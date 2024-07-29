20 потрясающих дизайнерских упаковок, которые делают обычные товары невероятно привлекательными

Великолепный дизайн упаковок, которые делают привычные товары уникальными.
Продавать товар - дело не легкое, зачастую требующее серьезного подхода. Сделать это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Все чаще продавцы вынуждены идти на всевозможные уловки, в том числе и дизайнерские. Примеры таких шагов, собрал наш автор в новом обзоре.
1. Паста
Оригинальный дизайн упаковок разных видов пасты.
Стильные упаковки, которые превращают разные виды пасты в великолепные женские прически.
2. Жевательная резинка
Забавная упаковка жвачек.
Яркие упаковки в виде женских и мужских ртов, заполненных ровненькими рядами зубов-жвачек.
3. Чай в пакетиках
Оригинальный дизайн чайных пакетиков.
Коробка чая в виде гардеробной, где на вешалках висят футболки-чайные пакетики.
4. Домашнее печенье
Очаровательная упаковка домашнего печенья.
Изумительная картонная упаковка для печенья, выполненная в виде газовой плиты с духовкой.
5. Флешка
Креативный футляр для флешки.
Флешка, упакованная в контейнер в виде аудиокассеты, который напомнит о былых временах, кассетных магнитофонах и плеерах.
6. Медовые подушечки
Упаковка медовых подушечек.
Привлекательная жестяная банка с прозрачной вставкой и потешным изображением медведя.
7. Малярные кисти
Упаковки малярных кистей.
Сногсшибательные картонные упаковки, которые превращают малярные кисти в части забавных усатых портретов, которые, наверняка, понравятся творческим личностям с отменным чувством юмора.
8. Кофейные стаканы
Эмоциональные кофейные стаканы.
Забавные кофейные стаканы с рожицами, эмоции которых можно изменить с помощью нехитрых манипуляций, выставив выражение лица, соответствующее собственному утреннему настроению.
9. Молоко
Фигурная упаковка молока.
Упаковка, молока, которую не с чем не спутаешь так, как она выполнена в виде слова «молоко».
10. Пакеты сока
Аппетитные упаковки соков.
Великолепные упаковки соков, выполненные в виде фруктов или ягод, из которых они сделаны.
11. Сухие салфетки
Салфетницы в виде птиц.
Потешные упаковки сухих салфеток, которые украшают очаровательные изображения птиц.
12. Резинки для волос
Упаковки резинок для волос.
Стильные картонные упаковки резинок для волос, которые несомненно привлекут внимание всех модниц.
13. Шерстяная пряжа
Симпатичные упаковки пряжи.
Упаковки шерстяной пряжи в виде милейших овечек.
14. Бюстгальтер
Индивидуальная упаковка бюстгальтера.
Практичная и оригинальная упаковка для бюстгальтера, которая позволит хранить и транспортировать столь деликатный предмет женского гардероба отдельно от остальных вещей, сохраняя его форму и чистоту.
15. Вино
Упаковка вина.
Уникальная упаковка, похожая на гармошку с миниатюрным краником, дизайн которой позволит выпить вино до последней капли.
16. Домашняя выпечка
Интерактивные упаковки печенья.
Картонные упаковки из-под печенья, которые впоследствии можно легко превратить в забавные маски для детского праздника.
17. Презервативы
Упаковка презервативов.
Гениальная упаковка презервативов, которая в шутливой форме напоминает о важности предохранения.
18. Детский сок
Упаковка детского сока.
Компактная упаковка сока, которую впоследствии можно превратить в забавную детскую игрушку.
19. Винная бутылка
Оригинальный дизайн винной бутылки.
Скучную винную бутылку, польские дизайнеры превратили в забавный реквизит для селфи, украсив ее крупным изображением очков.
20. Сигаретная пачка, наглядно демонстрирующая вред курения
Сигаретная пачка, наглядно демонстрирующая вред курения.
Дизайнер из Сербии Miroslav Vujovic Graforidza придумал эффектный дизай сигаретной пачки, который без всяких слов демонстрирует, что курение -это плохо.
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