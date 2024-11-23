47 способов сделать женщине приятное

Список простых мелочей, которые мужчинам зачастую сложно понять, однако они способны сделать женщине приятно!



«Утверждение, что невозможно всю жизнь любить одну и ту же женщину, так же неразумно, как и считать, что известному скрипачу для исполнения разных песен нужны совершенно разные скрипки» ~ Оноре де Бальзак



Мужчины, не бойтесь: 47 способов выразить женщине любовь – это не так уж и много. Когда вы начнете их практиковать, вы войдете в азарт, и, дойдя до 47-го пункта, удивитесь, а почему список закончился… На самом деле, попробуйте каждый день для своих жен делать хотя бы три вещи из этого перечня.

Ваш брак преобразится.1. Первое, что вам важно сделать, возвратившись домой, – это обнять жену.2. Расспросите ее о прошедшем дне. Ваши вопросы покажут ей, что вы в курсе ее планов. (К примеру: «Ты была у врача? И что он сказал?»)3. Учитесь слушать и задавать вопросы 4. Проявляйте к жене внимание на людях.5. Не дожидайтесь пятницы, чтобы спросить у жены, как она хотела бы провести выходные, планируйте это вместе.6. Если жене нужно приготовить обед, а она устала или очень занята, предложите помочь ей.7. Делайте жене комплименты, наверняка у вашей женщины масса достоинств.8. Уважайте ее чувства, когда она сердится или расстроена.9. Если чувства жены задеты, выразите ей свое сочувствие: «Мне очень жаль, что ты так переживаешь». И больше ничего не говорите. Предоставьте ей возможность оценить ваше внимание. Не предлагайте советы, не старайтесь доказать, что ее переживания – не ваша вина.10. Если вам нужно побыть одному, скажите жене, что это не связано с ней, просто вам необходимо время, чтобы подумать о некоторых вопросах. Когда вы придете в себя, объясните причину вашего беспокойства.11. Если посуду обычно моет жена, время от времени предлагайте ей свои услуги, особенно если она устала.12. Обнимайте почаще свою жену, прикосновение с любовью имеет целительную силу.13. Звоните жене с работы, чтобы узнать, как у нее идут дела, или чтобы поделиться новостью, а иногда и просто для того, чтобы сказать: «Я люблю тебя».14. Если кто-то вывел вашу жену из душевного равновесия, примите ее сторону.15. Предложите сделать ей массаж 16. Не забывайте о ласках, не связанных с сексом.17. Будьте терпеливы, когда жена делится с вами своими переживаниями. Не поглядывайте на часы. Проявите внимание.18. Если вы вместе смотрите телевизор, не переключайте постоянно каналы, поинтересуйтесь, что интересно ей.19. Иногда приносите жене цветы, без определенного повода. Пусть это будет для нее приятным сюрпризом.20. Закажите абонементы в театр, филармонию , оперу, на балет или в другие места, где она любит бывать.21. Находите повод, по которому вы могли бы нарядно одеться.22. Отнеситесь с пониманием, если жена задерживается или решает сменить туалет.23. Находясь с женой в обществе, уделяйте ей больше внимания, чем другим.24. Отдавайте предпочтение жене перед детьми. Пусть дети видят, что ваше внимание в первую очередь отдается их матери.25. Делайте жене маленькие подарки: конфеты или духи. Или во время походов в супермаркет предложите купить что-то особенно для неё — что она хочет сама себе.26. Напишите жене любовное послание или посвятите ей стихотворение, чтобы приятно ее удивить.27. Устраивайте короткие романтические прогулки 28. Целуйте ее.29. В торжественных случаях, таких, как юбилей или дни рождения, напишите жене письмо или открытку.30. Обращайте внимание на то, как жена выглядит, и не забывайте высказаться по этому поводу. Заметьте: «Ты сегодня отлично выглядишь» или «У тебя усталый вид», а потом поинтересуйтесь: «Как у тебя прошел день?».31. Посещайте танцевальные вечера или берите вместе с женой уроки танцев.32. Фотографируйте жену.33. Оказывайте ей те же знаки внимания и старайтесь вести себя с ней так же, как и в начале вашего знакомства.34. Открывайте перед женой дверь.35. Когда жена готовит, оцените ее кулинарное искусство.36. Когда жена с вами разговаривает, смотрите на нее.37. Разговаривая с женой, прикасайтесь к ней рукой.38. Проявляйте интерес к ее знакомым, увлечениям, книгам , которые она читает.39. Постарайтесь ложиться спать в одно время с ней.40. Покупайте любимые женой пирожные или пироги.41. Находите время, чтобы побыть с ней вдвоем.42. Не отвечайте на телефонные звонки в интимные минуты или тогда, когда она делится с вами своими переживаниями.43. Покажите жене, что скучали, находясь в отъезде.44. Если жена сделала прическу, подарите ей комплимент.45. Если продукты обычно закупает жена, предложите сделать это вместо нее.46. Благодарите ее, когда она что-то делает для вас. Ей это очень важно.47. Уходя, целуйте жену.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)