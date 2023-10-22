Пещеры Вайтомо – звездное небо из светлячков

Новозеландские пещеры Вайтомо славятся грибными комариками, излучающими фосфоресцирующее свечение. Глядя на своды пещер, создается впечатление, что перед тобой звездное небо. Фотограф Шон Джефферс отправился взглянуть на это чудо и поделился с нами волшебными снимками.







Шону казалось, что он попал на планету Пандора – место действия фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Настолько эти свечения были невероятными.











При съемке была выбрана выдержка от 3 секунд до 6 минут.











Фотограф провел 8 часов в холодной воде ради этих снимков, но это того стоило!



































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