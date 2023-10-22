С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Правка выравнивает край лезвия, и ничего не отламывает.Японец показал ве...
  • Sergey Ivanov
    Вздор! графит здесь ни при чем! Ножи тупятся от того, что самая тонкая часть лезвия подгибается. Смысл этого действи...Японец показал ве...
  • Алексей
    Жаль пальцы не порезал.А надо бы.3 проверенных спо...

Пещеры Вайтомо – звездное небо из светлячков

Новозеландские пещеры Вайтомо славятся грибными комариками, излучающими фосфоресцирующее свечение. Глядя на своды пещер, создается впечатление, что перед тобой звездное небо. Фотограф Шон Джефферс отправился взглянуть на это чудо и поделился с нами волшебными снимками.

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Шону казалось, что он попал на планету Пандора – место действия фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Настолько эти свечения были невероятными.

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

При съемке была выбрана выдержка от 3 секунд до 6 минут.

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Фотограф провел 8 часов в холодной воде ради этих снимков, но это того стоило!

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

Пещеры Вайтомо - звездное небо из светлячков

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх