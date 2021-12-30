Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Сейчас, когда мы больше времени проводим дома, нам особенно хочется сделать свое гнездышко уютным и изысканным. И, конечно, не таким, как у всех. К счастью, дизайнеры интерьеров поделились профессиональными хитростями, с помощью которых можно сделать квартиру роскошнее и не потратить при этом все сбережения.

Мы просмотрели все дизайнерские журналы и сайты и теперь готовы рассказать о том, как с помощью небольших изменений превратить свое жилище в райский уголок.



Изголовье

Роскошная люстра

Акцентный стол

Аромат

Запоминающийся декор

Шторы от самого потолка

Декор из металла

Дополнительное одеяло

Прикроватные тумбочки

Антикварные вещицы

Поднос

Подушки

Изголовье — это важный элемент дизайна интерьера. И совсем не обязательно тратиться на роскошное дорогущее изделие. Есть способ сделать его, почти ничего не потратив. Найдите гобелен или винтажный текстиль, который вам нравится, и повесьте его над кроватью. А можно и просто подвесить подушки.По словам дизайнеров, покупка эффектного светильника — это всегда выгодное вложение. Он может стать фокусом в гостиной и мгновенно улучшить дизайн и сбалансированность комнаты. Освещение способно не только украсить пространство, но и задать особое настроение, его роль не стоит недооценивать. Если же вы не готовы к покупке новой люстры, можно просто сменить абажуры у старых.Сделать комнату более элегантной можно и с помощью акцентного столика.Его лучше поставить рядом со стульями или креслом, а завершат композицию эффектные произведения искусства или цветы.Запах вашего жилища не менее важен, чем его вид. Ароматерапия может сыграть определенную роль в дизайне интерьера, усилив атмосферу и настроение пространства. В ход можно пустить свечи, аромалампы, диффузоры или специальный парфюм для дома. Если вы остановите свой выбор на свечах, помните, что в зажженном виде их нельзя оставлять без присмотра.Декор должен выглядеть дорого и выгодно выделяться, а не сливаться с обстановкой комнаты. Это может быть антиквариат, книги, живые цветы, предметы искусства. К примеру, черно-белые фотографии в серебряных или черных рамах способны вывести гостиную на новый уровень роскоши.Шторы, подвешенные у самого потолка и касающиеся пола, делают пространство визуально больше. Потолки будут казаться выше, а сама комната — роскошнее. Что касается материала, то тут дизайнеры советуют выбирать шторы из шелка, в том числе искусственного, бархата и льна. Считается, что они самые прочные.Декор из металла в умеренном количестве способен сделать дизайн интерьера более роскошным. К слову, это может быть что угодно — от зеркала в металлической раме до абажура и вазы. Можно и просто сменить старую фурнитуру на металлическую.Сделать спальню роскошной можно с помощью второго пухового одеяла. Оно в сочетании с мягкими подушками королевского размера и несколькими декоративными может сделать спальню не менее изысканной, чем в самом дорогом отеле. Также сверху можно добавить дополнительный слой текстиля — плед или покрывало. Так помещение станет еще более шикарным и продуманным.Тумба у кровати — это не только практично, но и стильно. Она способна сделать комнату интереснее. Вместо тумбы можно использовать небольшой комод, главное, не позволяйте ему превратиться в ящик для мусора. Чтобы ваша комната выглядела более элегантно, украсьте ее. Выберите симпатичную лампу, добавьте растение. Можно даже повесить подходящую картину рядом.Антиквариат в качестве декора способен вывести ваш интерьер на новый уровень, придав ему особый налет старины и индивидуальности. Не нужно тратить целое состояние, достаточно найти что-то подходящее именно вам на блошином рынке или в секонд-хенде. Лампы, зеркала и мебель — это отлично, но можно и подобрать что-то небольшое. Винтажные вещи могут придать вашей комнате особый оттенок, который заставит ее выглядеть так, будто вы потратили больше, чем на самом деле.Подносы способны придать комнате изысканности, если они наполнены милыми безделушками, например флаконами духов, украшениями, кремами, и организованности, если на них расставлены всякие бытовые мелочи. В поднос на прикроватной тумбочке, например, можно поставить свечи или графин и стакан для воды.В спальне лучше использовать подушки одного цвета, так кровать будет выглядеть более гармоничной и целостной. А вот на диван лучше класть разные. Одинаковые подушки на нем будут выглядеть так, будто они шли вместе комплектом, это скучно и плоско. Смешайте несколько подушек, пусть они будут не только разного цвета, но и размера и даже из разного текстиля.