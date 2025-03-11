10 утраченных сокровищ, которые ищут и сегодня: Гробница Чингисхана, библиотека Ивана Грозного и др

С древних времён и вплоть до наших дней бесчисленные истории и легенды рассказывают о бесценных сокровищах со всего мира, потерянных без следа. Некоторые из них существуют лишь на словах, другие же не так давно были найдены и обнародованы. Но как бы там ни было, утраченные сокровища мира неисчислимы и многие из них имеют особое значение для истории.
1. Гробница Чингисхана
Чингисхан. \ Фото: reddit.com.
Смерть Чингисхана окутана тайной. Великий хан умер летом 1227 года во время похода по верховьям Жёлтой реки в Иньчуань. Истинная причина его смерти остаётся неизвестной.
Логично предположить, что он умер от ран, полученных во время боя. Вероятнее всего эти раны были нанесены не вражеской стрелой, как предполагал итальянский исследователь Марко Поло, а падением с лошади во время охоты.
Горы Западной Монголии. \ Фото: nationalmemo.com.
Тайна, окружавшая смерть Чингисхана, породила так много домыслов, а позже вдохновила бесконечный поток апокрифических историй, которые едва ли можно отличить от чистого вымысла. Историки утверждают, что за много лет до своей смерти великий хан пожелал быть похороненным в безымянной могиле в горах Бурхан-Халдун в Монголии. После смерти великого монгола его тело было перевезено солдатами на родину, где он был похоронен согласно его просьбе: без мавзолея, без храма, без надгробия.
Чтобы скрыть следы захоронения, верные люди великого хана выпустили тысячи лошадей. \ Фото: blog.naver.com.
Согласно легендам, каждый солдат, участвовавший в погребении, был убит, чтобы сохранить место захоронения в тайне. Другие мифы утверждают, что преданные и верные ему люди выпустили тысячу лошадей в районе захоронения, чтобы как можно тщательнее скрыть любые признаки человеческой деятельности и вмешательства. Это место всегда держалось в строжайшем секрете и даже после столетий исследований и раскопок оно и по сей день считается священным.
2. Сокровища рыцарей-тамплиеров
Реликвии рыцарей-тамплиеров, XII-XIII века, музей Кориниума. \ Фото: google.com.
Рыцари-тамплиеры были одним из первых и самых известных религиозных военных орденов в Европе, основанным в 1119 году. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы поддержать новое Иерусалимское королевство против мусульманских соседей и защитить христианских паломников, посещающих святые места.
Со временем Орден приобрёл огромное влияние и богатство. Видя угрозу в лице тамплиеров, Филипп IV заручился поддержкой Папы, чтобы справиться с ними. В 1307 году он арестовал самых влиятельных рыцарей и разгромил их казну. Однако она оказалась пустой. Что такое сокровище тамплиеров и где оно спрятано, остаётся загадкой, которая очаровывает мир на протяжении семи веков.
3. Затерянный голландец
Горы суеверия в Аризоне. \ Фото: pinterest.ru.
Наверняка многие слышали о шахте «Затерянный голландец», расположенной в горах суеверия близ Финикса, штат Аризона. Потерянный голландский рудник — это якобы золотой рудник, найденный могущественной мексиканской семьёй в начале 1800-х годов. В течение многих лет они добывали столько золота, сколько могли, держа это в секрете, пока их последняя экспедиция не закончилась смертью почти всей семьи, убитой Апачами в этом регионе.
Последним человеком, который якобы видел шахту, был немецкий иммигрант Якоб Вальцер, который нашёл её в конце 1800-х годов вместе со своим партнёром и спрятал часть золота где-то в горах. До своей смерти в 1891 году он описывал расположение шахты только одному человеку – своему соседу, который ухаживал за ним в последние дни.
Тем не менее многие безуспешно пытались найти его. На самом деле, этот район и само сокровище в настоящее время считаются проклятыми, так как многие, кто пытался найти их в прошлом, никогда больше не возвращались.
4. Библиотека московских царей
Портрет Ивана Грозного. \ Фото: brandpowerng.com.
Считается, что в библиотеке московских царей, иначе известной как библиотека Ивана Грозного, поскольку она исчезла после его смерти, хранилась легендарная коллекция древних книг.
Утраченная библиотека русского царя Ивана Грозного продолжает оставаться главной проблемой и неразрешимой загадкой для историков и археологов. Дело в том, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что она вообще существовала.
