10 забытых технологических брендов

Стартапы часто вырастают в великие компании. Но бывает и обратное — славные компании теряют позиции, некогда громкие имена уходят в небытие. В чем причина? В нашей галерее — десять историй из мира технологий.



Kodak

Newton MessagePad

Amstrad

Olivetti

Fairchild Semiconductor

Super Nintendo

Encyclopaedia Britannica

Nortel Networks

Sun Microsystems

Cray