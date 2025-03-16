10 самых больших легковых автомобилей

На вопрос о том какая самая большая машина в мире, можно ответить легко и однозначно — карьерный самосвал. Да и к внушительным габаритам грузовиков мы уже привыкли. Другое дело — если выбирать гигантов из класса легковых автомобилей, давайте посмотрим какие из них являются самими большими?
Bugatti Type 41 «La Royale»
Если уж начинать с самого начала, то первым следует упомянуть прародителя всех современных легковых гигантов.
Bucciali TAV
Пожалуй, единственный серьёзный конкурент Bugatti Type 41 «La Royale», выпущенный на несколько лет позже, в 1932 году, был немного меньше, но смотрелся по-прежнему очень внушительно. Кузов длиной 5,79 м, двигатель объёмом 4,8 литра, и в завершении композиции — роскошные, 36-дюймовые колёса.
Coggiola T-Rex
Полноразмерный внедорожник на шасси GM HUMMER и дизайном от итальянского ателье Coggiola. Эта эксклюзивная модель выпускается на заказ с 2002 года. Технически автомобиль практически полная копия HUMMER H1 — стальная рама, независимая подвеска с большими ходами, полный привод с понижающей передачей, клиренс 400 мм. Двигатель 5,6 литровый турбодизель мощностью 195 л.с. такой же, как на армейском HUMMER, позволяет автомобилю разгоняться до 134 км/ч.
Commercial Extreme Truck
Самый большой в мире пикап был выпущен американской компанией International под названием Commercial Extreme Truck. Его длина 6,55 метров, а высота при этом составляет 2,55 метра. К тому же, на нём установлены шасси снегоуборочной машины. В салоне автомобиля могут разместиться 4 пассажира, не считая водителя. Мощность двигателя составляет скромные 220 лошадиных сил.
Alton F650
Это удлинённая модификация Ford F650, предлагаемая фирмой Alton Truck Company. Alton F650 оснащен шестицилиндровым двигателем объемом в 7,2 л. и мощностью в 230 л.с. Автомобиль имеет семь дверей и весит около 12 тонн, в салоне есть места для размещения восьми человек.
Dunkel Industries Luxury 4×4
Достойный конкурент Alton F650. Его длина составляет 9,7, ширина — 2,5, а высота — 3.6 м. Этот большой автомобиль — целый дом на колесах: в нем имеется мини-кухня, диван, дополнительное спальное место на «втором этаже», откидывающиеся скамейки и даже душ! Он выпущен в единственном экземпляре, и даже о мелкосерийном производстве этой модели речь не идёт.
Superbus
Хотя, производителем это чудо инженерной мысли позиционируется как автобус, всё же внешне он больше походит на легковой автомобиль. Это 15-метровый гигант с 16-ю дверями и шестью колесами, при этом его ширина составляет 2,55 метра, а высота — 1,65 метра. Рассчитан Superbus на 23-х пассажиров, которым обеспечена максимально комфортная поездка, так как им предоставлены такие удобства как, климат-контроль, беспроводной интернет, телевизоры. Несмотря на свои объемы, автомобиль способен разгоняться до 250 км/ч.
American Dream
Раз уж речь зашла о лимузинах, нельзя не упомянуть признанного рекордсмена в этой категории — автомобиль под названием «Американская мечта». У лимузина два мотора, есть вертолётная площадка, двенадцать осей, двадцать шесть колес. Для его разворота нужно огромное пространство, поэтому машина оснащена двумя водительскими салонами — впереди и сзади. Это позволяет осуществлять комфортную перевозку в обоих направлениях.
Chevrolet Kodiak
Kodiak построен на базе грузовика среднего класса. Он доступен в задне- и полноприводной модификациях. Вообще в США, покупая подобный автомобиль, нельзя прийти в салон и сказать: а дайте мне вот такой пикап. Необходимо выбирать из нескольких вариантов рам, двигателей, трансмиссий, задних мостов, не говоря уже о деталях помельче. В результате практически каждая машина уникальна, что дополнительно греет сердца их владельцев. Под капотом у Kodiak дизельный двигатель V8 мощностью 300 лошадиных сил, грузовые рессоры сменила пневмоподвеска. Кабина оснащена дорогой мультимедиа-системой с навигацией, несколькими телевизорами и сабвуферами. Отделка внутренних панелей «под карбон» выглядит странновато, но цена машины — от 70 тысяч долларов, — гонит все другие мысли прочь.
Ford Excursion
По праву считается самым большим серийным внедорожником в мире. Автомобиль длиной 5,76, шириной 203 и высотой 197 см, весит 4320 кг. Он укомплектовывался двигателями объемом в 5,4, 6,0, 6,8 или 7,3 л. Выпускался Ford Excursion с 2000 по 2005 гг., а в Россию поставлялся в 2000—2003 гг. За это время в нашей стране официально было приобретено всего 120 его экземпляров.
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