Библиотека насчитывала около тысячи книг, в том числе уникальные шедевры греческой и римской литературы, доставшиеся русскому царю от его бабушки Софьи, которая первоначально привезла библиотеку в Москву из Рима.
Библиотека Ивана Грозного. \ Фото: rbth.com.
Царь, снискавший славу жестокого правителя, не только унаследовал библиотеку, но и обогатил её редкими рукописями со всей Европы. Список включал сто сорок два тома «Истории Рима» Тита Ливия, из которых сегодня известно только тридцать пять, полную версию трактата Цицерона «De Re Publica», из которой до наших дней сохранились лишь небольшие части, и множество других древних рукописей.
По легенде, Иван Грозный спрятал коллекцию где-то в Москве, но после его смерти в 1584 году никто не мог сказать, где она была и существовала ли вообще. Можете себе представить, как сильно это изменит историю, если когда-нибудь это книжное «захоронение» будет обнаружено?
5. Янтарная комната
Янтарная комната. \ Фото: seura.fi.
Символ как русских, так и немецких шедевров, Янтарная комната была гордостью и радостью Дома Романовых. Она таинственно исчезла во время Второй Мировой Войны и по сей день остаётся не найденной. И пока русские мастера и учёные воссоздают это удивительное место в XXI веке, местонахождение оригинальной Янтарной комнаты продолжает вызывать споры среди энтузиастов.
Легендарная Янтарная комната. \ Фото: lovemoney.com.
Пётр Великий, первый русский император, правивший с 1682 по 1721 год, известен своей любовью к диковинкам. Его коллекция необычных и уникальных предметов, или так называемая Кунсткамера, комната, полная исключительных вещей – от минералов до деформированных человеческих эмбрионов, продолжает экспонироваться в Петербурге.
Даже во времена Петра каждый монарх в Европе знал, что нет лучшего способа угодить могущественному русскому царю, чем сделать ему необыкновенный подарок.
Именно так поступил Фридрих Вильгельм I Прусский, когда хотел завоевать расположение Петра. В 1716 году он подарил русскому императору комнату, спроектированную лучшими прусскими архитекторами эпохи барокко, и скульптуры, украшенные янтарём и золотом. Это была знаменитая Янтарная комната, которую позже назвали восьмым чудом света за её потрясающую красоту.
Во время правления Адольфа Гитлера Германия официально объявила, что многие произведения искусства прошлых веков, включая комнату, были украдены немецким народом. По словам Альфреда Роде, немецкого искусствоведа, который якобы заботился о Янтарной комнате после того, как она была украдена, она пережила даже тяжёлые бомбардировки Кёнигсберга в 1944 году, где она якобы хранилась. Однако советские войска, захватив город, так и не нашли её следов.
6. Ковчег Завета
Ковчег Завета. \ Фото: blogspot.com.
Ковчег Завета, несомненно, остаётся одним из самых мистических объектов, упоминаемых в Библии. Все помнят бессмертную классику Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», где отважный Индиана Джонс прошёл через великие приключения, чтобы обнаружить бесценный артефакт. Но что же такое ковчег?
Согласно описаниям в Библии, это был сундук из дерева акации с золотым кожухом, который символизировал присутствие Бога среди людей. Внутри хранился золотой горшок с небесной манной, жезл Аарона и две таблички с написанными на них божьими заповедями, полученные пророком Моисеем на горе Синай.
Ковчег был перенесён иудеями в Землю Обетованную. Благодаря его сверхъестественным силам народ Яхве был непобедим. Сила ковчега иссушила реку Иордан для переправы израильтян и послала болезни филистимлянам, которые осмелились сражаться с избранниками Божьими.
Ковчег продолжал существовать во время правления царя Иосии в VII веке до нашей эры. Считается, что он был утрачен во время завоевания Иерусалима вавилонским царём Навуходоносором в 587 году до нашей эры или ранее, поскольку не был упомянут среди реликвий и сокровищ, награбленных из Храма Соломона. Повинуясь Божьему повелению, израильтяне больше никогда не создавали ковчег, и его тайна осталась безвозвратно утерянной.
7. Яйца Фаберже для семьи Романовых
Ландыши. \ Фото: it.wikipedia.org.
Пётр Карл Фаберже был русским ювелиром французского происхождения. Он известен исключительным качеством и красотой своих работ, и особенно популярными яйцами Фаберже. Царская традиция коллекционирования яиц Фаберже началась с царя Александра III, который в 1885 году заказал декоративное пасхальное яйцо из мастерской Фаберже в подарок своей жене, императрице Марии Федоровне.
Получив подарок, Мария Федоровна увидела обыкновенное яйцо, сделанное из белого золота. Но император приготовил в яйце несколько сюрпризов. Открыв его, она обнаружила золотистый желток. Подобно русской матрёшке, яйцо было полно сюрпризов – желток раскрывался, являя взору золотую курицу с рубиновыми глазами. Внутри золотой курицы была миниатюрная копия императорской короны из золота и бриллиантов, а также маленький рубин, который императрица носила на цепочке на шее. Это оригинальное яйцо осталось в истории под названием «Курица».
С этого дня корона обязывала Фаберже делать одно яйцо в год для Александра III вплоть до его смерти. Эту традицию продолжил его преемник Николай II, который в общей сложности заказал ещё сорок четыре яйца.
Точное количество яиц остаётся неизвестным, так как некоторые из них были сделаны для других богатых русских семей. Считается, что всего их было около семидесяти, но тайна здесь заключается в том, что восемь королевских яиц пропали. Каждое из уцелевших яиц Фаберже стоит миллионы долларов, а значит, пропавшие будут стоить ещё больше.
8. Драгоценности короля Иоанна
Портрет короля Иоанна. \ Фото: memegenerator.net.
Король Англии Иоанн (1166 – 1216) любил собирать драгоценности и золотые пластины, и его коллекция была неизмерима. В 1216 году король отправился в Линн в Норфолке в районе, метко названном болото, потому что он состоял из обширных областей опасных болот.
Там король заболел дизентерией и решил вернуться в замок Ньюарк для лечения. Конечно, он выбрал безопасный путь, хотя и более медленный, но его солдаты и повозки, полные драгоценностей, личных вещей и даже корон, унаследованных от его бабушки, императрицы Германии, выбрали короткий и опасный путь через болота.
Там они и исчезли. Его карета с сокровищами была потеряна и больше никогда не была найдена. Сам король Иоанн умер несколько дней спустя, положив конец этой истории. Если вдуматься, сокровище короля Иоанна часто считается самым большим королевским сокровищем в истории. Было ли оно действительно утеряно в болотах или же украдено его собственные родственниками - до сих пор остаётся загадкой.
9. Потерянное золото инков
Древнее произведение искусства, изображающее происхождение мифа об Эльдорадо, Музей золота в Боготе. \ Фото: rove.me.
Многие легенды говорят о потерянном городе Пайтити. По некоторым данным, именно здесь древние инки в отчаянии спрятали свои сокровища от европейцев во время их вторжения в Южную Америку. Благодаря неизвестному местоположению и легендам, окружающим затерянный город, Пайтити стал синонимом легендарного Эльдорадо.
По мнению исследователей, Золотой город расположен в джунглях Перу. В ходе поисков было обнаружено много других поселений, в которых была найдена чёткая информация о существовании Пайтити.
Учёных и археологов до сих пор мучает вопрос, является ли этот город такой же легендой, как Эльдорадо, а быть может эти два места на самом деле являются одним и тем же, и кто знает, может быть в скором времени на него появится ответ.
10. Медные свитки Мёртвого моря
Фрагмент медного свитка. \ Фото: ancient.eu.
На северной оконечности Мёртвого моря недалеко от города Каля, Палестина, находится Кумранский археологический памятник. Именно здесь в 1946 году бедуин обнаружил знаменитые Свитки Мёртвого моря. Более поздние раскопки одиннадцати пещер археологами выявили девятьсот семьдесят два текста пергамента и папируса и два необычных свитка из меди, которые, вероятно, являются двумя частями одного и того же артефакта.
Медный свиток, о котором идёт речь, был обнаружен в 1952 году в глубине пещеры номер три и отличается не только материалом, но и содержанием. Оказалось, что это подробный список из шестидесяти четырёх мест, где якобы спрятано значительное количество золота и серебра.
К сожалению, к описанию мест нет никаких подсказок, поэтому тайна остаётся неразгаданной и по сей день. Хотя многие историки считают, что некоторые из сокровищ, возможно, были найдены римлянами во время их вторжения в этот регион, разумно предположить, что по крайней мере некоторые из этих мест никогда не были обнаружены.
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