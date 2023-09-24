10 ошибок хранения в холодильнике, из-за которых продукты приходится выкидывать раньше срока

1. Забитый холодильник

Лучше не перегружать холодильник продуктами. / Фото: news.store.rambler.ru

2. Яйца в дверце холодильника

Из-за перепадов температуры яйца быстро портятся. / Фото: vplate.ru

3. Молоко в дверце холодильника

Молоко лучше хранить не в дверце, а на полке холодильника

4. Любовь к чистоте

Нельзя мыть клубнику, а потом сразу ставить ее в холодильник

5. Овощи и фрукты в одном месте

Бананы выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания продуктов. / Фото: pto-shop.ru

6. Мокрая зелень в холодильнике

Нельзя класть мокрый шпинат в пакет, а потом в холодильник. / Фото: rozonika.ru

7. Хлеб в холодильнике

Хлеб и хлебобулочные изделия в холодильнике быстро сохнут. / Фото: novyefoto.ru

8. Лук и чеснок в холодильнике

Лук и чеснок не любят холодный воздух. / Фото: okdiario.com

9. Теплый фарш в холодильнике

Если уже разморозили фарш, не ставьте его в холодильник. / Фото: vash-holodilnik.ru

10. Картофель в холодильнике

Картофель в холодильнике станет сладким. / Фото: severdv.ru