Как размножить гиацинт

Красивый, нежный гиацинт у многих ассоциируется с весной, ведь именно в это время года он появляется в том числе и в магазинах. Многие любят дарить и получать гиацинты в подарок на весенние праздники, ведь цветок этот не только очень красивый, но и невероятно ароматный.

Жаль только, что как и все живые цветы, довольно быстро он отцветает и оставляет после себя лишь луковицу.

Однако в луковице этой скрыт огромный потенциал, ведь размножать ее можно практически до бесконечности! И вот один из простых, но крайне продуктивных способов.







Первым делом луковицу обрезаем примерно на 1/3, 1/4 сверху.

Далее делаем на верхней, обрезанной части луковицы крестообразные надрезы на глубину примерно 1/3 от высоты оставшейся луковицы. В которые затем вставляем зубочистки.







А затем оставляем ее в холодном месте примерно на 2 суток, чтобы срез подсох.







Вот и все, подготовительный этап закончен. Теперь подготовленную луковицу высаживаем в грунт, заглубляя примерно до середины. Затем увлажняем землю вокруг, внимательно обходя срез, чтобы не намочить его и не спровоцировать загнивание.







Теперь убираем нашу луковицу в место, где много света, но отсутствуют прямые солнечные лучи, и наблюдаем. Примерно через 2 месяца вы увидите новые росточки.

На этом этапе можно оставить «малышей», пока они достаточно не подрастут, а можно уже отделить их от материнской луковицы.Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Материнскую же луковицы возвращаем на прежнее место в горшок для нового урожая.