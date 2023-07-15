Загадка ухода Мэрилин Монро: Уникальные фотографии из полицейского архива

Загадочная смерть Мэрилин Монро.

1. Спальня великой киноактрисы

Спальня, в которой нашли мертвую Мэрилин Монро, 6 августа 1962 год.

2. Судебно-оперативная фотография

Оперативная фотография, сделанная экспертами-криминалистами в спальне Мэрилин Монро.

3. Прибывший на место полицейский

Полицейский, который одним из первых прибыл на место происшествия.

4. Следственные и розыскные мероприятия

Судебно-оперативная фотография, которая показывает состояние замков на месте происшествия.

5. Безжизненное тело Мэрилин Монро

Четырнадцать пузырьков от лекарств и таблеток на ночном столике.

6. Пузырьки от лекарств

Следственные действия, которые позволили зафиксировать объекты, связанные с расследуемым событием.

7. Фотография из полицейского архива

Два полицейский, которые отправляют тело Мэрилин Монро на экспертизу в морг.

8. Транспортировка тела

Тело было принято в морге для вскрытия, которое было выполнено патологоанатомом доктором Томасом Ногути.

9. Подготовка к похоронам

Подготовка к похоронам великой американской киноактрисы и секс-символ 50-х годов.

10. Постановление суда

Уведомление об опечатывании дома по адресу 12305 Fifth Helena Drive, Брентвуд, Калифорния.

11. Юнис Мюррей и Норман Джеффрис

Юнис Мюррей и разнорабочий Норман Джеффрис, покидают дом после смерти Мэрилин Монро.

12. Джозеф Пол

Выдающийся американский бейсболист на похоронах Мэрилин Монро.

13. Гостиная в доме Мэрилин Монро

Фотография гостиной в доме актрисы, сделанная экспертами-криминалистами.

14. Пентобарбитал

Снотворное, которое было выписано для Мэрилин Монро.

15. Последняя фотография Мэрилин

Снимок, на котором запечатлено бездыханное тело великой актрисы .