Как армяне называют кофе и откуда у них такая любовь к этому напитку

В армянском народе особое внимание уделяется ритуалу распития кофе. Для них это не просто напиток, а дать истории своего народа. Он символизирует для армян ценность общения с семьей и друзьями. У них имеется даже особое название - «сурц» (սուրց), что дословно переводится как «черный». С данным напитком связаны традиции и ритуалы.
1. На армянских рынках очень много кофе!
Кофе в Армении на каждом углу!
Главное место продажи кофе в Армении - местные рынки. Именно здесь вы найдете невероятное количество разных сортов самого лучшего кофе. От арабики до робусты, от молотого до зернового. В этом разнообразии отражается любовь народа к данному напитку. Ведь кофе, или «сурц» по-армянски принято пить только в хорошей компании. Он стал отражением гостеприимства для целого народа.
Интересно, что любовь к кофе связана также с историческом аспектом. Известно, что Армения тесно связана с арабскими странами. Именно от них они переняли любовь к ритуалам и обрядам. А также непохожую на остальные традицию приготовления кофе.
2. Рецепт кофе по-армянски!
Секретный рецепт армянского кофе!
Армяне и правда готовят кофе по-особому. Их рецептура считается уникальной. Главная изюминка их кофе - «соорд». Это молотая кофейная смесь, которую подготавливают особым способом.
Готовят же кофе в Армении в джезве. Это специальная посуда из меди с длинной ручкой. В ней воду доводят до кипения и уже после этого добавляют молотую кофейную смесь. После закипания, необходимо снять джезву с огня и добавить ароматных пряностей.
3. В Армении варят кофе с любовью!
Приготовление кофе - особенный ритуал для армян!
Армяне действительно очень любят кофе. И многие туристы отмечают, что именно в Армении пробовали самый вкусный вариант данного напитка. Он отличается особым вкусом за счет того, что это традиционный семейный напиток. Его принято готовить с любовью. За счет этого, по словам самих армян, он и получается удивительно вкусным.
Помимо семейных традиций, кофе у этого народа связан с историческими корнями. Именно обычаи, связанные с кофе, делают его столь значимым для армян.
4. У них даже название кофе особенное!
Особое название для кофе!
В армянской языке кофе называется «сурч». Это единственный случай в истории, когда кофе имеет совершенно иное название. Переводится «сурч» как «черный». И это не удивительно. Ведь в Армении традиционно предпочитают пить черный кофе со специями.
Даже церемония приготовления кофе у армян особенная. Она перекликается с древними обрядами и традициями целого народа. И за счет этого очень ценна для армян. Рецептуры зачастую передаются от поколения к поколению и держаться в строжайшей тайне от посторонних.
5. Кофейни Джезва отражают армянское гостеприимство!
Армянские кофейни есть и в России!
Самым знаменитым представителем традиционно армянского кофе является сеть кофеен Джезва. Они представлены как в России, так и в Армении. Именно здесь вы познакомитесь с ярким примером армянской любви к кофе.
В этих уникальных заведениях можно попробовать настоящий кофе по-армянски, который здесь готовится по секретному рецепту. Ведь, как известно, в своей кулинарной культуре армяне уделяют большое внимание процессу приготовления кофе. Для них важно, чтобы каждая чашка напитка стала настоящим произведением искусства.
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