10 забытых технологических брендов

Стартапы часто вырастают в великие компании. Но бывает и обратное — славные компании теряют позиции, некогда громкие имена уходят в небытие. В чем причина? В нашей галерее — десять историй из мира технологий.



Kodak

Newton MessagePad

Amstrad

Olivetti

Fairchild Semiconductor

Super Nintendo

Encyclopaedia Britannica

Nortel Networks

Sun Microsystems

Cray

Еще в 1996 году Kodak занимала четвертое место среди самых ценных мировых брендов, уступая только Disney, Coca-Cola и McDonalds.Kodak была пионером в своей отрасли. В 1888 году был выпущен одноименный фотоаппарат, который заряжался пленкой на 100 кадров и был примером технологического совершенства своего времени. В 1900 году был выпущен один из самых известных продуктов Kodak — фотоаппарат Kodak Brownie, эта модель с небольшими изменениями выпускалась на протяжении последующих 70 лет.Джордж Истмэн, изобретатель и один из основателей компании, создал не только фотокамеру, с которой мог работать каждый, но и придумал легендарный слоган: «Вы нажимаете на кнопку — мы делаем все остальное». Эти слова стали девизом для американских компаний в XX веке. Главным потребительским свойством на всем его протяжении стал принцип: «Это должно быть просто!»Бренд Kodak стал синонимом процветания для всего мира. Но масштабы бизнеса и выстроенная логистика продаж фотопленки и ее последующей обработки не позволили руководству вовремя осознать, что рынок начал резко меняться.Предпосылки для банкротства Kodak появились в 1975 году, когда был создан первый цифровой фотоаппарат. Парадокс в том, что его изобретателем стал инженер Eastman Kodak. Компания не смогла быстро перестроиться и разглядеть потенциал новинки, а вот потребители сразу оценили преимущество цифровой фотографии над аналоговой и стали переходить на новую технику. Пока Eastman Kodak не торопилась осваивать новую нишу, ее заняли другие бренды.В 2012 году корпорация была вынуждена подать иск о банкротстве, попросив государство защитить ее от кредиторов. Долги Kodak составляли астрономическую сумму — $6,8 млрд.На фото — Apple Newton Messagepad 1993 года. Ничего не напоминает? Перед проектом Newton, который был запущен в конце 1980-х, в компании Apple ставили грандиозную цель: создать компактную систему, сопоставимую с настольным компьютером Macintosh. Предполагалось, что это будет устройство размером с лист бумаги формата А4, оснащенное жестким диском, жидкокристаллическим экраном с активной матрицей и инфракрасным портом для передачи данных. Устройство стремились сделать максимально приближенным к естественному вводу информации, оно должно было уметь автоматически распознавать рукописный текст.Первый вариант получил название Figaro. Но продукт оказался слишком дорогим — $6000. Поэтому было решено разработать на его базе три других прототипа. Выбор среди них позволил бы понять, какой продукт нужен рынку. Эксперты выбрали самый маленький по габаритам и дешевый. Модель под названием Junior была запущена в серию в 1993 году, получив при выходе на рынок название Newton MessagePad.Это устройство стало первым в новой категории — «персональных цифровых помощников» (personal digital assistant, PDA). В России их чаще называли карманными ПК (КПК). Компьютер получил отличную рекламную поддержку, его премьера прошла более чем успешно. Но последующие продажи оказались не такими впечатляющими. После возвращения Стива Джобса в компанию в 1997 году проект был признан бесперспективным, и через год его закрыли.Спустя 12 лет Apple выпустила продукт, который по своим габаритам очень сильно напоминал средний прототип из линейки Newton. Новинка получила название iPad и стала сенсацией.Название этой британской компании, основанной Аланом Шугаром (на фото), сейчас мало кто помнит. Но ее персональные компьютеры в конце 1980-х годов завозились в Россию. Они были в числе лучших систем в то время.Amstrad была основана в 1968 году и первое время работала на рынке потребительской электроники, выпуская недорогие Hi-Fi системы, телевизоры и кассетные плееры для автомобилей. Благодаря применению эффективной технологии литья пластмасс под давлением, ей удавалось хорошо экономить на изготовлении корпусов и обеспечивать низкую цену.