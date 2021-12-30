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Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Сейчас, когда мы больше времени проводим дома, нам особенно хочется сделать свое гнездышко уютным и изысканным. И, конечно, не таким, как у всех. К счастью, дизайнеры интерьеров поделились профессиональными хитростями, с помощью которых можно сделать квартиру роскошнее и не потратить при этом все сбережения.
Мы просмотрели все дизайнерские журналы и сайты и теперь готовы рассказать о том, как с помощью небольших изменений превратить свое жилище в райский уголок.

Изголовье


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Изголовье — это важный элемент дизайна интерьера. И совсем не обязательно тратиться на роскошное дорогущее изделие. Есть способ сделать его, почти ничего не потратив. Найдите гобелен или винтажный текстиль, который вам нравится, и повесьте его над кроватью. А можно и просто подвесить подушки.

Роскошная люстра


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

По словам дизайнеров, покупка эффектного светильника — это всегда выгодное вложение. Он может стать фокусом в гостиной и мгновенно улучшить дизайн и сбалансированность комнаты. Освещение способно не только украсить пространство, но и задать особое настроение, его роль не стоит недооценивать. Если же вы не готовы к покупке новой люстры, можно просто сменить абажуры у старых.

Акцентный стол


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала
Сделать комнату более элегантной можно и с помощью акцентного столика.
Его лучше поставить рядом со стульями или креслом, а завершат композицию эффектные произведения искусства или цветы.

Аромат


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала
Запах вашего жилища не менее важен, чем его вид. Ароматерапия может сыграть определенную роль в дизайне интерьера, усилив атмосферу и настроение пространства. В ход можно пустить свечи, аромалампы, диффузоры или специальный парфюм для дома. Если вы остановите свой выбор на свечах, помните, что в зажженном виде их нельзя оставлять без присмотра.

Запоминающийся декор


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала
Декор должен выглядеть дорого и выгодно выделяться, а не сливаться с обстановкой комнаты. Это может быть антиквариат, книги, живые цветы, предметы искусства. К примеру, черно-белые фотографии в серебряных или черных рамах способны вывести гостиную на новый уровень роскоши.

Шторы от самого потолка


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала
Шторы, подвешенные у самого потолка и касающиеся пола, делают пространство визуально больше. Потолки будут казаться выше, а сама комната — роскошнее. Что касается материала, то тут дизайнеры советуют выбирать шторы из шелка, в том числе искусственного, бархата и льна. Считается, что они самые прочные.

Декор из металла


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Декор из металла в умеренном количестве способен сделать дизайн интерьера более роскошным. К слову, это может быть что угодно — от зеркала в металлической раме до абажура и вазы. Можно и просто сменить старую фурнитуру на металлическую.

Дополнительное одеяло


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Сделать спальню роскошной можно с помощью второго пухового одеяла. Оно в сочетании с мягкими подушками королевского размера и несколькими декоративными может сделать спальню не менее изысканной, чем в самом дорогом отеле. Также сверху можно добавить дополнительный слой текстиля — плед или покрывало. Так помещение станет еще более шикарным и продуманным.

Прикроватные тумбочки


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Тумба у кровати — это не только практично, но и стильно. Она способна сделать комнату интереснее. Вместо тумбы можно использовать небольшой комод, главное, не позволяйте ему превратиться в ящик для мусора. Чтобы ваша комната выглядела более элегантно, украсьте ее. Выберите симпатичную лампу, добавьте растение. Можно даже повесить подходящую картину рядом.

Антикварные вещицы


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Антиквариат в качестве декора способен вывести ваш интерьер на новый уровень, придав ему особый налет старины и индивидуальности. Не нужно тратить целое состояние, достаточно найти что-то подходящее именно вам на блошином рынке или в секонд-хенде. Лампы, зеркала и мебель — это отлично, но можно и подобрать что-то небольшое. Винтажные вещи могут придать вашей комнате особый оттенок, который заставит ее выглядеть так, будто вы потратили больше, чем на самом деле.

Поднос


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

Подносы способны придать комнате изысканности, если они наполнены милыми безделушками, например флаконами духов, украшениями, кремами, и организованности, если на них расставлены всякие бытовые мелочи. В поднос на прикроватной тумбочке, например, можно поставить свечи или графин и стакан для воды.

Подушки


Секреты, с которыми ваша квартира станет выглядеть как с обложки дизайнерского журнала

В спальне лучше использовать подушки одного цвета, так кровать будет выглядеть более гармоничной и целостной. А вот на диван лучше класть разные. Одинаковые подушки на нем будут выглядеть так, будто они шли вместе комплектом, это скучно и плоско. Смешайте несколько подушек, пусть они будут не только разного цвета, но и размера и даже из разного текстиля.
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