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Винтажный японский поезд

Первые поезда в Японии начали курсировать с 1872 года между Токио и Йокогамой, то есть, спустя всего 20 лет после того, как появилась Николаевская железная дорога в России. Сегодня в Японии ездит не только знаменитый и первый в мире сверхскоростной поезд «Синкансен», которым уже никого не удивить, но и более экзотические варианты.

На севере Японии, по железной дороге Цугару, что находится на северной оконечности острова Хонсю, ходит построенный ещё в конце 40-х годов ХХ века поезд с «пузатой печкой»-буржуйкой, которая стоит в центре вагона. Вот на нем сегодня и прокатимся.

Винтажный японский поезд


Поезд ходит в зимнее время через тихие сельские пейзажи. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

2. Сделанная, как забава для туристов, печка-буржуйка — это еще единственный способ в этом поезде не замёрзнуть зимой, когда в этих краях случаются настоящие сибирские морозы. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

3. Более того на печке можно разогреть чай и бэнто, что, согласитесь, тоже очень удобно. А уж сколько романтики! (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

4. Уголь. Всё по-настоящему. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Уголь

5. Машинист. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Машинист

6. Места тут суровые зимой, как у нас в Сибири. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

7. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

8. Как и в наших автобусах зимой, здесь можно на замерзших окнах рисовать. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

9. Осмотр поезда с кипяточком в чайничке. Так сразу и не скажешь, что это технологичная Япония. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Осмотр поезда с кипяточком в чайничке. Так сразу и не скажешь, что это технологичная Япония

10. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

11. Прохладно. Добавим угля в печьку. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

12. Вот такой винтажный японский поезд ездит зимой на северной оконечности острова Хонсю. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

13. Сибирские Японские просторы. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

14. (Фото Tomohiro Ohsumi):

Винтажный японский поезд

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