистам сразу не понравилось то, что эти занятия назывались «Шаман и принцесса». Как известно, марта Луиза выходя замуж за своего первого мужа, отказалась от регалий. А вот теперь она начала использовать их в коммерческих целях. Через некоторое время принцесса заявила, что на эту тему в кругу семьи велось обсуждение и она больше не будет использовать титул принцессы для заработка. Отныне титул принцессы будет использовать только тогда, когда она представляет королевскую семью как на родине, так и за рубежом.
Норвежская принцесса Марта Луиза неоднократно доказывала, что титул для нее играет далеко не первую роль в жизни и ради любви она спокойно от этого может отказаться. Родственные связи для неё не играют основополагающей роли, и она верна своим принципам до сих пор.
Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: hellomagazine
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