Как отбелить пигментные пятна на коже рук и лице

Если вам необходимо отбелить, максимально высветлить пигментные пятна на коже рук и/или лица, воспользуйтесь двумя проверенными средствами: маска + масло с отбеливающим эффектом.

При регулярном применении результат будет очевиден!







Возьмите 2 таблетки аспирина, растолките в порошок.







Добавьте 1 ст. л. белой глины. Можно брать цветную (зелёную, розовую, голубую), но самые лучшие высветляющие свойства именно у белой. Также добавьте 0,5 ч. л. лимонного сока + 1-2 ч. л. воды.







Маска готова. Её можно наносить на руки на 20-30 минут и на лицо, но уже на 10-20 минут (в зависимости от реакции кожи на лимонный сок). Затем смыть водой и обязательно нанести ваше уходовое средство. Маску следует делать 2-3 раза в неделю для выраженного результата.







В качестве уходового средства можно использовать масло шиповника. Оно обладает отличными отбеливающими свойствами, а также глубоко питает кожу.







Если у вас нет масло шиповника, или оно стоит дорого, то возьмите простое касторовое масло (1 ч. л.), к которому добавьте пару капель лимонного сока. Такое масло можно и нужно наносить на кожу рук и лица каждый день для отбеливающего эффекта, а маску — только 2-3 раза в неделю.

Читать далее →