В 1984 году был начат выпуск домашних компьютеров Amstrad CPC. Слово CPC в этом названии означало Colour Personal Computer («цветной персональный компьютер»). В то время на рынке господствовали модели с зеленым экраном, и компьютеры Amstrad, оснащенные стандартным для будущего времени цветным дисплеем, стали прорывом. Amstrad бросил вызов своим главным конкурентам — системам Commodore 64 и Sinclair ZX Spectrum.В 1986 году Amstrad объявила о покупке у Sinclair Research прав на производство и продажу компьютерной техники под брендом Sinclair, в том числе легендарной системы ZX Spectrum. И выпустила несколько моделей персональных компьютеров с операционной системой MS-DOS и графическим интерфейсом GEM. Уже первая модель, PC1512, оказалась настолько удачной, что Amstrad сумела сразу занять около четверти европейского рынка ПК.Однако второе поколение компьютеров, выпущенных Amstrad, столкнулось с проблемой — жесткий диск Seagate давал сбои. Из-за скверных отзывов в прессе Amstrad потеряла репутацию и, как следствие, лидерство на европейском рынке.Amstrad попыталась выйти на рынок игровых приставок, но ее 8-разрядную консоль опередили более совершенные 16-разрядные приставки Mega Drive и Super Nintendo. В 1993 году Amstrad покупает лицензию у Sega и выпускает модель Amstrad Mega PC, напоминающую Sega TeraDrive. Однако из-за слишком высокой цены и эта попытка неудачна.В 1993 году Amstrad выпускает карманный компьютер PenPad. Эта модель выходит на рынок на несколько недель раньше Apple Newton . Однако из-за нескольких технических проблем и неудобного интерфейса модель Amstrad оказывается провальной.Но в Amstrad не унывают. Компания приобретает Betacom, Dancall Telecom, Viglen Computers, Dataflex Design Communications, выходит на рынок телекоммуникаций и становится основным поставщиком приемников для британского провайдера спутникового телевидения Sky. Однако и этот бизнес не приносит ей ожидаемого дохода. В итоге в 1997 году Amstrad PLC была ликвидирована, а ее акции были разделены между Viglen и Betacom.Фабрика пишущих машин была основана Камилло Оливетти в 1908 году. Продукция фирмы отличалась удобством и хорошей читаемостью шрифта. На Туринской промышленной выставке 1911 года компания получила свою первую медаль.В 1929 году единственная фабрика Olivetti, находящаяся в городке Ивреа, выпускала 13 000 пишущих машинок в год. Техника Olivetti была культовой. Например, на портативной пишущей машинке Lettera 22 весом 4 кг, разработанной в 1949 году, работали многие известные писатели и журналисты.В 1960-е годы Olivetti стала заниматься электроникой. Компания создает первый в Италии электронный компьютер Elea 9003. В 1965 году появляется программируемый калькулятор Programma 101, который иногда называют прообразом персонального настольного компьютера. Компания занимала на тот момент 33% рынка пишущих машин в мире и 30% производства другого электронно-счетного оборудования (Olivetti поставляла свою продукцию и в СССР).В 1983 году Olivetti представили компьютер M24, клон IBM PC, где использовалась передовая тогда ОС MS-DOS и процессор Intel 8086. Модель стала успешной, ею пользовались во многих государственных учреждениях. Но когда Intel выпустила более быстрый микропроцессор Intel 80386, Olivetti отстала от конкурентов, не сумев вовремя выпустить новый надежный продукт на его основе.В 1995 году Olivetti предприняла попытку восстановить свои позиции на компьютерном рынке и выпустила мультимедийный домашний компьютер Envision. Но этот проект потерпел неудачу. В отличие от ставшего популярным через год аналогичного продукта конкурента, компании Packard Bell. В чем причина — в невезении или недостаточном рекламном бюджете, сейчас сказать сложно. Но Olivetti сдала позиции. В 1997 году было продано ее компьютерное подразделение, а в 1999 году ушел с молотка контрольный пакет акций всей компании.