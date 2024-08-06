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Плот муиска - золотая статуэтка, которая может открыть тайну Эльдорадо


Цивилизация муиска и легенда о «Эльдорадо».

Цивилизация муиска и легенда о «Эльдорадо».

Легенда об Эльдорадо родилась в XVI веке, когда испанцы вступили на территории цивилизации муиска (чибча). Именно тогда поползли слухи, что где-то глубоко в колумбийских горах существует целый город из золота. С тех пор миф об Эльдорадо привлекает исследователей и охотников за сокровищами в горах Южной Америки. Но недавно учёные высказали очень интересное предположение.

Истоки легенды лежат в ритуалах муиска.

Истоки легенды лежат в ритуалах муиска.

 

На протяжении многих лет люди неустанно искали легендарные сокровища, но современные учёные считают, что нашли истоки мифа, и «Эльдорадо» (Счастливчик) был не местом, а человеком. Наиболее характерным символом мифа об Эльдорадо является «Плот муиска» - выдающийся пример доколумбового искусства, сделанный из золота. Он был обнаружен в пещере возле колумбийской столицы Боготы в 1856 году.
Как подтвердили исследования, Эльдорадо был человеком.

Как подтвердили исследования, Эльдорадо был человеком.

 

Золотой плотик относится к позднему периоду культуры муиска, где-то между 1200 и 1500 годами до нашей эры. Племя муиска в это время было одной из четырех передовых цивилизаций Америки (остальными были ацтеки, майя и инки), и оно прославилось своими филигранными работами из золота. Плот был отлит из золота ныне утраченным способом, в котором для литейных форм муиска использовали воск и глину.
Инициация нового «зипа» (правителя) на озере Гуатавита.

Инициация нового «зипа» (правителя) на озере Гуатавита.

 

Золотая скульптура выполнена из сплава чистого золота (более 80%) с самородным серебром и небольшим количеством медного сплава, и сделана с помощью давным-давно утерянного метода литья в воске. Изображает эта скульптура ритуальную церемонию назначения нового зипа (правителя) на озере Гуатавита. Правитель окружен другими вождями, украшенными перьями, подвесками, браслетами, коронами и серьгами.
Золотая скульптура из сплава золота (более 80%), серебра и меди.

Золотая скульптура из сплава золота (более 80%), серебра и меди.

 

Люди держат в руках музыкальные инструменты, маски ягуаров и шаманские маракасы. Члены племени, расположенные по краям, как предполагают ученые, были гребцами. Изделия из золота использовались только для церемониальных и декоративных целей. Когда в обществе муиска умирал предыдущий правитель, назначали нового (это, как правило, был родственник предыдущего правителя).
Вещи из золота не считались символами материального достатка.

Вещи из золота не считались символами материального достатка.

 

Во время церемонии «инаугурации» его тело покрывали золотой пылью, после чего этот «золотой человек» становился на центр плота и его везли на середину священного озера, чтобы новый правитель мог предложить дары богине Гуатавита. Эта древняя церемония муиска и стала источником легенды про Эльдорадо. Золотой плот сегодня можно увидеть в Музее золота в Боготе, и он может быть ключом к величайшему сокровищу, которое до сих пор не сумели найти.

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