7 автомобилей, на которых можно ездить вечно

Автомобили, на которых можно ездить вечно.
Сегодня на рынке выбор автомобилей просто огромен. Для широкого круга покупателей, для городских поездок, для всей семьи, для выезда за город. Среди всего этого разнообразия есть машины, которые после покупки служат верой и правдой буквально 2-5 лет, а затем начинают требовать повышенного внимания. Но есть и авто, которые заслужили популярность у водителей благодаря своей надёжности – они настолько «не убиваемы», что на них можно ездить вечно. Именно о таких машинах и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Honda Accord
Honda Accord - один из самых долгоживущих среднеразмерных авто.
Пожалуй, Honda Accord один из самых долгоживущих автомобилей на рынке в современной истории. Машину создали в 1976 году, тогда она была еще компактной. В 1989 году Honda Accord стала среднеразмерным автомобилем. За все время существования модели сменилось девять поколений! Только в одних Соединенных Штатах за все время было продано более 8 млн таких машин. Машина собрала множество престижных наград за свою высокую надежность, долговечность и доступность.
2. Buick Roadmaster Estate
Buick Roadmaster Estate - автомобиль из 1930-х.
Не самый популярный, однако, при всем при этом очень известный автомобиль на отечественных просторах Buick Roadmaster Estate, выпускался совсем недолго. Машину производили с 1991 по 1996 годы. Справедливости ради, стоит отметить, что серия этих машины родилась еще в 1936 году и живет, по сей день. Тем не менее, машины эти отличаются высокой надежностью, что совсем не удивительно, в конце-концов Buick Roadmaster Estate – это люксовый автомобиль. На сегодняшний день выпущено уже восемь поколений этой машины.
3. Geo Prizm
Geo Prizm - всегда высокая надёжность.
Стоит сразу пояснить, что в действительности Geo Prizm – это вовсе не автомобиль, а огромное семейство автомобилей из самых разных моделей, выпускавшихся в разные годы. Между всеми этими машинами есть одна общая, очень важная деталь. В основе каждой лежит небезызвестная Toyota Corolla. Именно по этой причине, все последующие модели всегда были готовы похвастаться своей надежностью, безопасностью и сравнительной доступностью на рынке. Выпускались машины с 1984 по 2010 годы. Встретить на дороге Geo Prizm можно и сегодня.
4. VW Van
VW Van - один из самых узнаваемых символов эпохи Хиппи.
Этот автомобиль знает, наверное, каждый, хотя бы потому, что он является помимо всего прочего один из самых узнаваемых символов эпохи Хиппи. Автомобиль был создан в 1949 году. Вдохновлен VW Van был легендарным «жуком» и создавался, как универсальная машина для перевозки небольших грузов. Тогдашняя администрация завода решила, что небольшая машина такого профиля может оказаться невероятно полезной в послевоенной Европе и не прогадали. Машина оказалась настолько удачной и надежной, что использовалась не одно десятилетие.
5. Volvos (Rear-Wheel-Drive Ones)
Volvos - долгожитель автомобильного рынка.
Не стоит говорить о том, что автомобили этого большого семейства пользуются еще большей популярностью на рынке. Наверное, будет сложно найти семейство автомобилей, которое живет так долго. И это несмотря на то, что с 1996 года ничего принципиально нового для семейства так и не было разработано. Считается, что серия родилась в далеком 1978 году, однако в действительности машины этой серии стали собрать намного раньше. Ездить на некоторых из них можно было бы и сегодня.
6. Saab 900
Популярный шведский автомобиль.
Широко известный в Европе шведский автомобиль, который был создан в 1979 году и выпускался до 1998 года. Машина стала продолжением «99» модели. По тем временам новинка обзавелась внушительным арсеналом инноваций, стала намного комфортнее, удобнее и безопаснее. Что еще важнее, машина получилась невероятно надежной и при должном уходе продолжала служить верой и правдой даже тогда, когда ее уже следовало бы списать на свалку.
7. Subaru Wagon
Subaru
Безусловно, семейство Subaru Wagon просто огромно. Выделать какой-то конкретный автомобиль из него можно, но не нужно, ведь все они по-своему хороши, весьма надежны, безопасны и качественны. Родилась автомобильная серия в 1990 году и продолжает активно развиваться и в наши дни. Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день это одна из самых удачных автомобильных линеек, достойная внимания каждого, кто ездит на машине.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии