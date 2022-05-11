Всё о почвопокровных розах

Почвопрокровные розы представляют собой одну из садовых групп этих цветов, интереснейших по своему виду и достаточно неприхотливых в уходе. Поэтому если вы хотите разнообразить свою клумбу новыми разновидностями роз, не бойтесь обзавестись именно этой.



С того момента, как розы оказались в руках селекционеров, какие только их разновидности сегодня не встретишь в чужом цветнике! А иногда даже и в своем собственном. Плетистые, штамбовые, шрабы, миниатюрные и прочие-прочие-прочие… И, разумеется, почвопокровные. О них-то мы сегодня и расскажем.



Какие розы относятся к почвопокровным

Как вырастить почвопокровную розу

Лучшие почвопокровные розы с описанием и фото

Амбер Сан (Amber Sun)

Имменси (Immensee)

Руж Мейяндекор (Rouge Meillandecor)

Свани (Swany)

Фейри (The Fairy)

Почвопокровными в принципе называют растения, которые при своей низкорослости способны разрастаться в ширину, увеличивая занимаемую ими площадь. А вот в высоту растут менее интенсивно. Такими могут быть и розы: если они относятся к почвопокровным, то отличаются извилистыми стеблями длиной до 2 м. Во время цветения поникающие побеги обзаводятся соцветиями в форме кисти. Цветки у почвопокровных роз разнообразны по окраске – от белых и кремовых до розовых и красных, в распустившемся виде они достигают от 1 до 5 см в диаметре. Листья у этих роз также небольшие, но имеют декоративный вид и способны оставаться на кусте до самой зимы.К почвопокровным относятся не только стелющиеся розы – есть среди них и более высокие растения. Главная отличительная особенность почвопокровных роз – в том, что их ширина всегда больше, чем высота. И в выращивании они более неприхотливы, чем обычные розы. К слову, эта же особенность характерна и для других растений этого вида.Уход за почвопокровной розой на участке начинается с ее правильной посадки. Эти растения любят рыхлый плодородный суглинок, а выращивание на некоторых других видах почв не идет им на пользу: розы плохо растут и болеют. Если грунт в вашем цветнике песчаный, разнообразьте его смесью компоста, глины, торфа и дерна. Если глинистый – добавьте состав из песка, компоста и торфа. Земля должна быть рыхлой, не переувлажненной, с низким уровнем грунтовых вод. Оптимальная кислотность почвы – средняя, с уровнем рН 5,5-6,5.Лучшее место для почвопокровной розы – солнечное, с небольшим уклоном к западу или юго-востоку. Именно здесь растение будет получать достаточно света в первой половине дня, а в полуденное время – находиться в тени.Посадочную яму диаметром 50 см и глубиной 50-70 см для почвопокровной розы готовят заранее, хотя бы за несколько недель до процедуры (а еще лучше – осенью). Саженец подбирают здоровый и без повреждений, с тремя и более хорошо развитыми побегами и достаточно разветвленной корневой системой. Высаживают розу весной, с конца апреля до середины мая. При этом корни саженца расправляют и окунают в глиняную болтушку. Перед посадкой в яму укладывают слой дренажа, насыпают 10-литровое ведро компоста, смешивают его с верхним слоем почвы и опускают саженец в лунку. Сверху аккуратно досыпают почву, равномерно распределяя и немного уплотняя ее.Затем высаженное растение поливают и мульчируют (для этого подойдут торф, кора, компост). В течение 10 дней после посадки саженец поливают каждый день, выливая под корень 3-4 л воды. В этот период молодое растение также нуждается в притенении. Если вы высаживаете несколько почвопокровных роз, то учтите, что расстояние между растениями будет зависеть от ширины куста и варьироваться от 50 до 150 см.Далее растения нуждаются в умеренном поливе с периодичностью примерно раз в неделю. Начиная со второго года жизни, под каждый куст с аналогичным интервалом выливают уж не менее 10 л воды, однако полив регулируют в зависимости от частоты осадков, а осенью и зимой растения и вовсе не поливают. Удобряют почвопокровные розы по той же самой схеме, что и розы других садовых групп: в начале вегетационного периода и ближе к его концу подкормки разнятся. Не стоит забывать и о традиционных обработках роз от болезней и вредителей.А вот обрезка почвопокровных роз имеет свои особенности. Во-первых, для большей густоты их стебли нужно немного укоротить еще в первую осень после посадки. Во-вторых, в последующем удалению подлежат только слабые, старые и больные ветви, а также побеги, перекрещивающиеся в центре куста. А первую омолаживающую обрезку следует провести примерно через пять лет, оставив по 20-30 см каждого побега.Почвопокровные розы способны перезимовать и без укрытия, если в этом сезоне выпало достаточно снега. А в морозную бесснежную зиму их лучше укрыть лапником: это и от холодов защитит, и от грызунов. Только укрытие нужно организовать непосредственно перед сильным похолоданием, а при весеннем потеплении немедленно снять, чтобы растения не выпрели.После того как вы разобрались с агротехникой, пора заняться подбором самых популярных разновидностей почвопокровных роз для своего сада.Раскидистый куст вырастает до 50-60 см в ширину и высоту. Цветет продолжительно, полумахровыми ароматными цветками желтого, оранжевого, кремового цвета и их разнообразных оттенков. Растение устойчиво к морозам и инфекциям.Растение достигает 60 см в высоту. Собранные в соцветия бутоны могут быть белыми либо светло-розовыми, но обязательно – с желтыми тычинками. В распустившемся виде диаметр цветков – 4 см. Роза способна цвести до первых заморозков, устойчива к инфекциям.Куст вырастает до 60-80 см в высоту и разрастается ближе ко второму году жизни. Бутоны в распустившемся виде достигают 7 см в диаметре, собраны в соцветия, в каждом из которых по 10-15 цветов. Они красные, с белым глазком и желтыми тычинками. Цветение обильное, с июня по октябрь. Морозостойкая, устойчивая к инфекциям роза.Мощный раскидистый куст вырастает до 75 см. Характеризуется непрерывным разрастанием и таким же цветением. Бутоны махровые, до 5 см в диаметре, нежно-белого цвета с едва заметным розовым оттенком ближе к центру. Могут расти изолированно или в соцветиях. Цветет эта роза обильно, в течение всего лета и до самой осени.Быстрорастущий густой куст вырастает до 60 см в высоту. Листва мельче и не такая глянцевая, как у многих других почвопокровных роз. Цветки махровые, бело-розового цвета – оттенок может разниться. Диаметр полностью раскрывшихся бутонов – около 2,5 см. Цветет с середины лета и до самых заморозков.Конечно, это далеко не все популярные почвопокровные розы. О некоторых других мы уже рассказывали ранее.Почвопокровные розы при всей своей неприхотливости станут настоящим украшением любого цветника. А вы уже их выращиваете?