На рынке процессоров для настольных компьютеров сегодня властвуют два лидера — Intel и AMD, а о компании Fairchild Semiconductor, созданной в 1958 году, могут вспомнить только специалисты по блокам питания.Fairchild Semiconductor основала «вероломная восьмерка» сотрудников, которые уволились из компании Shockley Semiconductor Laboratory ради проведения независимых работ с кремниевыми транзисторами. Компанию назвали в честь фирмы Fairchild Camera and Instrument, которая предоставила венчурное финансирование на $1,5 млн в обмен на право выкупить Fairchild Semiconductor в течение восьми лет. Выкуп произошел несколькими месяцами позже, а сама компания стала прибыльной уже через шесть месяцев после своего основания: помог контракт на продажу IBM 100 новых транзисторов.В 1959 году Роберт Нойс, один из основателей Fairchild Semiconductor, изобрел кремниевую интегральную схему. Модель Нойса оказалась пригодной для массового производства, и с нее началось бурное развитие производства современных микропроцессоров.В 1960-х годах Fairchild Semiconductor была одним из ведущих производителей микропроцессоров в Кремниевой долине. Однако управление, осуществляемое со стороны Fairchild Camera and Instrument, стало ограничивать свободу действий сотрудников Fairchild Semiconductor. Из-за возникавших конфликтов члены «восьмерки» постепенно стали увольняться один за другим и основывать собственные компании. В 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур уволились и основали Intel — нынешнего лидера в области микропроцессоров.Лишившись многих талантливых ученых и инженеров, Fairchild стала постепенно превращаться в производителя специализированной электроники для нужд военной промышленности. В 1979 году ее поглотила нефтесервисная компания Schlumberger, а в 1987 году выкупила National Semiconductor.В 1997 году компания Fairchild Semiconductor снова стала независимой, и сегодня она специализируется на выпуске интегральных схем управления питанием.16-битная игровая приставка Super Nintendo Entertainment System, также известная как Super Nintendo, Super NES и SNES, была выпущена в Японии в 1990 году. Там она была известна под названием Super Famicom (Super Family Computer).Новый продукт взорвал рынок — первая партия в 300 000 штук разошлась за несколько часов. Возникший ажиотаж вызвал общественные беспорядки, правительство Японии было вынуждено попросить производителей не останавливать производство и продолжать выпуск игровых консолей даже в выходные. Из-за опасности ограблений автофургонов при доставке товара в магазины было решено возить товар только ночью.Новая приставка быстро вытеснила с японского рынка своего главного конкурента — приставку Mega Drive. В отличие от нее Nintendo поддерживала партнерство с большинством сторонних разработчиков, таких как Capcom, Konami, Tecmo, Square Co., Ltd., Koei и Enix. Это было легко: вместе с этими компаниями она ранее создавала игры для приставки NES предыдущего поколения.Через год Super Nintendo появилась на рынках США, Англии, Ирландии, Германии. В Россию приставка пришла в конце 1994 года.Одной из самых сильных сторон Nintendo была популярная игра Super Mario World, которая поставлялась вместе с консолью. Кроме нее большой популярностью пользовались игры F-Zero, Pilotwings, SimCity, Gradius III. Позднее появилась легендарная игра Street Fighter II от Capcom.Однако эра 16-битных игр была недолгой. Когда другие компании стали переходить на 32-битные модели, Nintendo продолжала «сопротивляться», доказывая высокую конкурентоспособность Super NES. В ноябре 1994 года компания Rare выпустила игру Donkey Kong Country, наделенную трехмерными моделями и заранее отрендеренными текстурами. Благодаря четкой графике и высокому качеству звука, эта игра смогла наравне соперничать c более современными играми, выпускаемыми для новых 32-битных консолей. За полтора месяца было продано 6,1 млн копий (Donkey Kong Country стала самой быстропродаваемой игрой для приставок за всю историю игр). Но прогресс взял свое: 32-битные приставки победили.В последние годы существования SNES многие ее игры были ориентированы на карманную игровую консоль Game Boy Advance, а в 2005 году было объявлено, что игры Super NES будут доступны на новой консоли Nintendo Wii. До 2007 года приставки Super Nintendo принимались к ремонту. Однако затем Nintendo заявила, что необходимые детали закончились, и прежние любимцы перекочевали со столов на антресоли.