10 ошибок хранения в холодильнике, из-за которых продукты приходится выкидывать раньше срока

Хранение в холодильнике только на первый взгляд кажется простой и банальной процедурой, не требующей никаких знаний. Но на самом деле, если не изучить некоторые нюансы, вы будете регулярно выбрасывать продукты задолго до окончания их срока годности. Novate.ru рассказывает, что хозяйки обычно хранят неправильно, и почему.
1. Забитый холодильник
Лучше не перегружать холодильник продуктами. / Фото: news.store.rambler.ru
Чтобы продукты долго оставались свежими и хорошо охлаждались, необходимо сделать так, чтобы их обдувал прохладный воздух. Поэтому не стоит забивать холодильник, плотно укладывая еду друг на друга. Во-первых, так холодильник будет тратить больше энергии для работы, что впоследствии может привести к его поломке. А во-вторых, продукты в таком положении будут хуже охлаждаться и меньше храниться.
Поэтому следует позаботиться о том, чтобы на полках оставалось свободное пространство. Если на улице холодно, можно выносить кастрюли и сковороды с едой на балкон, а летом просто готовить меньше, но чаще. Еще один вариант – перекладывать готовые блюда в более компактную посуду, например, пластиковые или стеклянные контейнеры. Они занимают на полках гораздо меньше места.
2. Яйца в дверце холодильника
Из-за перепадов температуры яйца быстро портятся. / Фото: vplate.ru
Мы кладем сюда яйца на автомате, даже не задумываясь о том, что этот продукт питания не выносит колебания температур, которое происходит из-за постоянно то открывающейся, то закрывающейся дверцы холодильника. Чтобы желток и белок не испортились раньше времени, храните яйца в отсеке для овощей или на центральной полке холодильника – там температура всегда стабильная.
3. Молоко в дверце холодильника
Молоко лучше хранить не в дверце, а на полке холодильника
Примерно та же ситуация, что и с яйцами, обстоит с молоком. Если хранить его в дверце, оно быстрее портится и теряет свои полезные свойства из-за резкого колебания температуры, возникающего во время открывания дверцы. Стоит отметить, что от воздействия теплого воздуха портятся именно молочные продукты, в вот соусы, соки, консервы смело можно хранить на полке, расположенной на дверце – от этого срок их годности не уменьшится.
Что касается молока, то лучшим местом для него станут самые холодные части холодильника, а именно – нижняя и верхняя полка, ближе к задней панели. Главное – не переусердствовать, чтобы молоко не замерзло. Также не забывайте, что продукт следует употребить в течение семи дней после открытия. Если у вас возникают подозрения относительно его качества, понюхайте молоко – любой неприятный запах является свидетельством того, что оно начало портиться.
4. Любовь к чистоте
Нельзя мыть клубнику, а потом сразу ставить ее в холодильник
Мы привыкли мыть большинство продуктов сразу после того, как принесли их с рынка или магазина. Особенно это касается овощей (моркови, свеклы, картофеля), которые часто продают с грудками земли. Однако поступать так не нужно. Если сразу помыть корнеплоды и отправить их в холодильник, они быстрее испортятся.
Также не стоит мыть яйца, а затем отправлять их на хранение. Во время этого процесса разрушается защитная пленка, которая препятствует попаданию внутрь скорлупы опасных веществ. Чтобы избежать негативных для здоровья последствий, нужно мыть яйца непосредственно перед приготовлением, а не задолго до него.
Мокрые ягоды, которые оказались в холодильнике, тоже не скажут вам спасибо – из-за влаги они за пару дней превратятся в кашу, и единственное, что вам останется сделать – только приготовить пюре и заморозить. Ягоды следует мыть лишь в том случае, если вы собираетесь съесть их в течение часа.
5. Овощи и фрукты в одном месте
Бананы выделяют этилен, который ускоряет процесс созревания продуктов. / Фото: pto-shop.ru
Некоторые продукты известны тем, что выделяют этилен – газ, который вызывает ускоренное созревание соседних плодов, а также приводит к пожелтению, изменению цвета и сокращению срока годности. Среди них бананы, яблоки, авокадо и другие. Соответственно, чувствительные к этилену овощи и фрукты (морковь, огурцы, брокколи, цветную и брюссельскую капусту) стоит хранить отдельно от тех, которые выделяют газ, чтобы они не перезрели и не испортились раньше времени.
6. Мокрая зелень в холодильнике
Нельзя класть мокрый шпинат в пакет, а потом в холодильник. / Фото: rozonika.ru
Вне зависимости от того, где вы берете зелень – в магазине, на рынке, на собственном огороде – ее обязательно нужно мыть перед хранением. Все дело во вредных бактериях, которые способны перебраться с листьев внутрь стеблей, откуда их уже не получится устранить. Мыть зелень следует не под краном, а в миске с водой, периодически меняя ее на свежую.
Другой важный нюанс – сушка. Если не просушить хорошенько зелень и отправить ее в холодильник в мокром виде, она очень быстро завянет, и можно будет забыть о ярком красивом букете из трав. Когда достанете зелень из воды, заверните ее в бумажное полотенце и хорошо промокните. Только после того, как на листьях и стеблях не останется влаги, можете класть травы в холодильник. Кстати, чтобы они дольше хранились, поставьте пучок в стакан с водой и накройте сверху целлофановым пакетом.
7. Хлеб в холодильнике
Хлеб и хлебобулочные изделия в холодильнике быстро сохнут. / Фото: novyefoto.ru
Любую выпечку, в том числе и хлеб, нужно хранить при комнатной температуре, например, в шкафчике, в ящике или в хлебнице на столе. А вот на полку холодильника класть батон не стоит – там он испортится быстрее всего. Еще один вариант – положить хлеб в морозилку целиком, или предварительно нарезав на кусочки и обернув каждый ломтик пищевой пленкой. При минусовой температуре он может храниться до трех месяцев, оставаясь свежим и вкусным. Когда захотите использовать хлеб по прямому назначению, достаньте его из морозилки и разморозьте в духовке либо микроволновки.
8. Лук и чеснок в холодильнике
Лук и чеснок не любят холодный воздух. / Фото: okdiario.com
Среди овощей, которые боятся влаги, особенно выделяются лук и чеснок, поэтому хранить их в холодильнике – плохая идея. Из-за холодного воздуха лук становится мягким и покрывается плесенью. То же самое происходит и с чесноком, только он вначале прорастает. Самый оптимальный вариант – держать овощи в прохладном и сухом месте. Можно разложить их по бумажным пакетам, предварительно проделав отверстия для нормального воздухообмена.
9. Теплый фарш в холодильнике
Если уже разморозили фарш, не ставьте его в холодильник. / Фото: vash-holodilnik.ru
Если вы разморозили фарш, но по какой-то причине не использовали его в этот же день, положите его в морозилку, иначе внутри начнут размножаться вредные бактерии. Без соответствующей термической обработки или без заморозки фарш быстро станет опасным для здоровья, поэтому лучше не рисковать.
10. Картофель в холодильнике
Картофель в холодильнике станет сладким. / Фото: severdv.ru
Как и многие другие овощи, картофель лучше хранить в темном месте при комнатной температуре, например, в кладовке. Предварительно его можно положить в бумажный пакет, чтобы он мог дышать и не гнить в течение многих дней. Дело в том, что при низких температурах крахмал трансформируется в сахар, поэтому если положить клубни на полку холодильника, они быстро станут сладкими.
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