Ставим на прикол: как законсервировать машину для длительного простоя

Любой механизм постепенно теряет свои рабочие свойства, если вынужден длительное время простаивать. Это относится и к такому сложному комплексу узлов и агрегатов как автомобиль. Более того, некоторые его элементы сильнее разрушаются от простоя, чем от непрерывной эксплуатации.
Иногда возникают ситуации, когда приходится поставить автомобиль на прикол на зимние месяцы, или на время длительного отъезда.
1. Оценить, на какое время машина будет поставлена на прикол
Автомобили с поднятыми дворниками/ Фото: primpress.ru
Оставляя автомобиль на пару-тройку недель, можно особо не волноваться – за такой срок с ней ничего особенного не произойдет. Вся подготовка будет заключаться в том, чтобы предотвратить разрядку аккумулятора и другой бортовой электрики, для чего снимают с батареи минусовую клемму.
В случае, если машине предстоит простоять без движения не две-три недели, а несколько месяцев, то подготовка нужна более основательная. О каждом из узлов нужно позаботиться отдельно.
2. Аккумуляторная батарея
Аккумулятор лучше оставить в холодном помещении/ Фото: lat.spb.ru
Если оставить батарею на долгое время в неработающем автомобиле, то она полностью разрядится. И дело закончится тем, что завести машину после простоя не получится во всяком случае без прикуривателя.
Энергия аккумулятора расходуется даже тогда, когда автомобиль просто стоит на одном месте. Ее потребляют различные компоненты – ток подается охранной системе, бортовому компьютеру, даже выключенная мультимедиа способна потреблять энергию.
Ко всему этому из-за длительной стоянки постепенно изнашивается проводка, окисляются контакты – возникает ток утечки. Если регулярные поездки подзаряжают аккумулятор, то месяц простоя может полностью его опустошить. Вот почему перед консервацией следует батарею отключить от бортовой сети.
Даже если вынуть батарею из автомобиля, в ней продолжают идти химические процессы. Чтобы избежать утечки тока на корпус, очистите батарею. Это проще всего сделать салфеткой, смоченной в воде с добавлением обычной соды.
Хранить батарею в теплой квартире не рекомендуется – высокие температуры ускоряют реакцию химикатов. Лучше всего оставить аккумулятор в прохладном помещении, полностью его зарядив и очистив.
3. Защита кузова
Защитный чехол для автомобиля/ Фото: hyperauto.ru
Перед тем, как поставить машину на длительный прикол, ее нужно хорошо вымыть от пыли, грязи, остатков грунта и песка. Вместе с загрязнением на поверхности кузова могут оставаться агрессивные элементы, которые содержатся в покрытии дорог. Также тщательно нужно вымыть днище, заодно очистив моторный отсек. Если есть пятнышки коррозии, обработать их антикоррозийным составом.
Автомобили в чехлах/ Фото: beoil.ru
Гараж. Оставляя автомобиль в гараже, нужно оценить помещение – не протекает ли крыша, есть ли вентиляция. Если воздух сырой, то желательно поставить внутри гаража осушитель воздуха, ведь именно влажность в замкнутом помещении быстрее всего разрушает кузов. Закрывать чехлом машину, стоящую в гараже, не рекомендуется – под ним будет конденсироваться влага.
На улице. Если машина будет стоять на улице, нужно позаботиться о защите лакокрасочного покрытия от осадков и разрушительного ультрафиолетового излучения. Кузов обрабатывается гидрофобными полиролями и защитным покрытием «жидкое стекло». Кроме защиты от влаги, химия также послужит антистатиком, не давая оседать на кузове пыли. Автомобиль останется чистым и ухоженным даже после нескольких месяцев простоя.
Лучшим местом для консервации машины надолго является подземный паркинг, где нет влажности и солнечного света.
4. Подготовка салона
Приведение салона машины в порядок перед консервацией/ Фото: drmauto.ru
Его нужно хорошенько почистить, проверив самые отдаленные уголки – остатки еды или упаковка могут стать источником плесени и инфекции.
Пластиковые детали в салоне нужно обработать полиролем, особенно если машина останется на улице – чтобы защитить пластик от выгорания на солнце. Опущенная солнцезащитная шторка будет предохранять руль и торпедо от ультрафиолета. Кожа в салоне обрабатывается кондиционером, иначе она растрескается под действием солнца.
Уплотнители дверей и багажного отделения обрабатываются силиконовой смазкой, чтобы предотвратить разрушение резины за время простоя, иначе при открывании дверей порвутся уплотнители.
5. Защита двигателя
Мотор автомобиля нуждается в особом уходе/ Фото: detailing1.ru
Хотя современные двигатели не особо нуждаются в подготовке к консервации, можно специальным аэрозолем обработать приводные ремни – они останутся мягкими и не растрескаются.
Масло в моторе. Оно заменяется на свежее – в нем будут отсутствовать окислы, способные разрушать металл.
Бензобак. Перед консервацией бак заправляют полностью. Это нужно, чтобы в свободном пространстве не образовывался конденсат – первая причина коррозии. Но при условии оптимальной влажности и температуры в помещении, где стоит машина, бак можно оставить пустым.
6. Подготовка шин
При консервации машины снимать шины не стоит/ Фото: shellautoexpress.ru
Защитная обработка. Предотвратить растрескивание и рассыхание резины, из которой изготовлены шины, можно при помощи обработки специальными очистителями и полиролями. Это продлит жизнь шинам и защитит их от солнечных лучей.
Спустить шины. Перед долгой стоянкой желательно снизить давление в шинах. Снимать колеса не стоит – лучше оставить их на месте, подставив деревянные подпорки под рычаги подвески. При спущенных шинах они станут дополнительными опорами.
7. Как правильно расконсервировать машину
Автомобиль в подземном паркинге/ Фото: tinkoffjournal.ru
Шины и резина. В первую очередь внимание уделяем резиновым деталям, которые больше всего могли пострадать от длительного бездействия автомобиля. Осмотреть нужно шины, тормозные шланги, приводные ремни и детали подвески. В норме вы должны увидеть эластичную резину, на которой нет трещин и разрывов. Шины подкачиваем, проверив давление – оно, скорее всего, за время стоянки понизилось.
Аккумулятор. Проверяем работоспособность батареи, смотрим уровень электролита. Измерив напряжение – оно должно быть не меньше 12,3 вольта (норма для заряженной батареи 12,7 вольта), заряжаем аккумулятор. После этого можно подключать его к бортовой сети и заводить автомобиль.
Топливо. Залитый когда-то полный бак еще не означает, что можно сразу заводить машину и ехать на старом бензине. За шесть месяцев топливо становится непригодным с постепенным окислением и снижением октанового числа. Для собственной безопасности старый бензин сливают и заправляют бензобак новым топливом.
Технические жидкости. Если машина находилась в простое очень долго – два и более года, то придется заменить и другие технические жидкости. Моторное масло, трансмиссионное масло, тормозная, охлаждающая жидкости имеют срок годности два года. Поэтому даже если они перед консервацией заливались в новом состоянии, все равно придется их сливать, чтобы не разрушать двигатель окислившимися маслами.
Электрика. Нуждается в проверке и вся бортовая электросистема – контакты могли окислиться за долгое время бездействия авто. Проверяем, как работают стоп-сигналы и поворотники, электроприводы зеркал. Перед тем, как начинать движение, стоит убедиться, что все в порядке.
Навык вождения. Водитель тоже нуждается в «расконсервации», если несколько месяцев не садился за руль. Чтобы восстановить свой навык вождения, начинать лучше с более свободных дорог, а пробок первое время желательно избегать.
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