Энциклопедия «Британника» хорошо известна старшему поколению, однако для остальных она уже не является главным источником знаний, каким была раньше, уступив Wikipedia. Просуществовав 244 года в печатном виде, Британская энциклопедия была вынуждена сменить формат издания и в 2012 году «уйти в интернет».История уникального энциклопедического издания началась в Эдинбурге в 1768 году, когда под влиянием успеха «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера было основано «Общество шотландских джентльменов», занявшееся созданием собственной энциклопедии. Особенностью нового издания стало алфавитное расположение материала и большее внимание к практическим темам. Через три года «Энциклопедия Британника, или Словарь искусств и наук» в трех томах увидела свет. Так появилась первая в истории человечества законченная универсальная энциклопедия.Благодаря упорству и таланту издателей и авторов «Британники», им удалось сразу получить замечательный результат: при немалой по тем временам цене £12 за трехтомное издание энциклопедия разошлась тиражом 3000 экземпляров. Через 10 лет было выпущено второе издание «Британники» , которое содержало уже 10 томов. Через 100 лет их было уже 24.К началу XX века «Британника» приобрела всемирную славу и репутацию международного информационного стандарта. Однако печать такого крупного издания уже не оправдывала себя. Поэтому в 1901 году «Британника» перемещается в США. Ее новым собственником стал Г.Э. Хупер, который одним из первых применил систему торговли книгами по почте.В начале 20-х годов права на «Британнику» приобрела фирма Sheers, Roobeck & Co, которая в 1941 году безвозмездно передала их Чикагскому университету.Сегодня печатной «Британники» уже нет. Теперь это крупный международный информационно-образовательный проект, развивающийся в формате мультимедиа.Канадская компания Nortel Networks, бывшая когда-то второй на мировом рынке производителей телекоммуникационного оборудования, была создана в 1895 году Александром Беллом и занималась производством устройств экстренного вызова, сигнализаций и телефонов.Через пять лет переключилась на изготовление граммофонов, а в 1914 году, после объединения с Imperial Cable, она получила название Northern Electric. В 1922 году компания осваивает выпуск радиоприемников. В 1928 году ее звуковым оборудованием оснащается кинотеатр в Торонто, ставший первым в Британской империи. В 1953 году выпущен первый телевизор.В 1960-е годы компания активно занялась разработкой оптико-волоконных технологий. Она стала пионером в создании телекоммуникационного, спутникового и антенного оборудования, выступила главным субподрядчиком для компании Hughes Aircraft по разработке электронной начинки для канадского телекоммуникационного спутника ANIK.Выпущенный в 1976 году первый в мире коммерческий пакетный коммутатор стандарта X.25 стал прообразом для последующего построения сети интернет. Компания создала первый в США сотовый телефон с поддержкой функций передачи звонка, режимом ожидания при многочисленных приемах, конференц-связью, разработала первую в мире биллинговую систему, поддерживающую технологию распознавания речи для автоматизации обработки поступающих звонков, ввела поддержку телефонных карт для оплаты переговоров, построила систему биллинга со сторонними операторами.В 1995 году появляется бренд Nortel, а в 1998 году после поглощения Bay Networks компания получает название Nortel Networks.Роковым для нее оказался кризис 2008 года. Из-за резкого снижения заказов от телефонных компаний Nortel Networks начинают осаждать кредиторы. Несмотря на судебную защиту и запас наличных в $100 млрд, спасти Nortel Networks от банкротства не удалось. Летом 2009 года началась распродажа компании по частям.В 2011 году на продажу были выставлены 6000 патентов, принадлежащих Nortel Networks. Они были оценены в $4,5 млрд и достались Microsoft, Apple Inc., Research In Motion Inc., Sony, EMC Corp. и Ericsson.Компания была основана в 1982 году и вскоре стала одним из крупнейших производителей высоконагруженных промышленных компьютерных систем. В ее портфолио присутствует программное обеспечение с открытым исходным кодом, в частности GNU/Linux, операционная система Solaris и средства разработки Java. Среди продуктов компании видное место занимали системы хранения.