Как дочка норвежского короля нарушила все традиции и привела в семью первого темнокожего мужчину

Настоящая принцесса, которой не стать королевой

Новорожденная принцесса Марта Луиза со своими родителями королем Харальдом V и королевой Сони, 26 сентября 1971 года. / Фото: marieclaire.ru

Принцесса Марта Луиза и принц Хокон, 1993 год. / Фото: marieclaire.ru

Метания принцессы в выборе профессии

Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest

Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest

Кто завоюет сердце принцессы

Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest

Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest

Марта-Луиза и Ари, 2002 года. / Фото: Marieclaire.ru

Марта-Луиза и Ари, 2002 года. / Фото: marieclaire.ru

Сказки принцессы

Марта Луиза, принцесса Норвежская. / Фото: Pinterest

Поиски истины и развод

Марта Луиза с мужем Ари в 2016 году. / Фото: parismatch.com

Принцесса Марта Луиза. / Фото: Vanity Fair

Марта Луиза с дочками на похоронах их отца Ари Бена. / Фото: histoiresroyales.fr

Шаман

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: newmyroyals.com

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: cnews

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: pointdevue.fr

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт. / Фото: hellomagazine