С самого начала основатели Sun ставили перед компанией грандиозные задачи. Они задумали построить самый лучший компьютер для приложений автоматизированного проектирования CAD/CAM. Это был прорыв: в то время инженерам приходилось работать на дорогих мини-компьютерах, разделяя ресурсы в режиме разделения времени или выстраиваясь в очереди, поочередно сменяя друг друга. Sun сделал для них реальную альтернативу.Разработка языка Java, выросшая из «домашнего» проекта разработки программной платформы для встроенных «умных» систем интерактивного телевидения, породила платформу, на которой сегодня работает значительная часть промышленного софта в мире. Несмотря на появление новых языков Python, PHP и Ruby, популярность Java остается высокой и поныне.Однако несмотря на активное развитие в последние годы своего существования центров разработки по всему миру, компания уволила в 2009 году 1300 человек и начала поиск покупателя на «известный» бренд. В итоге Sun за $7,4 млрд купила Oracle.Этот пример несколько выбивается из общего ряда. Cray Inc. — нынешний мировой лидер на рынке суперкомпьютеров, чья модель Titan находится в списке наиболее высокопроизводительных суперкомпьютерных систем в мире на втором месте. Правда, теперь это не отдельная компания , а часть Tera Computer.История Cray Inc. неразрывно связана с легендарным проектировщиком компьютеров Сеймуром Крэем, который, работая до этого в компании Control Data Corporation (CDC), спроектировал в 1964 году компьютер CDC 6600 — первый суперкомпьютер в мире. Это была уникальный разработка, в ней были использованы недавно появившиеся кремниевые транзисторы, а тактовая частота составляла 10 МГц — скорость, на которой работали персональные компьютеры в середине 1980-х.Уже через 8 лет прежние решения устарели, и в 1972 году Крей создает собственную компанию Cray Research, где собирается делать все с нуля.В 1976 году он выпускает суперкомпьютер CRAY-1, построенный на новой для того времени технологии интегрированных микросхем и использовавший архитектуру векторных вычислений. Эта инновация порождает направление в развитии суперкомпьютерных систем, получившее название «параллельная обработка вычислительных инструкций». Этот признак становится главным отличием суперкомпьютеров от других вычислительных систем. В1976 году Cray Research выходит на IPO.В 1982 году на базе модели Cray-1 создается первый многопроцессорный векторный суперкомпьютер Cray X-MP, который до 1985 года держит звание самого быстрого в мире компьютера. Далее Cray Research выпускает череду новых, все более быстрых машин. В 1983 году суперкомпьютер Cray-2 преодолевает барьер в 1 млрд операций/сек. В 1988 году Cray Y-MP доводит рекорд до 2 млрд операций/сек. В 1995 году машины серии T-90 доводят скорость обработки до 60 млрд операций/сек.Покупателями машин Cray Research становятся секретные научные лаборатории, правительственные службы безопасности и обороны США и стран НАТО, агентства прогноза погоды США и стран Европы, научно-исследовательские институты.Однако приход на рынок японских производителей Fujitsu и NEC, возврат IBM к теме суперкомпьютеров, появление новых компаний, таких как Convex и Alliant, разрабатывавших дешевые мини-суперкомпьютеры, перегрели рынок. У Cray Research возникли финансовые затруднения, и в 1996 году она была куплена компанией Silicon Graphics, войдя в ее состав как отдельное бизнес-подразделение. Через несколько месяцев Сеймур Крэй погиб в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах.В 2000 году Cray Research снова перепродают — компании Tera Computer, которая за два года до этого стала выпускать компьютерные системы с многопоточной архитектурой обработки (MTA). Купленное подразделение переименовывается в Cray Inc. и начинает развивать технологии суперкомпьютерных вычислений с прицелом на их использование в образовательном секторе.А дальше происходит чудо: Cray возрождается, как птица Феникс. В 2009 году система Cray XT5 получает почетное звание самого быстрого суперкомпьютера в мире по рейтингу TOP-500.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)